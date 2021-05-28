Ballade video XCVIII: Blodmånen over oss

Seks videoer, fem premierer! Sjekk ut vår sommermeny med Nicholas & Sebastian, Matterhorn, Fredrik Saroea, Siril Malmedal Hauge, Neon Ion og Tuvaband. Masse, masse fint!

Hei! Da begynner vi vel å ane konturene av en normalitet igjen, om det ikke dukker opp nye streker i regningen. Noen vil sikkert påpeke at vi bør gå videre, og at den gamle normaliteten var overmoden for å vike for noe nytt. Selv er vi fornøyd om vi bare får en klem igjen, og kan oppleve musikk fra en scene.

Vi har vel nevnt det før: Norsk musikk har holdt et overraskende høyt nivå dette unntaksåret, i likhet med norske videoer. Det viser også denne ukens spalte, med alt fra post-klassisk filmmusikk til miljøbevisst elektronika. Vi har hele fem premierer på lur, og er naturligvis veldig fornøyde med det.

Juni venter, vaksineringen venter, vi venter. Og musikken er der alt, som frukter du bare kan gripe og plukke ned.

God fornøyelse!



NICHOLAS & SEBASTIAN: When The Light Breaks

Premiere! «When The Light Breaks» er den første singelen fra Nicholas & Sebastian, som nylig har skrevet en verdensomspennende kontrakt med Nordic id/Universal Music.

Bak navnet Nicholas & Sebastian finner vi Nicholas Sillitoe og Sebastian Grüchot. Den førstnevnte er en britiskfødt komponist og musiker, som tidlig opptrådte som sanger med London Young Sinfonia, Philharmonia Orchestra og The English National Orchestra.

Som popmusiker i Norge har han blant annet markert seg med AM And The UV, Illumination og Ultraviolet, i tillegg til prisbelønnet musikk til filmer og TV-serier.

Sebastian Grüchot er en fiolinist med base i Kristiansand, som sammen med Sillitoe har utviklet verket og det kommende albumet Reveries. Han har også arrangert musikken til Sillitoe, som beskrives som filmmusikk uten filmer.

– Reveries er musikk som tilhører dagdrømmenes verden, med piano og stryk tvinnet sammen i et klangfullt instrumentalt lydlandskap, forteller Nicholas Sillitoe til Ballade video.

Videoen til den svært vakre «When The Light Breaks» er laget i nært samarbeid med filmskaper Ola Røyseland, som sørget for at det ble ordentlig filmmusikk, likevel.

– Denne gangen har musikken selv fungert som en dreiebok, der Røyseland har skapt sine bilder til den ferdige musikken, sier Sillitoe.

– Videoen tar opp temaer som melankoli, tenåringsangst, seksualitet, depresjon og følelsen av utenforskap. Alt er filmet i Kristiansand, med en flott gjeng med indie kids. Jeg tror den har lykkes med å skape en De dødes tjern møter korona-atmosfære. Perfekt.



MATTERHORN: Blood Moon

Premiere!

Matterhorn er fra Trondheim, og har tidligere beskrevet seg selv som et progressivt avantgarde-band. De består av Tommy Sebastian Halseth (vokal), Edvin Matthieson (bass) og Andreas Stunes (trommer/slagverk). Her er de dessuten forsterket med Arild Vårvik (akustisk gitar), Sissel Tørring Brattli (fløyte) og Frank Sæterhaug (el-gitar, munnspill og stemme).

Matterhorn ga ut det flotte albumet Outside i 2020, og er nå i ferd med å ferdigstille oppfølgeren. Første single herfra er «Blood Moon», som viser bandet i et litt annet musikalsk hjørne, der de blant annet har latt seg inspirere av den klassiske gitarrocken fra 70-tallet. Den sterke låten slippes på single av Apollon Records i juni.

– I videoen har vi prøvd å fange det feminine ved månen som jenta, sier Halseth. – Hun er på en måte månen som våker over Jorden, aka globusen, der det røde lyset representerer blodmånen. En blodmåne er en fullmåne som sammenfaller med en full måneformørkelse, og som har et uvanlig rødlig utseende.

«Full Moon» er fem minutter med ren nytelse, og noe av den fineste norske rocken vi har hørt i år. Videoen er laget av Enyeto Kotori, som også står bak det visuelle ved utgivelsen.

– Det underliggende budskapet i teksten er jo døden – at all will fade in the night. Den sier også noe om at alle mennesker er like, uansett nasjonalitet eller legning, avslutter Halseth.

Vi kan bare si: Følg med på dette bandet.



FREDRIK SAROEA: Zip-a-Dee-Doo

Premiere nok en gang! Og det med en helt ny sang av Fredrik Saroea, som er trippelt aktuell i dag: med sitt første soloalbum, med direkteoverført konsert fra Festspillene i Bergen, og med denne videoen.

Frontmannen i Datarock slipper i dag soloalbumet Rona Diaries, som ble til under den første Korona-nedstengningen. Han har lenge samarbeidet med musikere fra inn- og utland, og har også hatt sin egen jazzkvintett, Fredrik Saroea Quintet, i 20 år. Bortsett fra noen singler i 2002-03 er dette det første solomaterialet fra hans hånd.

Fredrik Saroea har selv uttalt til Festspillene i Bergen at det nye materialet i stor grad bryter med den musikalske Datarock-signaturen.

– Komposisjon og arrangement ble skrevet under mantraet «rytmegitar som førstefiolin», og er ispedd en smule små-virtuos fantasirikdom fra sjangere som indie, emocore, art- og postrock, mens tekstene fikk lov til å bli så gravalvorlige en kan forvente når man skriver låter – eller dagbok – under en global pandemi.

Rona Diaries er spilt inn i Bergen sammen med tekniker og co-produsent Øyvind Solheim, og er mastret av Mike Mash, som fra før har jobbet med blant andre Björk, Massive Attack og Oasis. Omslagskunsten er signert illustratøren MVM, som blant annet har laget coverkunst for Rihanna. Utgiver er YAP Records.

Videoen til «Zip-a-Dee-Doo» består av 8mm-opptak fra 1991, skutt av Erlend Skreien, Bård Langøy og Saroea selv. På Festspillene presenteres albumet i nedstrippet kammerversjon sammen med harpe, cello, bratsj og fiolin. Konserten skal også spilles inn som et live-album.



SIRIL MALMEDAL HAUGE: Slowly

Premiere!

Siril Malmedal Hauge er aktuell med det nye albumet Slowly, Slowly, som slippes i dag på Jazzland. Hun er utdannet ved jazzlinjen ved NTNU i Trondheim, som hun også er ambassadør for i 2021. Hun har ellers mottatt Jazztalent-prisen til Molde Jazzfestival.

Albumet er spilt inn i Athletic Sound i Halden i februar og september 2020. Det beskrives som en hyllest til alt det store i de små øyeblikkene som er rundt oss hele tiden. Som bruset i brystet når du slipper sykkelstyret i nedoverbakke, at mosen fra skogbunnen kjennes myk mot ryggen, gleden ved funnet av en blinkende skatt i fjæresteinene.

– Med meg har jeg en formidabel gjeng musikere bestående av Martin Myhre Olsen (saxofoner), Torgeir Hovden Standal (gitarer), Kjetil Mulelid (piano, mellotron, orgel), Martin Morland (kontrabass) og Henrik Lødøen (trommer), i tillegg til meg på vokal og fløyte, forteller Malmedal Hauge.

Noe av materialet på Slowly, Slowly ble laget i forbindelse med kvitteringskonsert for prisen hun fikk av Moldejazz under festivalen i 2019, og noe har kommet i kjølvannet av dette. Hun har selv co-produsert albumet med Dag Erik Johansen.

Om låten og videoen forteller hun:

– «Slowly» handler om å våge å være åpen. Om å åpne seg opp sakte, og å føle tillit til et menneske litt og litt. Tørre å la seg berøre emosjonelt, men også fysisk. Temaet i filmen er forskjellen mellom berøring og ikke-berøring. Hvilken tilknytninger skapes av berøring, og hvilke tilknytninger blir brutt, eller ikke skapt, når berøringen er fraværende?

– Filmen utforsker hvilke tilknytninger som skapes av berøring, og styrken vi kan finne i avstand fra hverandre. Dette er ikke bare et tidløst tema, men også tidsriktig for den tiden vi er i nå. Mange vil nok kunne kjenne seg igjen den uvante følelsen det er å ikke kunne være nær andre mennesker.

Regi på videoen til «Slowly» er ved Malin Longva. Danserne er Vivian Pakkanen og Rasmus Tirronen.



NEON ION: Cold War

Og premiere!

Neon Ion, aka Natalie Sandtorv, er klar med en ny single, der hun fortsetter sitt samarbeid med produsent Erlend Mokkelbost. I løpet av 2021 vil det komme flere singler fra prosjektet. Denne videoen er gjort i samarbeid med Frode Fjerdingstad.

– Jeg prøver å ikke plassere meg selv i en bås, men jobber med å skape en multi-sjanger, og jobber ganske åpent i studio når jeg skriver. Det er spennende å ta risikoer, og jeg ønsker å definere musikken min som kunst, for det føler jeg meg mer hjemme i enn i musikkbransjen hvor musikk ofte sees på som et produkt, sier Sandtorv.

– Dette føler jeg videoen understreker perfekt. Frode Fjerdingstad har brukt en kunstig intelligens-effekt som skaper de neon-glitchene. Det var veldig spennende å jobbe med Frode om å skape et visuelt uttrykk som representerer Neon Ion.

– Videoen er filmet en regnfull søndag i Oslo i mai av regissør Frode Fjerdingstad. Frode er en kjent kunstner som blant annet har gjort musikkvideoer for Lykke Li og Sivert Høyem. Filmen er gjort med en kunstig intelligens-effekt, som gir bildene en slow motion, glitchy neoneffekt.

Neon Ion har tidligere gitt ut albumet Heart Echoes, som kom på Jazzland i 2020.



TUVABAND: Irreversible

Tuvaband har nå ute et splitter nytt album, kalt Growing Pains & Pleasures. Utgiver er Passions Flames, i samarbeid med Sub Pop Publishing. Dette er oppfølgeren til I Entered the Void fra 2019, som ble nominert til Spellemannprisen 2019 i klassen indie/alternativ.

Growing Pains & Pleasures har alt fått sine første, svært fine omtaler, der Dan Cromb fra Nothing But Hope And Passion beskriver albumet slik: «Sounds like … an out-of-body experience in an alternate reality. (…) Quite where it goes from here is up to Tuva, but for music as a form of therapy, it doesn’t get much better than this».

Tuvaband ledes av Tuva Hellum Marschhäuser, som i 2018 også ga ut albumet Soft Drop som et soloprosjekt. Hun har også skrevet og produsert denne låten, der hun står for vokal, gitar og synth. Andre bidragsytere er Kenneth Ishak (trommer) og Eskild Myrvoll.

– Sangen «Irreversible» handler om handlinger som ikke kan gjøres om – og om mangel på handlekraft, når det gjelder miljøspørsmål, fortalte Tuva Hellum Marschhäuser nylig til Atwood Magazine.

– Vi ønsket å skildre dette i videoen ved å sitte inne i en bil på tilsynelatende tomgang, der vi stengte verden og den harde virkeligheten ute, mens vi bidro til forringelsen av planeten.

– Inne i bilen drømmer jeg om å løse problemet vårt ved å reise ut. Jeg skal til Mars, i stedet for bare å gå ut av bilen for å ta affære.

Om fremtidsplanene sier hun til Ballade video: – Jeg har lagd et nytt album som skal ferdigstilles i sommer. Så jeg har noen drømmer rundt hva som skal skje rundt den utgivelsen. Jeg håper jo at større og større ting vil skje, sånn at det blir enklere å leve av musikken.

Musikkvideoen er ved Marius Mathisrud.



Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤