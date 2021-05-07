Ballade video XCV: Monstre på TV, skjeletter i skapet

Syv videoer, en premiere. Vi headbanger og drømmer oss bort med Karin Park & Lustmord, Marianne Engebretsen, Rural Tapes, Shevils, Atena, Vreid og Ganges.

Hurra! Vi har fått første vaksine, og aner vel at det kanskje kan bli normale tider etter hvert. Men det ser ut til å komme for sent til å redde festivalsommeren, i hvert fall som vi kjenner den. Store aktører som Over Oslo, Piknik i Parken og Stavernfestivalen har alt avlyst. Og i dag morges kom nyheten om at heller ikke Øyafestivalen lar seg gjennomføre.

– Det føles som et lite mareritt å måtte avlyse Øyafestivalen for andre år på rad. Vårt største ønske det siste året har vært å få samle artister, publikum, festivalarbeidere, frivillige og samarbeidspartnere til en unik festivalopplevelse i Tøyenparken, men det blir ikke mulig med de rammene som myndighetene la fram denne uka, sier daglig leder av Øyafestivalen, Tonje Kaada.

Mange arrangører og festivaler venter utålmodig på rådene fra myndighetene, og håper de kommer tidsnok. Men arrangementene vil nok måtte skaleres ned, om de i det hele tatt kan gjennomføres. Det er heller ingen garanti for at det vil gi den rette festivalfølelsen.

– Det er knyttet for mye usikkerhet til rammene som foreligger, og selv ikke «best case scenario» med 5.000 mennesker er forenelig med den publikumsopplevelsen Øyafestivalen skal stå for. Vi har dermed ikke noe annet valg enn å innse at det heller ikke blir Øya i 2021, kommenterer Kaada.

I mellomtiden har vi musikken. Og det første stikket i armen. Og en umiskjennelig følelse av at sommeren tross alt er på vei. Det er ganske mye mørk musikk i dagens videospalte, men det er unektelig energi i det også.



KARIN PARK & LUSTMORD: Hiraeth

Ah! Dette er mørkt og vakkert!

Norsk-svenske Karin Park møter her den elektroniske pioneren Lustmord, en walisisk musiker som debuterte alt i 1981. Førti år senere har de laget platen Alter, som beskrives som et ritual for vår tid. Den kommer på Pelagic Records 25. juni.

«Alter» består av ni spor, og omtales som en studie i lys og skygger. Assosiasjonene sies på forhånd å gå i retning av såpass forskjellige artister som Kate Bush, Maynard J. Keenan og Elizabeth Frasier – og ikke minst Dead Can Dance, med en liten dose av Massive Attack og Portishead.

– Lustmord er musikkens svar på Gustave Doré, sier Karin Park. – Han maler magiske bilder med et lydbilde som er så storslagent at det gir rom for din egen fantasi.

Selv har Lustmord, aka Brian Williams, spilt med grupper og prosjekter som SPK, Chris & Cosey, Current 93 og Nurse With Wound – alt sammen sentrale navn innen den industrielle og atmosfæriske musikken.

Karin Park har lenge hatt sin egen karriere, og er også medlem av støyrockerne Årabrot. De er for tiden aktuelle med det sterke albumet Norwegian Gothic.

– «Hiraeth» var den første sangen jeg og Lustmord gjorde sammen, og det var som en liten åpenbaring, forteller hun til Ballade video. – Det var som å åpne et nytt musikalsk rom jag ikke ante eksisterte, og som oppsto gjennom vårt møte. Lustmords nærvær i musikken er helt unikt.



MARIANNE ENGEBRETSEN: Skeleton

– Jeg skrev «Skeleton» lenge før vi visste noe om covid-19 eller lockdown. Låten beskriver øyeblikket hvor man mister seg selv inn i ensomheten og smerten, som drar oss bort fra hverandre. Det er noe jeg tror mange med meg har kjent på det siste året, sier Marianne Engebretsen, som sang seg til semifinale i The Voice på TV2 for seks år siden.

Marianne Engebretsen er opprinnelig fra Stavanger. Hun debuterte i 2017 med albumet Redefined, som ble lansert foran et fullsatt Blå i Oslo. Men alt i 2011 ga hun ut singelen «Fighter», som hun vant «Ukas Urørt» med på NrkP3. Siden har det kommet flere enkeltlåter og EP-er.

Musikken til Marianne Engebretsen har blitt beskrevet som en blanding av melodisk pop, indie og singer/songwriter-tradisjoner. Om den vakre videoen til «Skeleton» sier hun:

– Det har vært spennende og jobbe sammen med Malin Longva. Hun har portrettert låten på en sart og nær måte, synes jeg.

– Nå har jeg akkurat ferdigstilt et nytt album, forteller hun avslutningsvis til Ballade video. – Jeg har brukt mye tid på å utforske og leke som produsent i studio det siste året, så dette har blitt mitt mest ambisiøse plateprosjekt så langt i karrieren. Jeg gleder meg til å slippe flere smakebiter i tiden som kommer før albumslippet, og ikke minst spille konserter igjen.



RURAL TAPES: The Observer

– «The Observer» er nok den låta jeg har hatt lengst i arkivet mitt. De første skissene og demoene som nå har endt opp som Rural Tapes ble til for over 10 år siden, og jeg kan huske at jeg puslet med denne melodien på den tiden.

Det erindrer Rural Tapes, aka Arne Kjelsrud Mathisen. Han har tidligere spilt i band som I Was A King og Heroes & Zeros, og har for tiden bandet The No Ones med blant andre Peter Buck og Scott McCaughey fra R.E.M. Nå har han akkurat gitt ut debutalbumet sitt under navnet Rural Tapes. Det er sluppet på svenske Smuggler Recordings.

– Etter hvert som låta ble dresset opp og fikk et ganske filmatisk preg, har jeg alltid tenkt at låta fortjener en video. Tidligere i høst så jeg en video til Hilmar O Jaxen sin låt «De opplyste», laget av Abel Skancke Aarflot. Jeg ble ganske fjetret av det særegne uttrykket i filmen, og måtte bare høre med Abel om han kunne tenke seg å lage en video til låta mi. Jeg er blitt veldig fornøyd med resultatet, og jeg tror vi kommer til å se mye mer fra han som filmskaper.

Rural Tapes har vært ute en ukes tid nå, og har så langt fått fine kritikker i blant annet The Independent, Shindig Magazine, Prog Magazine og Nordic Music Review. De førstnevnte ga albumet fire av fem stjerner, og skrev: «Rural Tapes delights in the unexpected. At every turn, you encounter something new, something to be marvelled over.»

Selv sier Arne Kjelsrud Mathisen at han er inspirert av krautrock fra 70-tallet, filmmusikk, klassisk musikk og instrumentale band som Tortoise. Redaktør Guro reder antagelig ut om mulige familieforhold på tampen av artikkelen her.*



SHEVILS: Monsters On TV

Timo Sillankorva! Shevils! Monsters On TV! Og premiere!

Dette er barske greier – og en video som er både bra filmet og lyssatt. Og selvsagt en solid rockelåt, slik vi begynner å bli vant til det fra Oslo-baserte Shevils.

«Monsters On TV» har vært ute en stund som digital single, men får her sin videodebut hos oss i Ballade. Låten fikk 5 av 6 i VG, 9 av 10 i Musikknyheter.no, og har blitt rotert på flere radioer.

Hardcorebandet er kjent for sine eksplosive konserter, og har spilt med Kvelertak, Shining og Buzzcocks. Tidligere album som Lost in Tartarus og The White Sea har fått gode omtaler rundt om i verden.

I dag, 7. mai, slipper Shevils også deres nye album, Miracle of the Sun. Her har de samarbeidet med produsent Marcus Forsgren, assistert av Knærten Simonsen. Innspillingen fant sted i Studio Paradiso i Oslo, og ble påbegynt i fjor sommer.

Shevils består av Anders Voldrønning (vokal), Anders Emil Rønning (trommer), Johan M. Staxrud (bass) og Andreas A. Myrvold (gitar, vokal). Den førstnevnte håper at det snart blir mulig å spille live igjen, og avslutter med følgende oppfordring:

– Opplev bandet før det er for sent! Shevils spiller nemlig med livet som innsats!



ATENA: Flash!

Det er ellers en stund siden vi har hatt metal her. Det må vi nesten gjøre noe enda mer med. Og det gjør vi med metalcore-bandet Atena, som slapp en ny single og musikkvideo med tittelen «Flash!» sist fredag. Om sangen sier de selv:

– «Flash!» er en energisk og motiverende sang, som passer bra for treningsøkter. Og når man skal finne den indre gnisten når ting blir vanskelig. Vi er store fans av elektronisk musikk, så det å kunne innlemme dette i lydbildet vårt ga oss ny gnist som band, og bidro til å forme budskapet til sangen.

Atena er fra Drammen, og består av Vebjørn Iversen (gitar), Jakob Skogli (vokal), Ulrik Linstad (bass) og Fredrik Kåsin (trommer). De har tidligere gitt ut albumene Shades Of Black Won’t Bring Her Back ‎(2015), Possessed (2017) og Drowning Regret & Lungs Filled With Water ‎(2020), de to sistnevnte på Indie Recordings.

De har turnert en hel del ute i Europa, og har også blitt rost i Metal Hammer UK, som skrev: «Atena’s willingness to push boundaries needs to be applauded.» Selv sier de at de er inspirert av både hip hop, klassisk musikk og hardere toner.

Videoen til «Flash!» er regissert og klippet av Vebjørn Iversen. Torstein Bakke står for lysdesign, mens Bendik Løvbrøtte har tatt seg av filmingen. Sangen har musikk av Vebjørn Iversen og tekst av Jakob Skogli, og er produsert av Jon Tangen.



VREID: Into the Mountains

Vreid fra Sogndal er tilbake med sitt niende album: Wild North West. Dette omtales ikke bare som en samling av sanger, men som et konseptalbum som utviklet seg sammen med en hel film.

– Gjennom åtte kapitler vil lytteren bli tatt med på en reise dypt inn i fjellet, til et mørkt sted der grensene mellom virkelighet og fantasi blekner, og hvor døden bare er ett skritt bak deg, heter det i forhåndsomtalen.

– Into the Mountains er essensen av Sognametal, en hymne til Sogndal og en feiring av våre forfedre og vår arv, forteller bassist og låtskriver Jarle «Hváll» Kvåle.

– Senvinteren 2020 forberedte jeg meg til det nye albumet. Jeg gikk gjennom de gamle harddiskene mine, og fant noen gamle ideer til riff som jeg hadde laget i 2002. Det var fra en økt mellom 1184– og Likferd-albumene til Windir. Jeg fant også noen ubrukte keyboard-partier innspilt av Valfar fra samme periode,

– Jeg kunne ikke huske dette, og ble euforisk av gjenoppdagelsen. Så jeg blokkerte verdenen utenfor, låste meg inne i studioet, og ble øyeblikkelig sendt 20 år tilbake i tid. I noen dager føltes det som om jeg og Valfar jobbet sammen i studio igjen.

– Dynamikken i å jobbe sammen med Valfar er noe jeg alltid vil savne, og disse merkelige dagene føltes det som å reise inn i en tapt tid. Resultatet av denne økten er «Into the Mountains», en sang som føles ren, frisk og viktig for oss, og som samtidig er en hyllest til vår gamle tid. Livet er en merkelig og svingete vei.

Videoen er lagd av Håvard Nesbø, med animasjon av Remi Juliebø i Deformat Design. Den inneholder enkelte sterke scener.



GANGES: 20.21

Puh! Der fikk vi opp pulsen en del. Og da er det kanskje greit å roe den litt ned også? Det gjør vi med en smal video om en togreise, som etter hvert blir widescreen og vidunderlig. Den handler også om to personer. Og om et klokkeslett, som kanskje er noe annet også.

Vi leter opp Trondheimsartisten Nordal Ganges, og ber ham forklare litt:

– En må gjerne tolke 20.21 på mange vis; om det er et klokkeslett eller årstall. Jeg skrev den om to seter, nr. 20 og 21 i en togvogn mellom Barcelona og Figueres. Og to sjeler som en gang satt der.

Det er i hvert fall en svært vakker låt, som så mye annet fra denne artisten. Ganges Nordal er opprinnelig fra Syvdsbotn i Møre og Romsdal, og ga ut albumet Shortcut to Salvation på Rotor Records i 2020.

– Ellers holder jeg på å spille inn nye sanger, og er vel en 4-5-6 låter på vei. Og så har jeg jobba med et sideprosjekt, med låt- og tekstskriving for fem innsatte ved Trondheim Kretsfengsel.



Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤



*Det stemmer, redaktør Guro vil utrede litt her om familieforholdene: Den omtalte filmskaperen Abel Skancke Aarflot er sønnen til Ballade video-spalteskribent Arvid Skancke-Knutsen, og derfor er vurderingen om å inkludere videoen han har laget til Rural Tapes gjort av meg.