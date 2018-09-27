Ny rekordavregning fra TONO

Avregningen for tredje kvartal i 2018 er 40 millioner høyere enn forrige toppnotering, samme kvartal i 2016.

Årets tredje ordinære kvartalsavregning i TONO er på 170,3 millioner kroner, skriver TONO på sine nettsider. 108,3 millioner kroner av denne summen går til TONOs medlemmer.

Tredje kvartal gir også normalt den største avregningen, ettersom det i denne inkluderer vederlag for konserter. Dette er likevel den største kvartalsavregningen i TONOs historie: hele 40 millioner kroner mer enn høstavregningen i 2016, som frem til nå var rekorden.

– Den musikken våre medlemmer og deres utenlandske kolleger skriver er en ettertraktet vare for kringkastere, konsertarrangører, streamingtjenester og andre musikkbrukere. Samtidig arbeider TONOs ansatte hardt for å sørge for at de som skriver musikken skal ha best mulige inntekter fra sin musikk. Vi er fornøyde med å kunne avregne et så hyggelig beløp som vi gjør i dag, sier adm.dir Cato Strøm til nettsiden.

Slik er fordelingen:

58,7 millioner av avregningen går til rettighetshavere i utlandet, mens kr 3,3 millioner kroner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter. Resten er altså fordelt på TONO-medlemmer og fordeler seg på denne måten:

159,6 millioner kroner fra henholdsvis:

Konserter i 2017

Fremføringer på norsk radio og TV i 1. kvartal 2018 (inkl. TV-reklame)

Netflix for 4. kvartal 2017

Google Play VoD for 1. kvartal 2018

Altibox for 1. halvår 2017

FEM, MAX og VOX for 2017

Fremføringer av TONO-repertoar i utlandet (radio, tv, konserter, streamingtjenester utenfor Norden etc)

Urfremføring i 2017 for musikk i kinofilm

Diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

10,7 millioner kommer så fra nordisk avregning på online-området. Denne avregningen inkluderer følgende områder:

Spotify for 1. kvartal 2018

YouTube for 1. kvartal 2018

Apple Music for 3. kvartal 2015 – 3. kvartal 2017

Tidal for september 2017 – mai 2018

Beat.no for 3. kvartal 2017 – 1. kvartal 2018

I tillegg avregnes det 23,1 millioner kroner til TONOs medlemmer fra bruk av musikken deres i andre land. Disse inntektene har også økt.

De største markedene for TONOs medlemmer er for øvrig:

Sverige: kr 4,9 millioner

Tyskland: kr 4 millioner

Frankrike: kr 3 millioner

Finland: kr 2,1 millioner

Danmark: kr 1,8 millioner