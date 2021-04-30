Ballade video XLIV: Headbanging på dagtid

Åtte videoer, tre premierer. Vi ønsker mai velkommen sammen med Girl In Red, Kate Havnevik, Signe DØ, Ine Hoem, Christine Sandtorv, Lovise AK, Mary & The Moon og Oslo Ess.

«Kom, mai, du skjønne milde…» Slik heter det i den gamle sangen, med tekst av Christian Adolf Overbeck og melodi av Wolfgang Amadeus Mozart.

Og kanskje har vi litt ekstra forhåpninger til mai i år. Flere vil i hvert fall få vaksinene sine, så kanskje landet kan åpne litt mer opp. Kanskje blir det mulig med en matbit og litt drikke ute i solen. Og kanskje – tør vi tenke det? – kan det til og med bli mulig å høre levende musikk igjen.



GIRL IN RED: Serotonin

Like cutting my hands off / Like jumping in front of a bus / Like how do I make this stop …

«Serotonin» er navnet på den nye singelen til Girl In Red. Det var også den låten hun nylig fremførte på Spellemannprisen 2020, da hun mottok trofeet for Årets internasjonale gjennombrudd.

Egentlig heter hun Marie Ulven Ringheim, og er fra Horten. «Serotonin» ble sluppet som single i mars, og kan også høres på debutalbumet If I Could Make It Go Quiet, som 22-åringen nå slipper på sitt eget selskap, World In Red.

Produksjonsbiten av «Serotonin» er for øvrig delt likt mellom Ulven, Matias Tellez og Finneas O’Connell – den sistnevnte bror, produsent og låtskriver for Billie Eilish.

– Fordi Finneas var med på låta, fikk han alt fokus, fortalte Ulven til Ida Madsen Hestman i Musikkmagasinet til Klassekampen denne uken. – «Girl in Red får superstjernehjelp». Da ble jeg sånn: Bitch, det er jeg som er superstjerna her, for fuck’s sake!

– Det var mange publikasjoner som ikke nevnte meg som produsent, enda jeg hadde skrevet størsteparten selv, og kommet på disse rap-delene, og alt sånn. I stedet ble det snudd på hodet: «Hvordan fikk Finneas deg til å begynne å rappe?» Tror man at den ene kule tingen som skjer i den låta har blitt gjort av en mann? Jeg kjenner jeg blir ordentlig arg: Da går jeg fra null til hundre.

Videoen er ved Marie, Isak og Martin. If I Could Make It Go Quiet inneholder elleve låter, og er ute i dag.



KATE HAVNEVIK: Starlight Fires

Det er ikke så mange norske artister som blir fulgt på Twitter av Barack Obama. Men Kate Havnevik blir det. Hun debuterte i 2006 med det flotte albumet Melankton, som hun fulgte opp med You (2011) og &i (2015). Hun har senere blant annet skrevet filmmusikk, og har nå et nytt album på gang med låtskriver og produsent Guy Sigsworth.

– Guy og jeg har samarbeidet i snart 20 år, etter at jeg oppsøkte ham i London. Det har blitt et sterkt vennskap og musikalsk samarbeid. Vi har reist land og strand sammen på turné, til de merkeligste steder som Okinawa, Marshall-øyene og rundt i hele Kina.

«Starlight Fires» er første single fra Havneviks nye album, som slippes til høsten. Hun og Sigsworth har bestemt seg for at hver låt på det nye albumet skal ha en spesiell lyd eller instrument som brukes i sangen. I «Starlight Fires», som ble skrevet på en båt i London, er det en celesta som driver låten og farger produksjonen.

Islandske Gotti Sigurdarson står for alt det visuelle i Kate Havneviks utgivelser, og har skapt en verden som knytter mange av videoene sammen. Han har også fotografert her, sammen med Jan Havnevik Kielland. Neste single heter «Into Dark», og slippes i juni.

– «Starlight Fires» er en låt om å tørre å ta sjansen. Litt magi i mørket, i naturen, kjærlighet og ønsket om å oppleve noe nytt, forteller Kate Havnevik til Ballade video.



SIGNE DØ: Asleep

Premiere!

«En drømmeaktig tilværelse, som i dyp, bekymringsløs søvn…» Slik beskrives den nye singelen til Signe DØ, aka Signe Danielsen Øgrim. En vakker låt som forteller om opplevelsen av å finne tilhørighet i en annen og hengi seg til en ny, delt virkelighet.

«Asleep» er den tredje og siste singelen før et kommende EP-slipp i mai – kalt «Ways of Escaping». Begge de tidligere utgivelsene, «Evaporate» og «Frail», har mottatt bra med pressedekning, og har blitt listet en rekke steder.

– «Asleep» handler om å ha noen med seg, hele tiden. Å bli så oppslukt i noe at det farger alt annet. Låta er et forsøk på å forklare hvordan en relasjon kan rokke ved deg, du plukkes fra hverandre og settes sammen igjen på nye måter, sier Signe DØ til Ballade video.

Picked up pieces, pulled them apart / People ask and I don’t even know where to start, synger hun et sted.

– Videoen synes jeg passer godt med det folk-aktige i låta. Å sitte på et fremkomstmiddel og la tankene fly er jo noe av det beste som finnes. Man stopper opp på noe, for så å bevege seg kaotisk videre til noe annet. Jeg føler meg veldig tilstede når jeg er i bevegelse. Det å se ut på et landskap som forsvinner forbi, tror jeg mange tenker på som noe fint.

Den kommende EP-en slippes på Tinytit Records i Oslo. Signe DØ har selv filmet og satt sammen videoen, som er filmet på Bergensbanen, Dovrebanen, Hardangervidda og på Ustaoset.



INE HOEM: Alt vi har kjært

Ine Hoem slapp denne uken en ny og virkelig fin video. «Alt vi har kjært» er den første singelen og tittelsporet fra hennes kommende plate. I samarbeid med Edvard Hoem har hun skrevet melodier til hans tekster, på et album som slippes 27. august 2021.

– Denne melodien har jeg prøvd å skrive mange ganger uten å få den ferdig. Men da jeg fikk tilsendt denne teksten av pappa, var det som om melodien bare skrev seg selv. Dette er først og fremst en sang om håp, men den har også et alvor i seg at man ikke skal ta noe for gitt. Da vi hadde spilt den inn, er det første gang jeg har grått i studio, fordi jeg synes det ble så fint, forteller artisten.

Vi hører Ine Hoem (vokal), Markus Lillehaug Johnsen (gitar), Andreas Ulvo (piano), Jo Berger Myhre (bass) og Pål Hausken (trommer). Grafisk design av videoen er ved Kristine Moen, mens Tonje Froastad har stått for de flotte illustrasjonene.

– Denne videoen formidler teksten på en veldig fin måte. Kristine Moen og Tonje Froastad tok min lille idé om et tog i fart og et år forbi, og gjorde den om til et kunstverk. Det er så mange fine detaljer i årstidene, så mye ensomhet hos menneskene, men også fellesskap på samme tid. Og det er det «Alt vi har kjært» handler om for meg.

Edvard Hoem sier selv om teksten til «Alt vi har kjært»:

– Songen er skriven i ei tid med uro og uvisse. Det slo meg at ein ikkje burde skrive om dét, men i staden om dei store og små samanhengar som rammar inn menneskelivet, og som er der, same kor kaotisk og usikker tida ser ut til å vera. Vi står mellom framtidshåp og fortida med sine minne, vi lever i årstidene og døgn-tidene, i kvardagen og i kosmos. Og alt dette skal inn i nokre få verselinjer, som også skal uttrykke livsfryd og glede over alt det fantastiske som livet trass at har å by på.

I forbindelse med slippet av albumet Alt vi har kjært legger far og datter ut på turné denne høsten.



CHRISTINE SANDTORV: Pelle Propell

Premiere! Og det med litt musikk for barn, noe vi i grunnen presenterer altfor, altfor sjelden.

Den produktive låtskriveren fra Ephemera, Christine Sandtorv, er tilbake med sitt femte album for barn – med den lett mystiske tittelen Stjerneteller – Automagisk.

– Her får du blant annet en bursdagssang, et dagdrømsukk fra et barn som ikke vil ha endringer i familien, et krav om oppmerksomhet, et verdensrekordforsøk – og ikke minst et dramatisk kappløp rundt huset, sier Sandtorv og gjengen hennes.

– Og så får du en forsikring om at det er bare bra at ingen av oss er prikk like. Og vi møter Lui Lus, den lille freidige fyren med korte tykke bein har flyttet inn rett over øret, og som garantert fester seg i både hår og på hjernen med sin egen sang. Til vi runder av med den observerende «Følger du med» og den stemningsfulle godnattsangen «Månelys».

Og så selveste Pelle Propell fra Christine Sandtorvs debut som barnebokforfatter, Pelle Propell klarer faktisk alt helt selv. Illustrert av Ella Okstad, og her videoanimert av Johan Kaos og fremført av Christine Sandtorv. I tillegg til Stjernetellerbandet, som består av Inge Rypdal (gitar, bass), Iver Sandøy (trommer) og Yngve Sætre (tangenter).

– Dette er lek med ord, tull og tøys, men også formidling av viktige verdier for små og store, sier Sandtorv, som har lagd alle tekster og låter, og spilt inn albumet i Duper Studio i Bergen.



LOVISE AK: Headbanging på dagtid

«Headbanging på dagtid» beskrives som en protestlåt mot oppvekstvold, der artisten bruker et rocka uttrykk i sitt helseopplysende arbeid.

– Sterke saker trenger også sterke uttrykk. Vi må bruke mer musikk og poesi og folkelige språk i formidling av vanskelige tema, mener Lovise AK, som er aktuell med albumet Tapre Barn, et konseptalbum om oppvekstvold.

«Headbanging på dagtid» er åpningslåten på albumet, som nå er ute på alle digitale plattformer. Tapre Barn er også det første i prosjektet «Hjemmefrontens Barn», som du kan lese mer om på www.loviseak.no.

Videoen er produsert av Bård Ek og Erlend Michael Sæverud. Vi hører og ser Lovise AK (vokal), Marius Melleby (gitar), Jonathan Simpson (trommer) og Preben Olram (bass). Samt pianisten Helge Nysted, som ikke er med på videoen. Både tekst og musikk er ved Lovise AK, og er basert på historier artisten har blitt fortalt som psykolog i arbeid for Kirkens Bymisjon, Oslo fengsel og i egen praksis.

– Ikke alle kriger kjempes der ute. Noen kjempes også på hjemmebane. Dette er historier om å vokse opp i et minefelt, og om en barndom som setter sterke spor, sier hun.

Lovise Angen Krogstad er født og oppvokst i Trondheim og bosatt på Nesodden. I fjor lanserte hun singelen «Tør å spør» under Verdensdagen for Psykisk helse. Du finner flere videoer av henne på denne siden.



MARY & THE MOON: Carousel

Premiere igjen! Det skal ha tatt 17 år for ekteparet Marianne Jørgensen og Erlend Sæverud å bli ferdige med å produsere låta «Carousel», men ventingen var i følge dem selv absolutt verdt det. De er det kreative hjertet i bandet Mary & The Moon, og har brygget månemusikk på loftet på Grünerløkka i mange år.

– «Carousel» høres ut som den har sovna på et nachspiel på 70-tallet, dratt en tur innom en Berlin-kabaret og våknet opp i 2021.

Dette er den femte singelen til Mary & The Moon. Nå jobber de med sitt debutalbum, som kommer høsten 2021. Musikken til bandet har blitt beskrevet som filmatisk pop noir, «med underlige tekster og melodier som fester seg til øreflippen og følger deg inn i natten».

Musikkvideoen til «Carousel» er også filmet av Erlend Sæverud. I tillegg til å være gitarist og produsent i bandet, er han også en internasjonalt premiert fotograf med flere musikkvideo-produksjoner bak seg.



OSLO ESS: April

Oslo Ess var med oss sist uke også. Men vi fikk så lyst til å si ordentlig ha det til april, og ønske mai velkommen, med vaksiner, pølser og is. Så da gir vi like gjerne ordet til bassist og sanger Knut-Oscar Nymo.

– «April» ble skrevet en nydelig, solfylt dag i nettopp april 2019, bare noen dager før jeg skulle bli pappa for første gang. Riffet og låta kom til på noen korte livsbejaende minutter – og teksten ble skrevet i begeistring over at livet innimellom er fantastisk flott.

Videoen er filmet i lokalene til Hausmania Kulturhus i Oslo, filmet og klippet av Daniel Pedersen og lyssatt av Bård Røste. Låten «April» er sjette spor på albumet Pønk, rock og harde kår, som ble sluppet for en drøy måned siden.



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video. Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Red. mrk.: Kate Havnevik er første nestleder i NOPAs styre. Sammen med Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er Nopa medlemmer i Foreningen Ballade. Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no.