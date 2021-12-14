Rosa frå Betlehem, ein norsk moderne klassikar

(Foto: Kirkelig Kulturverksted)

KommentarMusikken og livet

Full meny og speleliste med Bratland, Kleive, Reiersrud – og Vinnacia

Publisert
14.12.2021
Skrevet av
Torkjell Hovland

Vår jazzmann vil ha det søtt, søtt, søtt, han vil ha juleshopping og «Hjemme alene». Og kårer den norske juleplata over alle.

Eg likar min julemusikk som eg likar julematen. Eg vil ha julestrømpa, med kvalmande søtt snop. Lite har meir nostalgisk sukker enn John Williams sitt hovedtema frå Home Alone.

Eg vil ha øla med ein kompis på juleshoppinga. – Take 2, now? haha. Sjenerte Bill Evans som syng Santa Claus is coming to town med ei lun ironisk distanse, er befriande på same måte som når vi i ølpausa tenkjer: «jaja, dei får berre halde på».

Eg vil ha den høgtidlege ribba (eller som de austlendingar seier; «pinnekjøtt» … sukk). Paukene i opninga av Bach sitt Juleoratorium fyller heimen like kraftfullt som ribbelukta. Eg synest Ton Koopman og Amsterdam si innspeling frå 1989 er den beste – han treff det rette tempoet:

Eg vil ha altfor søte småkaker – alt går i grisen i jula, det gjeld også musikk. Den unisone vokal- og saksofonsoloen på God Rest Ye Merry Gentlemen med Yellowjackets treff noko djupt, djupt inne i meg. Det er kvalmande, tacky og e-stoff-søtt. Gi det til meg!

Eg vil gå i kyrkja. Etter e-stoffet frå Take 6 må vi ha noko ekte. Ekte er eit vanskeleg omgrep når det kjem til musikk, men i Marit Karlbergs 2021-ferske utgjeving av ein av dei aller finaste julesongane eg veit om, «No koma Guds englar», så rører ho, Sigbjørn Apeland på pumpeorgel og Frank Henrik Rolland på fele ved ekte råvarer med tradisjonar langt tilbake som er godt å vere i kontakt med. Årets beste julesingel!

Eg vil til slutt, stappmett og sliten på slutten av julekvelden, setje på sjølvaste juleplata. Sondre Bratland, Iver Kleive og Knut Reiersrud – Rosa frå Betlehem. Når klokkene frå fødselskyrkja kling etter «Den Fagraste Rosa», landar eg i jula.

NRK sende i samband med 25-årsjubileet i 2018 ein konsertversjon frå Kulturkirken Jakob. Ekstra sterkt er det å sjå Paolo Vinnacia her, som gjekk bort året etter:


Frå NRK.no

Sondre BratlandTorkjell Hovland

