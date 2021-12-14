Full meny og speleliste med Bratland, Kleive, Reiersrud – og Vinnacia

Eg vil ha den høgtidlege ribba (eller som de austlendingar seier; «pinnekjøtt» … sukk). Paukene i opninga av Bach sitt Juleoratorium fyller heimen like kraftfullt som ribbelukta. Eg synest Ton Koopman og Amsterdam si innspeling frå 1989 er den beste – han treff det rette tempoet:

Eg vil ha altfor søte småkaker – alt går i grisen i jula, det gjeld også musikk. Den unisone vokal- og saksofonsoloen på God Rest Ye Merry Gentlemen med Yellowjackets treff noko djupt, djupt inne i meg. Det er kvalmande, tacky og e-stoff-søtt. Gi det til meg!

Eg vil gå i kyrkja. Etter e-stoffet frå Take 6 må vi ha noko ekte. Ekte er eit vanskeleg omgrep når det kjem til musikk, men i Marit Karlbergs 2021-ferske utgjeving av ein av dei aller finaste julesongane eg veit om, «No koma Guds englar», så rører ho, Sigbjørn Apeland på pumpeorgel og Frank Henrik Rolland på fele ved ekte råvarer med tradisjonar langt tilbake som er godt å vere i kontakt med. Årets beste julesingel!

Eg vil til slutt, stappmett og sliten på slutten av julekvelden, setje på sjølvaste juleplata. Sondre Bratland, Iver Kleive og Knut Reiersrud – Rosa frå Betlehem. Når klokkene frå fødselskyrkja kling etter «Den Fagraste Rosa», landar eg i jula.

NRK sende i samband med 25-årsjubileet i 2018 ein konsertversjon frå Kulturkirken Jakob. Ekstra sterkt er det å sjå Paolo Vinnacia her, som gjekk bort året etter:



