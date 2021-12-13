Gå din vei, plag noen andre (snart er det jul)!

Mange i norsk musikkliv kjenner Ballades redaktør. Men hva velger hun seg før jul? Historien om drankeren, den skjelvende, den som ikke vil ses av de andre, dukker opp i ett av låtvalgene til Guro Kleveland.

Hilma Nikolaisen leverer deilig, nyskrevet julepop – igjen – og en pønkelåt gjenoppstår med et klassisk tema fra de julehistoriene om dem som skjelver mer enn de fleste. Her er selve redaktørens valg i serien der Ballades skribenter velger musikk for desember:

Superlynx: «Born too late», fra Solstice EP

Ikke helt julenisse, grøt og glade familiesammenkomster her, men Superlynx’ Solstice EP peker i alle fall på periodens urgamle og originale feiring av at vi går mot lysere tider; tirsdag 21. desember er 2021s korteste (og mørkeste) dag før solverv, solstice.

«Born too late» er en coverversjon av Saint Vitus’ låt fra plata ved samme navn, en låt det psykedeliske doom metal-bandet Superlynx selv sier er en av juvelene i deres eget musikkliv. Låta passer godt inn i hvilestunden etter et litt for stort julemåltid, eller som følge til en raus gløggpause i julestria. Og – skulle du ha sett! – det kunne ha vært nissen det hele handlet om:



Every time I’m on the street / People laugh and point at me / They talk about my length of hair / And the out of date clothes I wear

https://open.spotify.com/embed/track/2cgJWmIdcUG2rbjwldvL8t?si=eff1b2e1993a47db&utm_source=oembed

Utan Dom.: «Gå din väg (snart är det jul)»

Punk-bandet Blödbüse fra Greåker utfordret Utan Dom. til å lage en cover av en av deres låter. Valget falt på «Gå vekk», som duoen Utan Dom. har oversatt til svensk og lagt inn «visse tekstlige-friheter» på, «slik at det blir en splitter ny jule-låt», som Lasse Karlsen og Olav Mellum Arntzen fra Sarpsborg forteller.

«Gå din väg (snart är det jul)» er nedpå, inviterende og varm som tunge snøfnugg en rolig desemberkveld. En nydelig arrangert melodi med piano, gitar og til og med bjeller som forteller oss at julen er på vei i kanefart. Og den ensomme drankeren som forteller med raspende røst at han bare vil være i fred med skjelvende hender åpner til slutt døra for «massor av folk» og «flaskor med öl» – for nå er det jul:

Jag har tagit en smäll / plåga nån annan / snart är det slut.



Hilma Nikolaisen: «Hum Hum»

Nå snakker vi lystig og oppløftende jul! Deilige jul løfter oss inn i låta, der en vidunderlig basslinje følger oss gjennom hummingen og de glade forventningene til den første julen med en utvalgt. Låta bærer bud om en juletid og ikke minst en gledelig tid også i horisonten utenfor the yuletide.

Vi hører sleder og duse julesanger, vi kan høre et pludrende jesusbarn på en seng av halm. Dette er en julelåt som både tåler mange omdreininger på radioenes spillelister i førjulstida, og som kan sette grinchene blant oss i stemning for høytiden og overgangen til det nye året.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Hør også på: Hilma Nikolaisens «Merrily Merrily» og tidligere års julete låter fra hennes hånd. Finnes på de fleste plattformer.

Les også: Julemusikk for oss utenfor det tradisjonelle familiebildet