Én norsk juleplate når opp

– Det meste avviser jeg som sentimental søtsuppe, men akkurat denne plata fanget oppmerksomheten.

Balladeredaksjonen fortsetter å telle ned mot jul. Faste skribenter kvitterer ut personlige favoritter og tindrende øyeblikk fra norske musikkarkiv. Nyslått ridder av egen klassiskspalte på Ballade.no, leksikonredaktør og musikkentusiast Ola Nordal er dagens julegjest med følgende favoritt:

Jeg er normalt ikke så glad i julemusikk. Det meste avviser jeg som sentimental søtsuppe, og henviser det til bakerst i oppmerksomheten. Men i fjor kom det ei plate som virkelig fikk meg til å stoppe opp. Dette var Stille grender med Det norske jentekor og pianisten Tord Gustavsen. De første rytmiske pianotonene i «Carol of Bells» fanget meg inn, og jeg ble sittende og virkelig lytte oppmerksomt, helt til den høystemte «Deilig er jorden» tonet ut en time senere. Da aspirantkorets klokkeklare barnestemmer begynte å synge «Jul i svingen», ja, da smeltet selv et stenhjerte som mitt.

Lydkvaliteten på plata er dessuten helt i særklasse, og det er vel fortjent at plata nylig ble nominert til Grammy i kategorien Best immersive audio album.

Stille grender skaper fortsatt julestemning hjemme hos meg. Kanskje liker jeg julemusikk litt, likevel?

Bonus: Andre plater med juletemaer dukker opp i Ballade klassisk om et par uker.

Les for øvrig Nordals panegyriske anmeldelse av Stille grender fra i fjor.

