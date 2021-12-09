Fra innspillingen av Stille grender i Uranienborg kirke i Oslo, februar

Fra jentekorets innspilling av Stille grender – et moderne julealbum som er på vei til å bli en klassiker, skal vi tro Ola Nordal. Og det gjør vi.

AktueltKunstmusikk

Én norsk juleplate når opp

Publisert
09.12.2021
Skrevet av
Siri Narverud Moen

– Det meste avviser jeg som sentimental søtsuppe, men akkurat denne plata fanget oppmerksomheten.

Balladeredaksjonen fortsetter å telle ned mot jul. Faste skribenter kvitterer ut personlige favoritter og tindrende øyeblikk fra norske musikkarkiv. Nyslått ridder av egen klassiskspalte på Ballade.no, leksikonredaktør og musikkentusiast Ola Nordal er dagens julegjest med følgende favoritt:

Jeg er normalt ikke så glad i julemusikk. Det meste avviser jeg som sentimental søtsuppe, og henviser det til bakerst i oppmerksomheten. Men i fjor kom det ei plate som virkelig fikk meg til å stoppe opp. Dette var Stille grender med Det norske jentekor og pianisten Tord Gustavsen. De første rytmiske pianotonene i «Carol of Bells» fanget meg inn, og jeg ble sittende og virkelig lytte oppmerksomt, helt til den høystemte «Deilig er jorden» tonet ut en time senere. Da aspirantkorets klokkeklare barnestemmer begynte å synge «Jul i svingen», ja, da smeltet selv et stenhjerte som mitt.

Platecoveret til Stille grender. Bildet er Vinternatt i Rondane fra 1914, malt av Harald Sohlberg (Foto: Artwork ved Morten Lindberg)

Lydkvaliteten på plata er dessuten helt i særklasse, og det er vel fortjent at plata nylig ble nominert til Grammy i kategorien Best immersive audio album.  

Stille grender skaper fortsatt julestemning hjemme hos meg. Kanskje liker jeg julemusikk litt, likevel?

Ola Nordal (t.v.) er dagens skribent som velger seg norsk julemusikk. Karoline Ruderaas Jerve og redaktør Guro Kleveland (t.h.) velger seg også julete musikkopplevelser denne uka, på Ballade.no. (Foto: )

Bonus: Andre plater med juletemaer dukker opp i Ballade klassisk om et par uker.

Les for øvrig Nordals panegyriske anmeldelse av Stille grender fra i fjor.

Anne Karin Sundal-AskDet Norske JentekorOla NordalTord Gustavsen

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

