Julemusikk for oss utenfor det tradisjonelle familiebildet

Redaksjonens yngste has lost the gnist men finner overskudd i musikken. Følg oss videre i førjulas musikkfavoritter.

Ballades førjulsserie med egne favoritter tøffer videre. I dag: tidligere korgutt og klubbentusiast-skribent Elisteinar Tenga.

Ribbe. Lutefisk. Pinnekjøtt. Grøt til nissen og gaver under treet. Allsang i kirken i Jesu navn og en alle tiders familiekjær stemning her oppe i vårt nordlige vinter paradis? Lol, nei.

Jeg snakker nok for en del når jeg tegner et stort kryss over denne skildringen. For min jul, som mange andres, er et konglomerat av helt andre komponenter. Høylytte argumenter, enda høyere strømpriser, et sammensurium av religiøse syn rundt et bord, en god dose eksistensiell ensomhet og kanskje en kalkun.

For oss som ikke passer inn i et tradisjonelt familiebilde ved treet, er ikke de tradisjonelle julesangene helt på samme bølgelengde. Jeg vet hva jeg snakker om, som etter ha deltatt i to års korsang i julekonserter i de walisiske daler, du blir dønn lei av å drømme om en «hvit jul». Dermed må vi ha våre alternativ. Så her kommer en ode til den brune, slapsete julen der den eneste varmen en føler er trikkens brennhete seter:

Travellin’ Strawberries «It’s Hard to Be a Nisseman» The julekalender (1994)

– I think we all have lost the gnist, melder de i denne låten og visst søren har vi det. Med året på hell, sjokkerende kulde og et virus på en skikkelig høydare blir denne ferien langtekkelig. Men låten, fra TV-serien The Julekalender, er en stolpe av en låt som vi kan støtte oss til mens mistelteinen henger truende og dombjellespillet ingen ende vil ta.

Lindstrøm «Little Drummer Boy»

Nå som klubben igjen tas fra oss og det nærmeste en kommer dansestemning er vilter hoftevrikking på vei til doen: trenger vi en god dose elektronika. Lindstrøm tar en kjent og kjær klassiker og vrir den inn til en to-delt elektronisk symfoni av storslått progressivitet. Selv med Grandiosa på bordet kan grandios stemning bygges. Kjenn julens varme ånd. Bare sørg for å ha noe ekstra godt i koppen …

Klovner i Kamp «Et juleevangelium»

Juleevangeliet mesterlig skildret til en rå beat. Det lukter brent av låten – som kanskje er den råeste julesangen her til lands. Trenger ikke si noe mer.

Nikk hodet stødig gjennom jula og fred bevare dere alle vel!