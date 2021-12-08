Elisteinar Tenga starta å skrive for Ballade.no i år – han skriver også for Subjekt om klubbmusikk.

(Foto: Privat / privat / Morten Espeland)

Elektronika

Julemusikk for oss utenfor det tradisjonelle familiebildet

08.12.2021
Siri Narverud Moen

Redaksjonens yngste has lost the gnist men finner overskudd i musikken. Følg oss videre i førjulas musikkfavoritter.

Ballades førjulsserie med egne favoritter tøffer videre. I dag: tidligere korgutt og klubbentusiast-skribent Elisteinar Tenga.

Ribbe. Lutefisk. Pinnekjøtt. Grøt til nissen og gaver under treet. Allsang i kirken i Jesu navn og en alle tiders familiekjær stemning her oppe i vårt nordlige vinter paradis? Lol, nei.

Jeg snakker nok for en del når jeg tegner et stort kryss over denne skildringen. For min jul, som mange andres, er et konglomerat av helt andre komponenter. Høylytte argumenter, enda høyere strømpriser, et sammensurium av religiøse syn rundt et bord, en god dose eksistensiell ensomhet og kanskje en kalkun.

For oss som ikke passer inn i et tradisjonelt familiebilde ved treet, er ikke de tradisjonelle julesangene helt på samme bølgelengde. Jeg vet hva jeg snakker om, som etter ha deltatt i to års korsang i julekonserter i de walisiske daler, du blir dønn lei av å drømme om en «hvit jul». Dermed må vi ha våre alternativ. Så her kommer en ode til den brune, slapsete julen der den eneste varmen en føler er trikkens brennhete seter:

Travellin’ Strawberries «It’s Hard to Be a Nisseman» The julekalender (1994)

– I think we all have lost the gnist, melder de i denne låten og visst søren har vi det. Med året på hell, sjokkerende kulde og et virus på en skikkelig høydare blir denne ferien langtekkelig. Men låten, fra TV-serien The Julekalender, er en stolpe av en låt som vi kan støtte oss til mens mistelteinen henger truende og dombjellespillet ingen ende vil ta.

Lindstrøm «Little Drummer Boy»

Nå som klubben igjen tas fra oss og det nærmeste en kommer dansestemning er vilter hoftevrikking på vei til doen: trenger vi en god dose elektronika. Lindstrøm tar en kjent og kjær klassiker og vrir den inn til en to-delt elektronisk symfoni av storslått progressivitet. Selv med Grandiosa på bordet kan grandios stemning bygges. Kjenn julens varme ånd. Bare sørg for å ha noe ekstra godt i koppen …

Klovner i Kamp «Et juleevangelium»

Juleevangeliet mesterlig skildret til en rå beat. Det lukter brent av låten – som kanskje er den råeste julesangen her til lands. Trenger ikke si noe mer.

Nikk hodet stødig gjennom jula og fred bevare dere alle vel!

Elisteinar TengaJul2021julemusikkLindstrømnorsk julemusikk

Relaterte saker

Karoline Ola Elisteinar

Når barnestjerne Jannicke klokkeklart treffer en tostrøken D – da er det jul

Barnas Jul, Harald Heide-Steen jr. og en syngende tenorsax. Karoline Ruderaas Jerve deler favoritter før jul.

Trio Da Kalis vokalist, Hawa Kassé Mady Diabaté

Fengslende forening av rytme og melodi

KONSERTANMELDELSE: Samarbeidet mellom Trio Da Kali og KORK brakte skilsmisse på bordet hos musikalsk ansvarlig. Men resultatet ble en forening...

Flere saker

Tanken Foto: Anja Hopkin

Snekrer, lodder og bygger næring i Bærum

Studiofellesskapet Tanken i Sandvika, kjent som arnested for flere unge pop-artister, utvider med øveri, nye studioer og en drøm om...

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO

TONO: Årets første avregning gir 118,1 millioner kroner til musikkskapere

Det er en stor avregning denne gangen, og det er vi glade for i denne vanskelige tiden for mange av...

Det Norske Jentekor

– Vi har ikke noe jernregime, men jentene vet hva som forventes av dem

Noen ganger blir det så mye samtidsmusikk i Det Norske Jentekor at dirigent Anne Karin Sundal-Ask bare vil synge glade...