Musikkvalget 2021: – Barn og unge trenger kulturen mer enn noen gang

Miniøyas festivalsjef Solveig Riiser vil se en kulturpolitisk ledelse som setter handling bak ordene – og setter kulturlivet til barn og unge øverst på lista si.

– Fortsatt Venstre-styrt Kulturdepartement, eller vil du ha regjeringsskifte?

– For Miniøya er det ikke viktig hvem som styrer Kulturdepartementet, men at den som styrer setter kulturlivet til barn og unge øverst på lista si.

– I 2020 kom stortingsmeldingen «Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge», med store lovnader for kunst- og kulturlivet av, for og med barn. Så kom pandemien, der barnas muligheter og tilgang til kulturlivet stengte ned. Når Miniøya måtte avlyse festivalen i 2021 var det fordi skjenking ble prioritert foran arrangementer i Oslo – i en park på 30.000 m2 fikk vi kun lov til å samle 30 publikummere, mens vi kunne samlet flere tusen om det var sittende ølservering og ingen på scenen. Nok en gang fikk vi bekreftet at barn og unge sto bakerst i gjenåpningskøen.

– Vi ønsker oss at den som styrer Kulturdepartementet tar Stortingsmeldingen fra 2020 fra ord til handling, blant annet ved å faktisk utrede ordninger for kompensasjon av tapte inntekter ved arrangementer for barn og unge. Økonomien i produksjon av kulturopplevelser for barn og unge har en helt annen dynamikk enn voksenkulturen, og det har kommet veldig tydelig fram i pandemien. Det lønner seg ikke på noen måte å lage produksjon for barn – kostnadene er høye og inntektene begrenset i fravær av alkoholinntjening – derfor er gode og forutsigbare støtteordninger alfa og omega i vårt felt.

– Hva er det viktigste å beholde eller rydde vekk av statlige tiltak for å komme opp og stå etter koronakrisen?

– Det viktigste er etter vår mening hvordan støtteordningene forvaltes. Miniøya har vært takknemlig mottaker av støtteordninger gjennom pandemien, og hadde ikke overlevd uten. Samtidig kan vi ikke legge skjul på at det har vært krevende å forholde seg til uklare forskrifter i stadig endring.

– Vi skal nå planlegge 2022-festivalen i et miljø preget av kompetanseflukt, sponsorsvikt, leverandører på randen av konkurs, og utøvere som nok et år må forholde seg til stor risiko. Det er en reell sjanse for at vi må operere med flere festivalscenarioer, basert på ulike modeller for smittervern. Dette er kostnadskrevende arbeid, og alle nevnte risikoområder kan ha store konsekvenser for inntektene. Det at vi ikke har et fullvaksinert publikum på festival gjør også forutsetningene for planleggingen ekstra krevende. Vi er derfor tydelige på at vi ønsker oss at støtteordningene forlenges. For hele kulturnæringen er det viktig at disse ordningene gjøres enkle, forutsigbare og transparente.

– Hvilken enkeltsak er viktigst i valget 2021 – hvis du tenker på musikkens plass i samfunnet?

– Kulturpolitikken i 2020 og 2021 har oppsummert vært preget av uforutsigbarhet, korte frister og uklare forskrifter. Det viktigste nå er å styrke kulturlivet etter den lange pandemien, og sikre musikkens viktige posisjon i samfunnet. Barn og unge trenger kulturen nå mer enn noen gang, etter en lang periode der kohorten på skolen har vært eneste kilde til inspirasjon og impulser. Barna fortjener kulturopplevelser som beriker, utfordrer, engasjerer og som overrasker.

– Kulturlivet var det første som stengte ned, og blir det siste som åpner opp. Musikk- og kulturliv har gjennom pandemien vært forvaltet som en «nice to have». Politikerne har vist stor forståelse for folks ønske om å for eksempel se en fotballkamp etter endt dag på hjemmekontor, og tilrettelagt deretter – idretten er «need to have». Vi er overbeviste om at det er en stor andel av befolkningen som nettopp trenger tilgang på et rikt kulturliv, det gjelder både barn og voksne. Derfor ønsker vi oss politikere som tror på bransjen når vi sier at vi kan lage trygge arrangementer, og gi oss anledning til å nettopp tilby det kulturlivet så mange har savnet gjennom pandemien.

– Trengs det en egen stortingsmelding om musikk?

– Det finnes en egen stortingsmelding for kultur for barn og unge, og vi trenger å se at man går fra ord til handling der før det lages en ny.