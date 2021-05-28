Miniøya i juni

(Foto: Bård Gundersen)

AktueltKoronakrisen

Miniøya avlyser: – Definisjoner og prioriteringer veier tyngre enn vurderinger av smitterisiko

28.05.2021
- Red.

Norges største barnefestival må avlyse i år igjen. – Ikke bærekraftig å samle 30 personer på et arrangement som Miniøya, sier daglig leder, Solveig Riiser.

På pressekonferansen for Oslo fredag 21. mai ble det åpnet for å samle 30 personer på arrangementer utendørs uten faste tilviste plasser. Å avvikle Miniøya for dette antallet i Tøyenparken er ikke bærekraftig, hverken av hensyn til publikum, miljøet, samarbeidspartnere eller nabolaget på Tøyen. Miniøya ser derfor ingen annen utvei enn å avlyse årets festival, skriver de i en pressemelding i ettermiddag.

Miniøya samler i et normalår 17 000 publikummere i Tøyenparken i Oslo til kulturfestival for barn og ungdom med musikk, dans, teater, visuell kunst og litteratur på programmet.

I april lanserte Miniøya en nedskalert og pandemitilpasset festival med 200 publikummere fordelt i ulike grupper. Billettene ble revet bort på rekordtid, forteller daglig leder, Solveig Riiser.
– Den siste uka har vi gjort alt vi har kunnet i et forsøk på å redde årets festival, og opplever at definisjoner og prioriteringer veier tyngre enn vurderinger av smitterisiko – all den tid det kan samles flere innendørs på et kjøpesenter enn på et kulturarrangement i Tøyenparken. Først og fremst er vi skuffet over at barna og kulturen nok en gang må stille seg bakerst i gjenåpningskøen, fortsetter hun.

Daglig leder i Miniøya, Solveig Riiser (Foto: Knut Neerland)

– På årets program sto blant annet Musti, Arif, Frida Ånnevik, Sol Heilo, Fay Wildhagen, The Needs, LILJA, Myra, Jo Strømgren Kompani og Det Andre Teatret. I tillegg lanserte vi en helt ny babyfestival for de aller minste, med ambisjon om å gi vårt aller yngste publikum en av livets første kulturelle grunnsteiner, sier Riiser, og legger til:
– Vår største drivkraft er å skape store opplevelser for de minste, og vi vet at savnet etter sosiale møteplasser og behovet for fysiske kulturarrangementer aldri har vært større.

