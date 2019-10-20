Etterlyser flere arenaer for barnemusikk

Maria Solheim og Silje Sirnes Winje er aktuelle med sin andre barneplate. Nå vil duoen ta opp kampen med Crazy Frog og Frost, og etablerer en egen youtube-kanal for norsk barnemusikk.

– Barnemusikken får lite kred. Den blir ikke løftet nok av de store, etablerte mediene, og få radiostasjoner prioriterer barnemusikk, sier Silje Sirnes Winje (38).

– Det satses bra og godt i Norge på for eksempel barnelitteratur, og på barneteater. Men musikken har ikke like mange arenaer der de løftes frem, fortsetter Maria Solheim (37).

De to ble kjent da Winje var programleder på NRK Super og i 2012 skulle lage «Lillepri», et slags Melodi Grand prix for doruller, og artist Maria Solheim var en av flere som ble inviterte inn som låtskrivere. Mens de drodlet og sang dorullvers fant de to en felles musikalsk nerve, og noen år senere fikk Winje, som allerede hadde gitt ut en barneplate, overtalt Solheim til å bli med og lage mer barnemusikk.

En annerledes plate

I 2016 ga duoen ut barneplata Kaptein snabelbæsj og Hjertetyven, fikk god respons, og hadde det så gøy på turné at de med en gang bestemte seg for å lage en plate til.

Fredag 18. oktober slipper de sin andre barneplate, Bråkebøttebaluba. Den gis ut av Kirkelig Kulturverksted, og er spilt inn i studio med Karl Oluf Wennerberg på trommer, Tor Egil Kreken på bass, Eiolf Ødegård på tangenter, Christer Slaaen som produsent, medkomponist og arrangør, mens Winje er hovedkomponist.

Andreplata er veldig ulik debutplata, mener duoen.

-Vi var veldig fornøyd med den forrige plata også, men nå har vi jobbet lenger sammen og skrudd oss sammen musikalsk. Vi har dratt inn musikere som vi allerede er samspilt med og har hatt det gøyalt og lekent i studio. Vi har med folk som har en respektfull tilnærming til barnemusikk, og som gir av seg selv med stor glede og mye erfaring, uten å tøyse det til. Det er en ordentlig produksjon, sier Solheim da Ballade møter duoen på en kafé i Nydalen i Oslo.

Winje sluttet i fjor i NRK Super, og jobber nå litt lenger ned i gata som innholdsansvarlig for «Nordic Family», en barne- og familiekanal på Youtube. Popmusiker Maria Solheim har studio ikke langt unna. Når de gir ut sin andre plate, ønsker duoen å kombinere begges ferdigheter og lage et nytenkende tilbud for barn. Frem mot jul slipper de hele plata som enkeltstående videoer på en nyopprettet youtube-kanal.

Youtube-kanal

Duoen håper å kapre youtube-rotasjoner fra barnefavoritter som «Crazy Frog» og «Frost».

– Mange barn opplever sin første musikk på youtube, og blir kjent med Crazy Frog og Elsa i Frozen der. De får sett og hørt mye engelskspråklig musikk, men lite norsk kvalitetsmusikk. Det er superviktig med god barnemusikk for språkutviklingen, og det vil vi gjøre noe med, sier Winje.

De starter med å legge ut egne sanger på youtube-kanalen som også har fått navnet «Bråkebøttebaluba», men vil etterhvert åpne opp for andre artister.

– Målet er at kanalen skal vokse og bli stor. Jeg drømmer om at det etter hvert blir en ny kanal for barnemusikk, forteller Winje.

– Mange ønsker jo å skjerme barna fra skjermbruk og youtube. Hvorfor tenker dere youtube er riktig kanal?

– Skal man nå ut med ny musikk, må man satse på musikkvideoer. Vi håper barna blir kjent med sangene der, og deretter vil fortsette å høre på musikken på cd eller Spotify. Det er fremoverlent av plateselskapet at de lar oss legge ut alle sangene gratis på youtube, mener Winje.

Ting barna kjenner igjen

Solheim og Winje er begge mødre, og har til sammen fem barn. Også deres egen frustrasjon over hvor vanskelig det var å finne god musikk til de minste, har vært utgangspunkt for barneplatene.

– Utvalget har ikke vært så stort. Det er så lett å gå til klassikerne som Thorbjørn Egner og Astrid Lindgren, og spille de samme sangene om igjen og om igjen. Men det kan være bra for barn med nyere betraktninger og ting de kjenner seg igjen i, sier Winje.

De to har i tillegg vært opptatt av å lage gode produksjoner, som er hørbare både for store og små.

– Noen tar kjappe løsninger når det gjelder barnemusikk, men musikk og tekst må spille sammen, og du må skape en god rytmikk, ha humor og komikk. Det er også viktig å lage musikk barna kan danse til. Det gøyeste er når 3-4-åringene står der foran scenen, danser med rompa og er med fra start, sier Winje.

– Ja, og så må sangene ha et levelig arrangement for foreldrene, ikke bare være mas, legger Solheim til.

– Det finnes få arenaer i forhold til hvor stort barnepublikummet egentlig er

De to har fått offentlig støtte til å lage barnemusikkprosjektene fra blant annet Kulturrådet og Fond for Lyd og bilde, men de savner flere plattformer som får musikken ut til familier rundt om i landet. De trekker fram Juba Juba barnefestival i Trondheim og Miniøya i Oslo som foregangsfestivaler for barnekultur, men savner flere lignende tiltak.

– Det finnes få arenaer i forhold til hvor stort barnepublikummet egentlig er, for barn konsumerer mye musikk. Det finnes noen konsertscener som prioriterer barn, ikke minst festivaler, men det er få arenaer som prioriterer at unger skal få en fullverdig musikkopplevelse med fullt band. Ofte vil de ha billigvarianten med kun en gitar eller singback, sier Winje.

De frir nå rett til barnefamiliene med youtube-satsingen sin, siden de mener barnemusikken sjelden får særlig omtale i tradisjonelle medier.

– Vi håper at foreldrene ser det som viktig at barna får oppleve noe annet enn bare den kommersielle stormusikken, og at de støtter og spiller norsk barnemusikk, sier Winje.

Få barnekonserter

Marked for Musikk i Larvik er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, hvor arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken skal møtes fra 22. til 24. oktober i år. ”Konserter for barn og unge – et felt i utforbakke?” er tema under en av debattene der.

Landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører kan i år ikke delta på Marked for Musikk, men leder for Norske konsertarrangører, Tone Østerdal, er enig i at det settes opp få barnekonserter. Bransjeorganisasjonen har jobbet mye med å få på plass tilbud til ungdom, men har i liten grad fokusert på konserter for de aller minste.

– Jevnt over er det dessverre tøffe tider å være konsertarrangør i Norge. Det er små marginer, og i tillegg til offentlige tilskudd, er ofte ølsalg det som gjør at en konsert går i pluss. Derfor vegrer nok mange seg for å sette opp barnekonserter. Mange steder er rigga for et voksent publikum med scene og bar, og kanskje er dette et marked arrangørene ikke kjenner så godt. Men jeg ville tro det finnes et marked for familiekonserter, og ”Marked for musikk” gjør jo en god jobb med å synliggjøre tilbudet, men akkurat nå er det ikke noe vi har på agendaen eller jobber aktivt med.