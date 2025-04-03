Jazzprisen 2025: Dette er de nominerte til Årets verk

Prisshowet ledes av Jakob Schøyen Andersen og Fridtjof Josefsen, med et stort musikalsk program gjennom kvelden.

Jazzprisen ble første gang arrangert og delt ut i 2023, i Ibsenhuset i Skien. Prisen deles ut annethvert år, og skal ifølge initiativtaker Norsk jazzforum hedre og samle jazzmiljøet i Norge.

Hele elleve priser skal deles ut når Jazzprisen 2025 arrangeres på Cosmopolite i Oslo lørdag 5. april, blant dem jazzens høyeste utmerkelse, Buddy-prisen.

En annen høythengende jazzpris er Årets verk, som en av disse tre nominerte opphaverne og utøverne vil ta med hjem lørdag kveld:

KAIPU av Nordnorsk Jazzensemble

(Torset / Wilhelmsen / Schultz / Henriksen / Hansen / Kostopulos / Danielsen / Danielsson)

Verket omtales av juryen som et ambisiøst, dynamisk og underholdende verk, og et verk som utforsker kvensk kultur og musikk – og sorgen for og savnet etter denne. Kaipu bærer i seg partier med gamle salmer og skillingsviser i ny drakt, «der alvor, sårhet og vemod ble balansert med glede og humoristisk energi». Trompetist Arve Henriken deltar i verket, som et «sterkt solistisk bindemiddel», beskriver juryen.

Bristol Silence av John Andrew Wilhite

«Komponister kan med hell tilnærme seg historien og finne stoff til ny musikk der. Den opprinnelig amerikanske komponisten og bassisten John Andrew Wilhite kom over den fascinerende historien om Bristol-orkesteret, som var i aktivitet under den tyske okkupasjonen under andre verdenskrig. De spilte daglig opp til dans og glede for tyske offiserer. Hva tenkte de på underveis, og hvordan ble dette fortrengt senere? Med en rekke av Skandinavias fremste improvisatører i forbausende samspill, og med to vokalister i front, ble historiens lakuner lyssatt på interessant vis, med premiere på selve åstedet på Hotel Bristol,» skriver juryen om verket. Les også Ballades intervju med Wilhite om verket og bakgrunnen for det i artikkelen «Når hotellmusikerne spiller for fienden».

Colourful Houses av Shannon Mowday med Bergen Big Band

Dette var et bestillingsverk til Vossa Jazz i 2024, og ble urfremført der til stor applaus og åtgaum. Et «ekstatisk, politisk og rørende verk fra underkjente Shannon Mowday toppet årets Vossa Jazz,» skrev Audun Vinger i sin anmeldelse på jazzinorge.no. Saksofonist og komponist Shannon Mowday trakk lange fysiske linjer fra de fargerike husene på Bryggen i Bergen til det ditto området Bo-Kaap i Cape Town. Mowday vokste selv opp i Sør-Afrika, og har god kjennskap til politiske realiteter, musikkhistorien derfra og betydningen av kulturutveksling, skriver juryen i omtalen av verket og komponisten. «Et velsvingende Bergen Big Band var i tillegg utvidet med perkusjonist/vokalist Sidiki Camara og trombonist Jørgen Bjelkerud som solister for anledningen – men verket er i stor grad en fremvisning av ekstatisk og egalitær musikkglede mellom de mange på scenen og hvordan denne gleden og kunstnerisk opplysningsarbeid møter sitt publikum,» kommenterer juryen om fremføringen under fjorårets Vossa Jazz.

Ulike fagjuryer vil vurdere de nominerte kandidatene og avgjøre vinnerne av prisene, melder Norsk jazzforum.

De opplyser videre at nyslått statssekretær Trude Storheim (tidligere Vossa Jazz-sjef og fungerende leder i Norske Kulturarrangører) fra Kultur- og likestillingsdepartementet vil dele ut pris, og at selve prisshowet skal ledes av skuespillerne og komikerne Jakob Schøyen Andersen og Fridtjof Josefsen, kjent fra blant musikkhumorserien «Hit for hit» på NRK.

Et førtitalls musikere vil være i sving på scenen gjennom kvelden, blant dem OJKOS – Orkesteret for jazzkomponister i Oslo, som mottok Årets verk-prisen i 2023, Javid Afsari Rad med sin trio, stepper Janne Eraker og den sørafrikanske vokalkunstneren Juliana Venter, Ståle Storløkken og Eirik Hegdal som leker med lyd og musikalske krumspring i duoformat, Thea Grant med soloprosjektet «Water and Dreams», brassbandet Gigaphonics som serverer New Orleans-stemning, og de to unge, virtuose gitaristene Martinius Mentzen og Ola Erlien som byr på stringswing i Bar Souk. (Les gjerne mer om hele showet og Jazzprisen her.)

Jazzprisen ambulerer hvert annet år, og arrangeres i forbindelse med Norsk jazzforums landsmøter. Arrangementet gjennomføres i samspill med lokale klubber, festivaler og regionale jazzsentre, og i år er Østnorsk jazzsenter medarrangør, opplyser Norsk jazzforum.