Eggstockfestivalen kåret til årets festival 2024

Festivalen har gjennom tre tiår fungert som springbrett for morgendagens musikk. Nå hylles Eggstockfestivalen med bransjens høyeste utmerkelse.
Eggstockfestivalen, som siden 1996 har vært landets viktigste gratisscene for unge, uetablerte band, har i dag mottatt prisen Årets Festival 2024 fra Norske Kulturarrangører (NKA).
Utmerkelsen – stemt frem av arrangører over hele landet – løfter frem festivalens nesten 30-årige innsats for unge og uetablerte artister på Vestlandet. Kjente navn som Sondre Lerche, Razika, Tarjei Strøm, Boy Pablo og Thea Hjelmeland startet alle sin musikkarriere på Eggstockfestivalen.
– At en hel bransje heier oss frem, gir ny energi til alle frivillige og unge musikere som står på scenen vår hvert år, sier en rørt Phoebe Dobey, festivalsjef for Eggstockfestivalen.
– Denne prisen er beviset på at dristige drømmer og dugnadsånd fortsatt vinner i norsk musikk.
Dobey trodde hun skulle diskutere sommerprogram med Visit Bergen, men ble i stedet møtt av NKA-rådgiver på kommunikasjon og marked, Nyaling Saidy Kiil, som overrakte statuetten personlig:
– Eggstock kombinerer lokal lidenskap med profesjonell gjennomføring, og har lansert stjernene som preger norsk musikkliv i dag. Det gjør dem til en suveren vinner, fastslår Saidy Kiil.