– Denne prisen er beviset på at dristige drømmer og dugnadsånd fortsatt vinner i norsk musikk, sier festivalsjef Phoebe Dobey.

(Foto: Espen Bakketun)

NotisFestival

Eggstockfestivalen kåret til årets festival 2024

482702983 18492104443041271 3775851149427688653 n (2)
26.05.2025
Johanna Holt Kleive

Festivalen har gjennom tre tiår fungert som springbrett for morgendagens musikk. Nå hylles Eggstockfestivalen med bransjens høyeste utmerkelse.

Eggstockfestivalen, som siden 1996 har vært landets viktigste gratis­scene for unge, uetablerte band, har i dag mottatt prisen Årets Festival 2024 fra Norske Kulturarrangører (NKA).

Utmerkelsen – stemt frem av arrangører over hele landet – løfter frem festivalens nesten 30-årige innsats for unge og uetablerte artister på Vestlandet. Kjente navn som Sondre Lerche, Razika, Tarjei Strøm, Boy Pablo og Thea Hjelmeland startet alle sin musikkarriere på Eggstockfestivalen.

– At en hel bransje heier oss frem, gir ny energi til alle frivillige og unge musikere som står på scenen vår hvert år, sier en rørt Phoebe Dobey, festivalsjef for Eggstockfestivalen.

– Denne prisen er beviset på at dristige drømmer og dugnadsånd fortsatt vinner i norsk musikk.

– Den boosten de får på kontoret nå blir sinnsykt gøy, sier prisvinneren. (Foto: Espen Bakketun)

Dobey trodde hun skulle diskutere sommer­program med Visit Bergen, men ble i stedet møtt av NKA-rådgiver på kommunikasjon og marked, Nyaling Saidy Kiil, som overrakte statuetten personlig:

– Eggstock kombinerer lokal lidenskap med profesjonell gjennomføring, og har lansert stjernene som preger norsk musikkliv i dag. Det gjør dem til en suveren vinner, fastslår Saidy Kiil.

Norske Kulturarrangører: Honorarutgifter nesten like store som billettinntektene i 2022

Norske Kulturarrangører: Honorarutgifter nesten like store som billettinntektene i 2022

Det viser arrangørstatistikk for 2022 som Norske Kulturarrangører har publisert. Samtidig ønsker TONO å øke beregningsgrunnlaget for konserttariff ved å...

Edvardprisen til Thea Hjelmeland

Edvardprisen til Thea Hjelmeland

Hjelmeland vant i kategorien «Årets utfordrer» for utgivelsen ”Solar Plexus”.

1B1

1B1 til National Sawdust i New York

Den toneangivende scenen gir det unge norske ensemblet muligheten både på egen og andre scener under mini-festival og konsertserie.

Per Idar Almås

Per Idar Almås har leia Førdefestivalen i snart fire år. Denne veka blei det klart at han går av. Det...

Per Idar Almås har leia Førdefestivalen i snart fire år. Denne veka blei det klart at han går av. Det...

Olaf Andreas Strand Årets musiker i UMM

Olaf Andreas Strand Årets musiker i UMM

Mens publikumsprisen gikk til Kei Solvang under Ungdommens musikkmesterskap 2017-2018 i Oslo i helgen.