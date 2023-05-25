Ekspressivt: Samtidsdanser Hooman Sharifi møter Motorpsycho på scenen

Festspillene i Bergen er i gang, med jazzbasert, kompleks musikk hos yndlinger som bandet Juno, catwalk midt i byen, identitet i nye danseforestillinger og stjerneframføring av Puccini. For å nevne noe.

Vi sakser fra et mangfoldig program at koreograf og danser Hooman Sharifi skal danse til musikk av det legendariske rockebandet Motorpsycho i en eksperimenterende og ekspressiv konserthybrid. I Sacrificing, onsdag og torsdag neste uke på Den Nationale Scene framfører Sharifi en solo som henter inspirasjon av Igor Stravinskijs ballett Vårofferet. Motorpsycho spiller live og har med seg Thomas «Tos» Nieuwenhuizen, som også turnerer som keyboardist med Sunn O))), for anledningen. Stikkord: ekstatisk, støyende, atonalt, skriver Festspillende i en presentasjon til Ballade.

I Sacrificing handler det om den voldsomme, massive musikken i sameksistens med den ensomme kroppen.

Forestillingen henter inspirasjon av Igor Stravinskijs mesterverk, balletten Vårofferet, hvor en ung jente blir utvalgt som offer og danser seg i hjel.

Hooman Sharifi er danser og koreograf, og har vært teatersjef for Carte Blanche. Han benytter ofte dans politisk og aktivistisk og ser på scenekunsten som et sted for dialog og konfrontasjon. I Sacrificing utforsker Sharifi og Motorpsycho aspekter ved ofring, knyttet til det rituelle, seremonielle og teatrale, men også det hverdagslige. Forestillinga er tidligere spilt på Dansens hus i Oslo (2021).