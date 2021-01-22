Birgit Haukaas tok skiene fatt for å møte instrumentskaper Sverre Heimdal på andre sida av fjellet.

(Foto: Anna Lakowitsch)

På ski over fjellet for å møte instrumentmaker

22.01.2021

Folkemusiker og student Birgit Haukås fra Tinn Austbygd skal lage sin egen Kraviklyre som eksamensoppgave. For å møte instrumentmaker Sverre Heimdal tok hun skiene og fjellet fatt.

Artikkelen er skrevet av Jan-Henrik Kulberg ved Universitetet i Sørøst-Norge, og først publisert på deres nettsider. Ballade har fått tillatelse til å republisere saken på våre sider.

Birgit Haukås er både folkedanser og utøver på hardingfele, men det er ikke fele hun skal lage.
– Jeg skal lage min egen Kraviklyre som eksamensoppgave i instrumentmaking, forteller Haukås, student ved Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling Rauland.

Kraviklyra er det eldste strengeinstrumentet vi kjenner til i Norge. Lyra er regnet som et middelalderinstrument, og har navnet sitt fra Kravik i Nore i Numedal, som ligger i Viken fylke. Det er også i Nore Sverre Heimdal har verkstedet sitt. Han har bygget Kraviklyrer siden 1988, og den originale Kraviklyra er på Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Før Birgit Haukås kan starte på sin egen lyre, trenger hun å dokumentere et ferdig instrument. Altså tegne ned og notere alle mål og detaljer. Det var dette hun skulle gjøre hos Sverre Heimdal, men fordi veien mellom Tinn og Veggli er vinterstengt over fjellet, valgte hun å ta skiene fatt 15. januar.

– Jeg kunne kjørt rundt Jondalen (Kongsberg), men det ville tatt meg tre timer hver vei. I stedet gikk jeg en time over fjellet i tretti centimeter med nysnø, sier Haukås, som var godt utstyrt med fjellski og gamasjer.

Over fjellet: Det var heldigvis fine forhold over fjellet da student Birgit Haukås tok skiene fatt. (Foto: Birgit Haukås)

Heldigvis var været bra. Hun parkerte bilen ved bommen og spente på seg skiene. Ved Vegglifjell skisenter ble hun møtt av Sverre Heimdal, og sammen kjørte de til Nore. I sekken hadde hun en rull med gråpapir, matpapir for å tegne av mønstre, en profilmal som kan trykkes inntil instrumentet og et stativ som lyra kunne settes opp i. Alt for å registrere de detaljene hun trenger for å lage sin egen.

– Hvorfor har du valgt å lage ei Kraviklyre?
– Det er et instrument som jeg alltid har syntes var veldig fint. Du klarer å lage lyd selv, uten å ha noen bakgrunn med instrumentet. Også kommer det fra et sted som er rett over fjellet hjemmefra.

Kraviklyra (Foto: Birgit Haukås)

Kraviklyra har også sin egen Facebook-side der du kan lese mer om instrumentet.

Sverre Heimdal har blant annet laget ei Kraviklyre til musiker og komponist Einar Selvik, også kjent som «Kvitrafn», tidligere trommeslager i metallbandet Gorgoroth og mannen bak bandet Wardruna. I denne videoen kan du oppleve Einar Selvik fremførte sin versjon av «Voluspå» med sin Kraviklyre, akkompagnert av Bergen Filharmoniske Orkester og Edvard Grieg Kor:

Det ligger en rekke videoer med Birgit Haukås’ felespill ute på Vimeo, blant annet fra ulike kappleiker:
https://vimeo.com/user68683520

