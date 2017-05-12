AktueltKunstmusikk

Sparebanken Sør oppretter instrumentfond

Publisert
12.05.2017
Skrevet av
- Red.

Fondet vil kjøpe kvalitetsinstrumenter for 10 millioner kroner.

Sparebanken Sør har opprettet Stiftelsen Sparebank Sør instrumentfond for å bygge opp en samling av kvalitetsinstrumenter fra de store instrumentmakere på 1700 – 1800 tallet. Instrumentene som ble laget i den perioden skal ha en helt unik klang som blir rikere jo eldre instrumentene blir.

Banken har tradisjon for å gi gaver som skal bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Dette gjelder både innen idrett, kultur og andre samfunnsnyttige formål. Målet er, ifølge styreleder Stein A. Hannevik i Sprabankensør instrumentfond, å øke interessen for klassisk musikk på Sørlandet, og bidra til å oppmuntre ungdom til å satse på en musikalsk karriere.

– Sørlandets beste strykere fortjener de beste instrumentene. Slike instrumenter vil løfte ethvert orkester og vil fremover bli lånt ut til musikere i Kristiansand Symfoniorkester og til spesielt talentfulle musikere i landsdelen, sier Hannevik i en pressemelding.

Stiftelsen Sparebanken Sør instrumentfond har et styre på fem som velges av bankens styre.

fondinstrumenterSparebanekn SørSparebanken Sørs instrumentfond

Mette Henriette Martedatter Rølvåg Foto: Anton Corbijn, ECM Records

Mette Henriette får residens på Svalbard

Artica Svalbard har åpnet kunstnerverksted og residens. Den norsk-samiske komponisten og jazzmusikeren en av tre kunstnere som får opphold.

Kongsberg Jazzfestivals Barnival får 75.000 kroner til telt, Foto: Sparebankstifltelsen DNB

Hvor er hip-hop-søkerne?

Sparebankstiftelsen DNB gir til støtte til en rekke aktører på musikkfeltet, men får knapt søknader fra urban musikk.

Riddu Riddu festivalen Foto: Andreas Kalvig Anderson

5,4 millioner kroner til kulturprosjekt i Nord-Norge

Blant dem som får støtte fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge er Riddu Riđđu festivalen og Sami Music Awards 2017.

StøtteVerket

Festivalen Verket og Helgeland Sparebank oppretter musikkfond

Nye og etablerte band fra hele Helgelandsregionen kan søke støtte i fondet StøtteVerket.

Geir Rebbestad

Geir Rebbestad ny direktør i Kristiansand Symfoniorkester

Rebbestad etterfølger Stefan Sköld som direktør, og tiltrer stillingen 4. desember.

Nathalie Stutzmann Foto: Simon Fowler

Nathalie Stutzmann ny sjefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester

Den franske dirigenten er engasjert i tre år. Hun etterfølger Giordano Bellincampi, og begynner høsten 2018.

Nina Hodneland. daglig leder av Norske kulturhus

Dystre utsikter for norske kulturhus

Kraftig nedgang i både publikumsbesøk og aktivitet. – Det er kommunenes ansvar å sette i gang hjulene, sier Nina Hodneland,...

De regionale kompetansesenterne og Music Norway skriver samarbeidsavtale om felles prosjekter som skal komme norske musikere og bransjepersoner til gode.

Vil legge til rette for regional vekst i musikkbransjen

Norges regionale kompetansesentre for musikk og Music Norway med avtale om samarbeid.

Moddi

Moddi donerer sang til barna i Moria

– Teksten handler om hvor hjelpeløs man føler seg når man ser urett i verden og føler at man ikke...