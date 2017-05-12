Sparebanken Sør oppretter instrumentfond

Fondet vil kjøpe kvalitetsinstrumenter for 10 millioner kroner.

Sparebanken Sør har opprettet Stiftelsen Sparebank Sør instrumentfond for å bygge opp en samling av kvalitetsinstrumenter fra de store instrumentmakere på 1700 – 1800 tallet. Instrumentene som ble laget i den perioden skal ha en helt unik klang som blir rikere jo eldre instrumentene blir.

Banken har tradisjon for å gi gaver som skal bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Dette gjelder både innen idrett, kultur og andre samfunnsnyttige formål. Målet er, ifølge styreleder Stein A. Hannevik i Sprabankensør instrumentfond, å øke interessen for klassisk musikk på Sørlandet, og bidra til å oppmuntre ungdom til å satse på en musikalsk karriere.

– Sørlandets beste strykere fortjener de beste instrumentene. Slike instrumenter vil løfte ethvert orkester og vil fremover bli lånt ut til musikere i Kristiansand Symfoniorkester og til spesielt talentfulle musikere i landsdelen, sier Hannevik i en pressemelding.

Stiftelsen Sparebanken Sør instrumentfond har et styre på fem som velges av bankens styre.