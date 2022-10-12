Agnete Kjølsrud fronter gruppa Djerv

(Foto: Jørn Veberg)

Bandet Djerv lydsatte et av verdens største spill: 120 millioner Youtube-spillinger

12.10.2022
Siri Narverud Moen

Høye strømmetall følger samarbeid med skaperne av spill som League of Legends.

Hardrockbandet Djerv har en av de største spillsuksessene fra de siste årenes samarbeid med internasjonal spillbransje:
De laget låta «Get jinxed» sammen med Riot Games til League of Legends. Spillet er et av verdens største. I 2013, da låta var lansert til karakteren Jinx, trakk Riot Games’ komponist fram Djerv-vokalist Agnete Kjølsrud som perfekt til spillkarakteren (blant annet i et intervju i VG).

Låta har i dag 120 millioner avspillinger på YouTube – 74 millioner på Spotify. Dét er en suksess både i norsk og internasjonal sammenheng.

Som Ballade.no skriver i rapporten fra spillmusikk-konferansen GACO, har spillet League of Legends vokst siden dette samarbeidet, og har nå 180 millioner månedlige spillere.

Agnete KjølsrudDjervmusikk i spillRiot Games

