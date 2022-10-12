Bandet Djerv lydsatte et av verdens største spill: 120 millioner Youtube-spillinger

Høye strømmetall følger samarbeid med skaperne av spill som League of Legends.

Hardrockbandet Djerv har en av de største spillsuksessene fra de siste årenes samarbeid med internasjonal spillbransje:

De laget låta «Get jinxed» sammen med Riot Games til League of Legends. Spillet er et av verdens største. I 2013, da låta var lansert til karakteren Jinx, trakk Riot Games’ komponist fram Djerv-vokalist Agnete Kjølsrud som perfekt til spillkarakteren (blant annet i et intervju i VG).

Låta har i dag 120 millioner avspillinger på YouTube – 74 millioner på Spotify. Dét er en suksess både i norsk og internasjonal sammenheng.

Som Ballade.no skriver i rapporten fra spillmusikk-konferansen GACO, har spillet League of Legends vokst siden dette samarbeidet, og har nå 180 millioner månedlige spillere.