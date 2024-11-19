Backstreet Girls’ Bjørn Müller er død

Vokalisten i det legendariske rockebandet døde 18. november, 64 år gammel.

– Hadde du sagt til meg for 40 år siden at det skulle sitte folk i smoking og tvers-over-gata-sløyfe og egentlig like pønkrock og heavy, så hadde jeg nesten ikke trudd det.

Det sa Bjørn Müller til Ballade i intervjuet vi gjorde rett etter utdelingen av Musikkforleggernes ærespris i februar i år.

Det var den første prisen de og bandet fikk, kunne Müller og gitarist Petter Baarli fortelle, etter 40 solide år i norsk rock, på veien for rockepublikummet og med flere titalls utgivelser på lomma, blant annet albumet In Lust We Trust de ga ut i fjor.

– Men vi er i Rockheim Hall of Fame, da. Vi vant den, sa de to til Ballade. Backstreet Girls ble innlemmet der i 2023.

I det samme intervjuet hedrer musikerne Ida Maria og Åsmund Lande fra Oslo Ess bandet:

– Backstreet Girls har banet vei på en kompromissløs måte for alle oss unge og lovende som har kommet etter. De representerer galskapen som rock og pønkrock skal være, sa Lande.

Hans eget Oslo Ess lagde en norsk coverversjon av Backstreet Girls’ «Monster in My Cadillac» i 2015, «Monster bak i flaket».

– Backstreet Girls har konsekvent stått for idealene hele veien, de har aldri veket et sekund, la Ida Maria til. – Det er protest mot middelklassen, og det er pønken i sin essens, den skal utfordre det etablerte.

I sosiale medier har profilbildet til Backstreet Girls gått i svart, med denne enkle og sterke meldingen til fansen og offentligheten:

Vi er i sjokk etter den grusomme beskjeden vi våknet til. Vi tenker på familien, barna, vennene, fansen. Vi elsker deg Bjørn!!

Mange musikerkollegaer, folk i musikkbransjen og media har uttalt seg tapet av den karismatiske vokalisten.

– For meg var han en veldig positiv fyr som alltid var hyggelig. Det var latter og moro, og mye fest, og han var en jævlig tøff vokalist. Han sto på og gjorde sitt. Jeg kommer til å savne ham, sa Petter Pogo til VG.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Han var alltid på rockens side i skyttergravene. Det er forståelig at dette treffer folk som et stort sjokk. Det gjorde det i hvert fall for meg da jeg fikk denne beskjeden, kommenterte musikkjournalist Tom Skjeklesæther til NRK.

Backstreet Girls begynte i 1984, med brødreparene Pål (bass) og Tom Kristensen (vokal, tekst) og Hans Petter (gitar) og Bjørn Terje Baarli (trommer). I 1986 ble Müller med i bandet, som vokalist og tekstforfatter.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.