Norwegian Wood avlyst

22.05.2018
- Red.

Festivalen skulle vært holdt i Frognerparken i Oslo i juni.

Norwegian Wood i Frognerparken i Oslo er avlyst for i år. Det skriver festivalsjef Henning Thoresen på festivalens Facebookside.

– Da vi overtok eierskapet til Norwegian Wood sent i november 2017 fikk vi mange råd om å droppe 2018 og heller jobbe mot 2019. Etterpåkloke burde vi gjort akkurat det, men det lå bare ikke i vår natur å være passive, skriver Thoresen.

Festivalsjef Henning Thoresen


Han forklarer deretter avlysningen med økonomiske utfordringer i etterkant av festivalen, som den gang hadde andre eiere gikk konkurs i fjor:

«(…)de fleste underleverandørene (artister inkludert) ha betalt på forskudd. Og med en finansiell backing ved oppstart som ikke var der når vi trengte det som mest, ble ting vanskeligere og vanskeligere etter hvert som snøen endelig smeltet og sola kom fram bak de mørke skyene som har preget Norwegian Wood i årevis.

Vi var derfor avhengig av å selge flere billetter tidligere enn andre festivaler. En lang vinter førte dessverre til at billettsalget for oss og mange av sommerens festivaler kom sent i gang. Det ble samtidig tungt på sponsorsiden, der mange holdt seg på gjerdet for å se hvordan det gikk.»

Det er for øvrig kun en knapp måned siden festivalen gikk ut og søkte publikum som medeiere i en crowdfundingskampanje. Disse og eiere av billetter til festivalen som altså skulle gått av stabelen i Frognerbadet fra 14. til 16. juni skal i følge Thoresen få mer informasjon fremover.

Han avslutter Facebookoppdateringen med at planen er ny festival i 2019.

Norwegian Wood

Norwegian Wood inviterer publikum inn på eiersiden

Åpner for crowdfunding av festivalen.

Norwegian wood

Det blir likevel Norwegian Wood-festival i juni

Ølgründer Henning Thoresen går inn som ny eier for den konkursrammede festivalen i Frognerparken i Oslo

Norwegian wood

Slutt for Norwegian Wood

Festivalen slått konkurs i Asker og Bærum tingrett tirsdag ettermiddag.

Norwegian wood

Norwegian Wood mister støtte

Festivalen er nullet på neste års budsjett fra Oslo kommune. Den står nå også uten daglig leder.

Piknik i parken

Fra Phoenix til yoga

Piknik i parken vil gi publikum en bredere kunstopplevelse. Men musikken står fortsatt sterkt, forsikrer pressesjef Lars Tefre Baade.

Norwegian wood

Tidligere Norwegian Wood-eier stevnet for retten

Etterspillet etter 2017-konkursen fortsetter. Bostyrer reiser i tillegg millionkrav i Oslo forliksråd.

