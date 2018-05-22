Norwegian Wood avlyst

Festivalen skulle vært holdt i Frognerparken i Oslo i juni.

Norwegian Wood i Frognerparken i Oslo er avlyst for i år. Det skriver festivalsjef Henning Thoresen på festivalens Facebookside.

– Da vi overtok eierskapet til Norwegian Wood sent i november 2017 fikk vi mange råd om å droppe 2018 og heller jobbe mot 2019. Etterpåkloke burde vi gjort akkurat det, men det lå bare ikke i vår natur å være passive, skriver Thoresen.

Han forklarer deretter avlysningen med økonomiske utfordringer i etterkant av festivalen, som den gang hadde andre eiere gikk konkurs i fjor:

«(…)de fleste underleverandørene (artister inkludert) ha betalt på forskudd. Og med en finansiell backing ved oppstart som ikke var der når vi trengte det som mest, ble ting vanskeligere og vanskeligere etter hvert som snøen endelig smeltet og sola kom fram bak de mørke skyene som har preget Norwegian Wood i årevis.

Vi var derfor avhengig av å selge flere billetter tidligere enn andre festivaler. En lang vinter førte dessverre til at billettsalget for oss og mange av sommerens festivaler kom sent i gang. Det ble samtidig tungt på sponsorsiden, der mange holdt seg på gjerdet for å se hvordan det gikk.»

Det er for øvrig kun en knapp måned siden festivalen gikk ut og søkte publikum som medeiere i en crowdfundingskampanje. Disse og eiere av billetter til festivalen som altså skulle gått av stabelen i Frognerbadet fra 14. til 16. juni skal i følge Thoresen få mer informasjon fremover.

Han avslutter Facebookoppdateringen med at planen er ny festival i 2019.