Populærmusikk

Norwegian Wood inviterer publikum inn på eiersiden

06.05.2018
- Red.

Åpner for crowdfunding av festivalen.

For en uke siden ble en utvalgt gruppe fans av Norwegian Wood invitert til å melde sin interesse om å komme på eiersiden av Norwegian Wood-festivalen. Etter kort tid satt festivalledelsen med en liste på over 70 potensielle aksjonærer med et ønske om å investere opp til 1,2 million kroner totalt. Som følge av den positive responsen, går festivalen nå bredere ut og håper at enda flere melder sin interesse.

– Vi skal være folkets festival. Flere utenlandske festivaler har åpnet for crowdfunding, og trolig blir vi den første, større norske musikkfestivalen med publikum på eiersiden. Vi tror økt eierskap til festivalen hos publikum, vil gi en enda bedre festivalopplevelse for alle. Vi håper også på et hyggelig overskudd å dele med våre nye medeiere, sier Henning Thoresen, festivalsjef for Norwegian Wood i en pressemelding.

Festivalsjef Henning Thoresen


Norwegian Wood ble sparket i gang i 1992, og er en av Norges eldste festivaler. De siste årene har det vært litt frem og tilbake. I 2016 ble festivalen kuttet ned fra tre til en dag, og ble flyttet fra Frognerbadet til Sukkerbiten, rett ved Operaen. Etter konkursen i 2017, overtok Norsk Øl, med Henning Thoresen i spissen, festivalen. Han har forstått hvor viktig Norwegian Wood er for Oslofolk, og at de samme folkene besøker festivalen år etter år etter år.

– Vi har fått henvendelser fra faste festivalgjengangre som elsker Norwegian Wood, og ønsker å være med å eie en liten bit av festivalen. Så derfor tenkte vi: La oss åpne opp for å vårt mest trofaste publikum og la dem være på å påvirke den videre utviklingen til Norwegian Wood, sier Thoresen i meldingen

Aksjer for inntil to millioner kroner gjøres tilgjengelig i et nytt aksjeselskap som skal eie Norwegian Wood-festivalen i årene fremover. Publikum som i disse dager tegner seg for minstebeløpet på 1000 kroner får inkludert billett til årets festival.

Norwegian Wood 2018 vil finne sted i Frognerbadet fra 14. til 16. juni.

Crowdfunding, Norwegian Wood

