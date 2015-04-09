IFPI Norges årsrapport er klar

– Positive tendenser for norskandelen, hevder IFPI Norges styreleder Guttorm Raa i rapporten.

Ifølge IFPIs årsrapport har omsetningen gjenom strømmetjenester økt med 60 millioner kroner fra 2013 til 2014. Samtidig fortsetter fysisk salg og salg av nedlastinger å synke. Totalsalget fra distributører var i fjor på 601 millioner mot 603 millioner i 2013. IFPI oppgir norskandelen basert på verdi til å utgjøre 21 % av dette.

Årsrapporten inneholder også en undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå i november i 2014.

Blant de sentrale funnene i undersøkelsen er at:

– Mer enn en av tre nordmenn (36 %) oppgir at de hører på musikk mer enn 3 timer hver dag.

– 45 % av totalbefolkningen bruker strømmetjenester som Spotify og Wimp. I aldersgruppen 15–29 år benytter 80 % seg av slike tjenster, mens 28 % i aldersgruppen 45–59 år gjør det samme.

– Spotify og Youtube er de mest kjente musikktjenestene og skiller seg ut med høy kjennskap i alle aldersgrupper

– Mer enn halvparten av befolkningen sier de har benyttet YouTube for å høre på musikk den siste måneden

– 40 % av befolkningen sier de har benyttet Spotify

– Respondentene oppgir at venner og bekjente er den viktigste kilden for å oppdage ny musikk. Om tallene for venners anbefalinger, venners spillelister og facebook legges sammen utgjør disse samlet den viktigste kilden til å oppdage ny musikk.

– 79 % av Spotify-brukerne hører alltid eller ofte på egne spillelister. De fleste har mange spillelister, men bruker kun 1–5.

– 66 % tenker ikke spesielt på om de hører på norsk eller utenlandsk musikk, men 17 % sier at de hører mer på norsk musikk enn for et år siden.

Les hele årsrapporten her.