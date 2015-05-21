Norsk representant til IFPI Main Board

Jørn Dalchow skal representere de europeiske indieselskapene i IFPI Main Board.

Dette er første gang Norge har en representant i IFPI Main Board, som ellers består av av 11-12 representanter fra Universal, Sony og Warner, de store markedene Frankrike, Tyskland, Japan og UK, områder som Asia/Pacific og latin-amerika, en representant for US indieselskaper, RIAA (den amerikanske bransjeforeningen) og CEO fra IFPI Francis Moore.

Dalchow ble valgt for tre år ved et styremøte i IFPI International i Washington.

Jørn Dalchow er direktør i det norske plateselskapet daWorks som representerer artister som blant annet Carina Dahl, Erlend Bratland og Finn Kalvik.

– Jeg har alltid vært nysgjerrig i alt som rører seg i musikkbransjen, både i Norge og utlandet, så dette blir en ny lærerik arena hvor jeg håper å kunne bidra positivt. Dessuten mener jeg det er bra for IFPI internasjonalt å få inn et styremedlem fra et av de skandinaviske landene hvor vi har mye erfaring allerede med streaming som den dominerende økonomiske modellen, sier Dalchow i en pressemelding.