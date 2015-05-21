Bransjen

Norsk representant til IFPI Main Board

Publisert
21.05.2015
Skrevet av
- Red.

Jørn Dalchow skal representere de europeiske indieselskapene i IFPI Main Board.

Dette er første gang Norge har en representant i IFPI Main Board, som ellers består av av 11-12 representanter fra Universal, Sony og Warner, de store markedene Frankrike, Tyskland, Japan og UK, områder som Asia/Pacific og latin-amerika, en representant for US indieselskaper, RIAA (den amerikanske bransjeforeningen) og CEO fra IFPI Francis Moore.

Dalchow ble valgt for tre år ved et styremøte i IFPI International i Washington.

Jørn Dalchow er direktør i det norske plateselskapet daWorks som representerer artister som blant annet Carina Dahl, Erlend Bratland og Finn Kalvik.

– Jeg har alltid vært nysgjerrig i alt som rører seg i musikkbransjen, både i Norge og utlandet, så dette blir en ny lærerik arena hvor jeg håper å kunne bidra positivt. Dessuten mener jeg det er bra for IFPI internasjonalt å få inn et styremedlem fra et av de skandinaviske landene hvor vi har mye erfaring allerede med streaming som den dominerende økonomiske modellen, sier Dalchow i en pressemelding.

Ifpi

Fysisk og digitalt står likt for første gang

IFPIs globale tall fra 2014 viser økte inntekter fra synkronisering og vinyl — og at inntektene fra digitalt og fysisk...

IFPI

IFPI Norges årsrapport er klar

– Positive tendenser for norskandelen, hevder IFPI Norges styreleder Guttorm Raa i rapporten.

Ifpi

Innfører felles utgivelsesdag

Plateselskapenes internasjonale interesseorganisasjon er kommet til enighet med store deler av musikkindustrien om et felles utgivelsestidspunkt for nye singler og...

Jørn Dalchow

Mer til færre?

INNLEGG: Det er overproduksjon av innspillinger i Norge, mener Jørn Dalchow. Han ber om en spissere satsning fra støtteapparatet.

MGP

Mange ville ut av MGP

Flere store plateselskap truet med å trekke seg etter fjorårets finale, men ble hentet inn igjen etter en trukket rettighetsavtale.

Vibeke Bugge er klar for et live som artist.

Audun Reithaug med festivalplakatene Foto: Privat

