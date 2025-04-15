Oppspark til årets Inferno: Gjenhør med debatt om hatytringer i black metal

Ballade radio: Varm opp til metalfestivalen med den heite debatten om hatytringer i black metal fra fjorårets festival, med et sterkt internasjonalt panel.

Parental Advisory – Explicit Content. Metal, a genre prone to hate speech?

Det var den fulle tittelen på debatten Ballade og Inferno Music Conference arrangerte under fjorårets festival. Debatten trakk et stort publikum, og ble en av snakkisene fra seminarprogrammet med nokså frisk og heit stemning både i panelet og blant publikum.Ballade gjorde opptak av debatten, publisert i vår podkast, Ballade radio. Her kan du høre debatten på nytt, som et lite oppspark til årets Inferno i hovedstaden. (Se lenker under her til ulike lytteplattformer for podkast.)

Det sterke, internasjonale panelet bestod av Katy Irizarry fra Suspiria PR (US), Harald Fossberg fra RadiOrakel/Hærverk Forlag/Turbonecro (NO), Merle Doering fra byrået Catch 22 (DE) og Jackie Smit fra podkasten Into the Necrosphere (UK). Moderator var Guro Kleveland, redaktør av Ballade (NO).

I debatten ville vi utforske hvordan ståa er både her hjemme og internasjonalt når det gjelder musikk som politisk og sosialt statement, påvirkninger fra utlandet og hvordan hatefulle ytringer kobles til musikk eller er del av musikkens uttrykk og budskap. Har vi fått en ny, post-pandemisk understrøm av grupperinger der musikk har en identitets- og kulturbyggende rolle? Hvordan blir musikk – og metal spesielt – brukt av ulike organisasjoner og grupperinger? Handler det i så fall om musikken i det hele tatt? Hva gjør at uttrykk og ytringer blir hevdet som hatefulle, slik vi har sett i tilfeller innen både norsk og internasjonal metal, og hvordan kan vi best møte og håndtere dem? Er det for enkelt å kansellere noe som hatefullt eller krenkende? Hvor går grensene for sensur – og selvsensur – blant arrangører og band innen metalsjangeren? Hør panelets tanker og innspill!

Debatten ble støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

English:

At Inferno 2024, Inferno Music Conference and Ballade hosted a debate on metal and hate speech in music, where we delved into the current state both domestically and internationally regarding music as a political and social statement, influences from abroad, and how hate speech is linked to music or is part of music’s expression and message. Have we got a new, post-pandemic undercurrent of groups where music plays an identity- and culture-building role? How is music – and metal specifically – utilized by various organizations and groups? Is it solely about the music at all? What prompts expressions and statements to be claimed as hateful, as we have seen in cases within both Norwegian and international metal scenes, and how can we best address and handle them? Is it too easy to dismiss something as hateful or offensive? Where do the boundaries of censorship – and self-censorship – lie among organizers and bands within the metal genre? Listen to the panel’s thoughts and perspectives!

The debate was supported by The Fritt Ord Foundation.

https://open.spotify.com/embed/episode/0obrjaiM34DG6jVyMiyKmf?utm_source=generator

https://embed.podcasts.apple.com/us/podcast/parental-advisory-black-metal-a-genre-prone-to-hate/id1248811032?i=1000658455268