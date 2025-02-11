Jan Martin Jensen

(Foto: Infernofestivalen)

AktueltMusikken og livet

Infernosjefen er borte

11.02.2025
Siri Narverud MoenGuro Kleveland

Jan-Martin Jensen drev Radar Booking og var en av grunnleggerne av den internasjonale Inferno Metal Festival i Oslo. Han gikk bort mandag etter kort tids sykdom.

Jan-Martin Jensen drev Radar Booking og var en av grunnleggerne av, og festivalsjef for, den internasjonale Inferno Metal Festival i Oslo. Mandag kveld fikk redaksjonen melding om at han hadde gitt tapt etter kort tids alvorlig sykdom.

For snaue tre uker siden ble han utropt til Årets Bylarmer for sin innsats for musikklivet. Ballade rakk å snakke med festivalsjefen og konsertveteranen, med sønnen i bakgrunnen over telefonen:

Hilsnene kommer fra folk fjernt og nært i hele bransjen, fra kollegaer i Inferno til arrangører på klubber og festivaler rundt om i landet, og selvsagt utenlands fra.
– Dette er veldig, veldig hyggelig. Jeg setter stor pris på å få denne utmerkelsen, fortsetter Jensen. – Jeg ble litt satt ut med en gang – dette er første prisen jeg har fått.

Sønnen til Jensen, Simon, sitter i bakgrunnen mens Ballade er på tråden.
– Overraska og veldig glad, det er vel det vi kan oppsummere reaksjonen din med, sier han. Prisen ble overrakt for kort siden under en middag med storfamilien, og var i følge festivalsjefen perfekt organisert og timet.

I intervjuet kan du lese om noe av det han har hatt fingrene i, helt siden starten som lydtekniker, og fra da han ble booker og manager for de to legendariske bandene Life…but How To Live It? og Mayhem.

Redaksjonen takker for engasjementet for musikken, og sender varme tanker til Jan-Martin Jensens nærmeste.
Les også: Tore Dolg Stemlands minneord over Jan-Martin Jensen

Inferno Metal FestivalJan-Martin JensenRadar Booking

Jan Martin Jensen

Inferno-sjef Jan-Martin Jensen er Årets Bylarmer 2025

Festivalsjef og grunnlegger av Inferno, Jan-Martin Jensen, er Årets Bylarmer 2025.

Sign of the horns – inferno påska

Inferno: Det handler om følelsen. Metal-følelsen.

Årets Inferno Metal Festival poengterte metallens ånd: Å være del av en historie og en kultur. Å være inkludert. Det...

Gazpacho

Gazpacho – en godt bevart hemmelighet

Oslobandet Gazpacho byr på en musikk som er like variert og velsmakende som navnet tyder på. Arvid Skancke-Knutsen forteller hvorfor...

Forside norsk festivalstatistikk

Nasjonal Festivalstatistikk 2014 er klar

Festivalarrangører har svart på hvor inntektene kommer fra og hvor honorarene går. Undersøkelsen er et samarbeid mellom bransjeorganisasjonene.

Anne Grete Preus (i midten)med vokallærer og universitetslektor Hilde Norbakken og instituttleder, professor Erik Gunvaldsen fra Institutt for rytmisk musikk

Låtskriving blir masterstudie på Universitet i Agder

Lærere blir blant annet Grete Preus, Torun Eriksen og Anneli Drecker. Søknadsfristen allerede 20. januar.