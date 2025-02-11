Infernosjefen er borte

Jan-Martin Jensen drev Radar Booking og var en av grunnleggerne av, og festivalsjef for, den internasjonale Inferno Metal Festival i Oslo. Mandag kveld fikk redaksjonen melding om at han hadde gitt tapt etter kort tids alvorlig sykdom.

For snaue tre uker siden ble han utropt til Årets Bylarmer for sin innsats for musikklivet. Ballade rakk å snakke med festivalsjefen og konsertveteranen, med sønnen i bakgrunnen over telefonen:

Hilsnene kommer fra folk fjernt og nært i hele bransjen, fra kollegaer i Inferno til arrangører på klubber og festivaler rundt om i landet, og selvsagt utenlands fra.

– Dette er veldig, veldig hyggelig. Jeg setter stor pris på å få denne utmerkelsen, fortsetter Jensen. – Jeg ble litt satt ut med en gang – dette er første prisen jeg har fått.

Sønnen til Jensen, Simon, sitter i bakgrunnen mens Ballade er på tråden.

– Overraska og veldig glad, det er vel det vi kan oppsummere reaksjonen din med, sier han. Prisen ble overrakt for kort siden under en middag med storfamilien, og var i følge festivalsjefen perfekt organisert og timet.

I intervjuet kan du lese om noe av det han har hatt fingrene i, helt siden starten som lydtekniker, og fra da han ble booker og manager for de to legendariske bandene Life…but How To Live It? og Mayhem.

Redaksjonen takker for engasjementet for musikken, og sender varme tanker til Jan-Martin Jensens nærmeste.

