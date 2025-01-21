Inferno-sjef Jan-Martin Jensen er Årets Bylarmer 2025

Festivalsjef og grunnlegger av Inferno, Jan-Martin Jensen, er Årets Bylarmer 2025.

Prisen vil deles ut under Bylarm i september, men styret ønsket å offentliggjøre den nå på starten av året, opplyser de til Ballade.

– Det hagler inn med gratulasjoner, forteller Jan-Martin Jensen til Ballade over telefonen. Han har knapt rukket å svare på noen av dem siden prisen ble offentliggjort tirsdag formiddag. Hilsnene kommer fra folk fjernt og nært i hele bransjen, fra kollegaer i Inferno til arrangører på klubber og festivaler rundt om i landet, og selvsagt utenlands fra.

– Dette er veldig, veldig hyggelig. Jeg setter stor pris på å få denne utmerkelsen, fortsetter Jensen. – Jeg ble litt satt ut med en gang – dette er første prisen jeg har fått.

Sønnen til Jensen, Simon, sitter i bakgrunnen mens Ballade er på tråden.

– Overraska og veldig glad, det er vel det vi kan oppsummere reaksjonen din med, sier han. Prisen ble overrakt for kort siden under en middag med storfamilien, og var i følge festivalsjefen perfekt organisert og timet.

Og organisering og timing, det er ting festivalsjefen og Radar Booking-sjefen kan en hel del om. Selv om det er akkurat det å gå inn i ukjent terreng som har vært en av drivkreftene hans gjennom et langt liv i musikkbransjen:

– Jeg har hele tida gått inn for å gjøre ting jeg ikke kan fra før; «dette har vi ikke gjort før, la oss prøve det!» Nå skal jeg for eksempel for første gang arrangere konsert på Island, i konsert- og operahuset Harpa i Reykjavik, forteller Jensen.

Og det er ikke hvilken som helst konsert Radar Booking presenterer i Harpa. Det islandske publikummet får 1. februar for første gang oppleve det amerikanske metalbandet Manowar på hjemmebane, som kommer med et eksklusivt show og en stor produksjon. Det er svært sjeldent at så store internasjonale band kommer til Island, forteller Jensen.

– Vi har fått en veldig god kontakt på Island gjennom nettverket til Inferno Music Conference (konferansedelen av Inferno, red.mrk.), det har bidratt til å gjøre det mulig. For de som ikke kan få med seg Manowar i Reykjavik, har vi dem i Oslo Spektrum et par dager etter, den 3. februar.

Jan-Martin Jensen er en veteran innen norsk musikkbransje. Han grunnla den internasjonale metalfestivalen Inferno sammen med Borknagar-gitarist Jens Fredrik Ryland i 2001. Han omtales som en som «alltid går stille i dørene og som aldri lager noe oppstyr rundt egen person, en som får det til å handle om det det skal handle om, nemlig musikken», og som har gjort sine egne ting, gått sine egne veier, alltid på sin egen måte og «alltid stillfaren, sindig, ydmyk og engasjert».

Jan-Martin Jensen flyttet fra Bodø til Oslo på tidlig 1980-tall. Han hadde erfaring fra drift av rockeklubb i Bodø, og startet raskt som lydtekniker i Oslo og jobbet senere med booking og management for de to legendariske bandene Life…but How To Live It? og Mayhem. Før Inferno var han med på å innføre indie/alternativ og rave/techno i Norge gjennom selskapet Zone Production på tidlig 90-tall, forteller Bylarm i sin omtale av Årets Bylarmer.

Styremedlem i Bylarm, Joakim Haugland, har en egen, personlig historie å dele om Årets Bylarmer:

– Jan-Martin var min første kontakt med den norske musikkbransjen, og jeg vil si at han er grunnen til at jeg og flere andre ungdommer fra Flekkefjord gikk inn i norsk musikkbransje og har våre jobber her i dag. Som 16-åringer i en liten by på Sørlandet var vi sultne på musikk og kultur. Men hvordan skulle vi få oppleve verden i Flekkefjord? Jo, vi ringte Jan-Martin. Og vi ble møtt med den største grad av profesjonalitet, og viktigst av alt: vi ble sett – og vi ble tatt seriøst – til tross for ung alder og ingen erfaring. Dette endte med noen fantastiske år med konserter med band fra inn- og utland, konserter som forandret våre unge liv. Han tok seg alltid tid, alt var på stell, og vi følte oss trygge. For meg sier vår lille historie alt om Jan-Martin både som menneske og som bransjeperson. Jan Martin er ganske enkelt hel ved.

Årets Bylarmer skal gå til en person eller organisasjon innen musikkbransjen som har utmerket seg spesielt gjennom sin innsats for norsk musikk. Det er styret i Bylarm som utpeker Årets Bylarmer, og kåringen gjøres på fritt grunnlag. Prisen har blitt delt ut årlig siden siden 2000, og blant tidligere vinnere finner vi Mikal Telle, P3 Urørt, Johanna Alem, og Little Big Sister.

Styret i Stiftelsen Bylarm består av Limita Lunde, Yunus Daar, Joakim Haugland, Siw Andersen, Sverre Eilertsen og Silje Larsen Borgan.