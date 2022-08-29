RadiOrakel og Inferno blir festivalpartnere

– Inferno fronter kvinnelige metalartister. Det vil inspirere og bidra til at flere unge kvinner og jenter vil starte å spille metal og ekstremmetal.

– Vi vil gjerne ha med radiOrakel da de lager veldig bra musikkprogram. De har dyktige og engasjerte journalister, sier programsjef i festivalen Jan-Martin Jensen nå når osloradioen radiOrakel blir offisiell radiostasjon for Inferno Metal Festival – på fm (!) 99.3. De sender på nett også.

– Vi er glade over å kunne samarbeide med radiOrakel på Inferno 2023, skriver bookingsjef i Norges kjente metalfestival, Jan-Martin Jensen.

– Inferno booker jo ekstremt mange band med overvekt av mannlige medlemmer. RadiOrakel er et uttalt feminist-initiativ. Hvorfor er dere da en naturlig kobling?

– Du har helt rett i at metal generelt og ekstremmetall spesielt har veldig få kvinnelige utøvere. I løpet av festivalens historie så har vi booket de fleste etablerte, og noen uetablerte, kvinnelige artister innen sjangeren, svarer bookingsjef Jan-Martin Jensen i Inferno.

– I 2022 hadde vi åtte band med kvinnelige artister, blant annet åpnet Djerv festivalen på Rockefeller. Bookingen for Inferno 2023 er ikke ferdig, men vi har allerede på plass spennende kvinnelige artister som Lili Refrain, Svalbard, Nervosa og Dwaal. Dette er artister som ikke spiller på andre festivaler i Norge. At Inferno fronter kvinnelige metal artister vil inspirere og bidra til at flere unge kvinner og jenter vil spille i metalband og at vi om noen år kan ha dem på våre scener.

RadiOrakel har siden 1982 produsert eksperimentell journalistikk og utdannet teknikere og journalister i sitt eget system utenfor de store mediehusene og de store journalisthøyskolene. Radioen er også et pionermedie i likestillingsståsted; de sier at alt med en skeiv vinkling har gjort sendingene til en enestående radioopplevelse i 40 år. «Musikkprofilen dekker det meste av hva som er tøft og fint, det vil si alt fra de særeste pønkestemmer til hardslående country! radiOrakel sender både på fm og på nettet,» beskriver de sjøl.

– Inferno har lenge vært en av de mest spennende festivalene i Norge, ikke bare på grunn av sjangervalg og booking, men også fordi det gjennom årene har blitt en møteplass for bransjen som eksisterer utenfor det rent kommersielle og populærmusikalske. Men som ikke av den grunn er noe mindre profesjonell eller nyskapende. radiOrakel har helt klart en musikkprofil som heller mer i denne retningen, og vi gleder oss til å få muligheten til å være en offisiell bidragsyter og samarbeidspartner når festivalen går av stabelen i 2023. Det sier Hanne Rye Hanssen, ansvarlig redaktør i radiOrakel i en epost til Ballade.no.

Disse spiller på Inferno 6.–9. april 2023: Cannibal Corpse, Godflesh, Dark Funeral, Uada, Odium, Sakis Tolis, Harakiri for the Sky, Urgehal, Djevel, Nekromantheon, Mork, Darvaza, Nervosa, 1914, Svalbard, Masacre, Vredehammer, Lili Refrain, Dwaal, Afsky, Mutilated Tyrant

Flere artister annonseres.

– Tanken er at radiOrakel sender under festivalen fra konferansehotellet og fra scenehuset Rockefeller.

Målet er at det skal være åpent for publikum til å følge artistintervjuer og annet gjort av radioens musikkjournalister i baren på The Hub.