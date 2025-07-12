DEBATT PÅ MOLDEJAZZ: Får vi en jazzstemt musikkpolitikk for framtida?

Kulturpolitikere stiller til debatt om regionale jazzensembler på Moldejazz.

Artikkelen er produsert av Østnorsk jazzsenter og publisert på jazzinorge.no, der Ballade republiserer fra med tillatelse.

Tirsdag 15. juli går de fem regionale jazzsentrene sammen med Norsk jazzforum og Moldejazz om en politisk jazzdebatt.

Tema for debatten er mangelen på statlig grunnfinansiering av det landsdekkende nettverket av jazzensembler; Nordnorsk jazzensemble, Trondheim jazzorkester, Vestnorsk jazzensemble, Scheen jazzensemble, Oslo jazzensemble, Trondheim Voices og vokalensemblet Oslo 14.

Sjefredaktør for Altinget, Veslemøy Østrem, leder debattpanelet, som utgjøres av statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Trude Storheim (AP), lokalpolitiker i Molde kommunestyre, Guro Hoem (SV), stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn (V), Tage Pettersen (H) og Silje Hjemdal (FRP), og de kunstneriske lederne for hhv. Trondheim Voices og Trondheim Jazzorkester, Sissel Vera Pettersen og Ole Morten Vågan.

Jazzfeltet trenger kulturpolitikernes hjelp

– Vi er svært takknemlige for at så mange av våre fremste kulturpolitikere stiller opp for å diskutere et så viktig tema for jazzfeltet, sier daglig leder for Midtnorsk jazzsenter, Bjørn Willadsen.

– Trondheim jazzorkester markerer 25 års virksomhet med rollen som Artist in Residence her på Moldejazz. Vi presenterer et omfattende kunstnerisk program over fire konserter hvor jazzorkesteret opptrer med 55 musikere fordelt over fire ulike besetninger, og med musikk av flere sentrale jazzkomponister – fra den forholdsvis ferske «JazZtipendiaten» Sigrid Aftret til en av USAs sterkeste musikalske stemmer de siste 20 årene, Jason Moran, fortsetter Willadsen.

– Gjennom Trondheim jazzorkester og Trondheim Voices driver Midtnorsk jazzsenter en omfattende virksomhet med produksjon av ny musikk, konserter og turneer som møter et stort publikum i både inn- og utland. I tillegg står ensembledriften for en betydelig andel oppdrag for opp mot hundre frilansmusikere hvert år.

Dette er oppdrag som bidrar til at flere musikere kan leve av å spille og skape jazz, både her i Midt-Norge, men også i resten av landet. Nettopp derfor er dette et viktig kulturpolitisk tema, uttaler han.

– Jazzfeltet trenger kulturpolitikernes hjelp til å sikre statlig grunnfinansiering og bærekraftig drift av regionale jazzensembler over hele landet.

Enstemmig krav om stabil og varig driftsfinansiering

Norsk jazzliv var tidligere i år samlet til landsmøte for interesseorganisasjonen Norsk jazzforum. Stedfortredende daglig leder for jazzorganisasjonen, Bjarne Dæhli, forteller at delegater fra klubber, festivaler, storband, regionale jazzsentre og musikere, med tilhold over hele landet, samlet seg om et enstemmig krav om å finansiere regionale jazzensembler over statsbudsjettet.

– Det er på høy tid at også jazzensemblene gis utviklingsmuligheter på lik linje med andre deler av det profesjonelle musikklivet i Norge, og landsmøtet i Norsk jazzforum ønsket seg derfor 25 friske millioner over statsbudsjettet fordelt på sju regionale jazzensembler i landets fem regioner, sier Dæhli.

NOU-en bekrefter behov for musikkpolitiske grep

For bare to uker siden kom den etterlengtede Norske offentlige utredningen (NOU) for musikkfeltet, Musikklandet. Flerstemt musikkpolitikk for framtiden. Jazzorganisasjonene opplever at NOU-en treffer godt i beskrivelsene av utfordringer og muligheter i musikklivet.

– Vi registrerer at NOU-en slår fast at det er behov for kontante musikkpolitiske grep som kan sikre utviklingsmuligheter og stabilitet for det utvalget kaller «semi-institusjonelle ensembler», enten direkte over statsbudsjettet eller ved en ny ordning under Norsk kulturfond, kommenterer Bjørn Willadsen.

– Dette kobler seg rett på ett av de større interessepolitiske spørsmålene som Norsk jazzforum har arbeidet med i 25 år – endelig øyner vi muligheten for en jazzstemt kulturpolitikk som sikrer store ensembler over hele landet, avslutter lederen for Midtnorsk jazzsenter.

Jazzdebatten foregår på Moldejazz, Kafé Kurt, tirsdag 15. juli kl 14.00.