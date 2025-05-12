Jazzfest Trondheim: Festivalens høydepunkt og alltid overraskende

– Det som særpreger Trondheim Jazzorkester, er at du aldri vet hva du får. Og det er jo det jazz handler om, å bli overrasket, skriver Trygve Lundemo etter siste ukes Jazzfest i Trondheim.

Trondheim Jazzorkester ble for meg høydepunktet under Jazzfest i Trondheim. De spilte en serie sterke låter og ga publikum overraskelser, slik de pleier.

Jeg satt ved siden av Chick Corea og Erlend Skomsvoll da de møttes første gang under Moldejazz i 2000. Skomsvoll hadde skrevet nye arrangementer av Coreas låter, og han likte dem. De bladde gjennom noteark og øvde.

«Mirakelkonserten», skrev Terje Mosnes, som den gangen var journalist i Dagbladet. Da Konsen Big Band gikk av scenen, het de Trondheim Jazzorkester – eller Trondheim Jazz Orchestra.

Med ulike besetninger har de spilt verden rundt. Jeg har sett dem gi hakeslepp på jazzeksperter i New York, jeg har vært med dem på turne i Østerrike og Tyskland og hørt en haug med konserter med dem, særlig i Molde og Trondheim.

Det som særpreger Trondheim Jazzorkester, er at du aldri vet hva du får. Musikerne improviserer og spiller nye komposisjoner med ulike samarbeidspartnere. Det er jo det jazz handler om, å bli overrasket.

Slik var det også på Byscenen i Trondheim torsdag kveld. Erlend Skomsvoll satt ved pianoet og dro bandet gjennom noen av sine beste arrangement av Chick Coreas låter. Eirik Hegdal (nylig vinner av Buddy under Jazzprisen 2025, red.mrk.), som også har vært kunstnerisk leder for orkesteret, spilte kreativt på saksofonene sine, slik han pleier å gjøre.

Dagens kunstneriske leder, bassist og komponist Ola Morten Vågan, styrte kvelden med sikker hånd.

Det var mye å holde styr på. Låter fra flere perioder. Jovan Pavlovic spilte som vanlig strålende på trekkspill. Håkon Mjåset Johansen var som vanlig en sterk og kreativ drivkraft på trommer. I tillegg fikk vi høre Hanna Paulsberg og saksofonist og vokalist Sissel Vera Pettersen, som både synger og spiller utrolig fint.

Og ikke minst Marianna Sangita Røe og faren hennes, Oluf Dimitri Røe, som ga konserten sterke, greske element.

Det ble en usedvanlig flott kveld, med impulser fra flere verdensdeler. Konserten viste også enda en gang at Trondheim Jazzorkester, med sine ulike besetninger, består av musikere i verdensklasse.

Jeg ble med på en utrolig reise da jeg møtte Chick Corea og Erlend Skomsvoll for 25 år siden. Reisen er like spennende i dag, for Trondheim Jazzorkester står ikke stille.