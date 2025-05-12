Trondheim Jazzorkester – Byscenen – Jazzfest

Trondheim Jazzorkester fyller 25 år, og holdt jubileumskonsert under Jazzfest torsdag kveld. Erlend Skomsvoll i front, Jenny Frøysa, Eirik Hegdal og Hanna Paulsberg (lengst til høyre) i blåserrekka.(Foto: Thor Egil Leirtrø)

Jazzfest Trondheim: Festivalens høydepunkt og alltid overraskende

12.05.2025
Trygve Lundemo

– Det som særpreger Trondheim Jazzorkester, er at du aldri vet hva du får. Og det er jo det jazz handler om, å bli overrasket, skriver Trygve Lundemo etter siste ukes Jazzfest i Trondheim.

Trondheim Jazzorkester ble for meg høydepunktet under Jazzfest i Trondheim. De spilte en serie sterke låter og ga publikum overraskelser, slik de pleier.

Jeg satt ved siden av Chick Corea og Erlend Skomsvoll da de møttes første gang under Moldejazz i 2000. Skomsvoll hadde skrevet nye arrangementer av Coreas låter, og han likte dem. De bladde gjennom noteark og øvde.

«Mirakelkonserten», skrev Terje Mosnes, som den gangen var journalist i Dagbladet. Da Konsen Big Band gikk av scenen, het de Trondheim Jazzorkester – eller Trondheim Jazz Orchestra.

Med ulike besetninger har de spilt verden rundt. Jeg har sett dem gi hakeslepp på jazzeksperter i New York, jeg har vært med dem på turne i Østerrike og Tyskland og hørt en haug med konserter med dem, særlig i Molde og Trondheim.

Det som særpreger Trondheim Jazzorkester, er at du aldri vet hva du får. Musikerne improviserer og spiller nye komposisjoner med ulike samarbeidspartnere. Det er jo det jazz handler om, å bli overrasket.

Slik var det også på Byscenen i Trondheim torsdag kveld. Erlend Skomsvoll satt ved pianoet og dro bandet gjennom noen av sine beste arrangement av Chick Coreas låter. Eirik Hegdal (nylig vinner av Buddy under Jazzprisen 2025, red.mrk.), som også har vært kunstnerisk leder for orkesteret, spilte kreativt på saksofonene sine, slik han pleier å gjøre.

Dagens kunstneriske leder, bassist og komponist Ola Morten Vågan, styrte kvelden med sikker hånd.

Kontrabassist Ole Morten Vågan i Trondheim Jazzorkester under Jazzfest på Byscenen torsdag kveld. (Foto: Thor Egil Leirtrø)

Det var mye å holde styr på. Låter fra flere perioder. Jovan Pavlovic spilte som vanlig strålende på trekkspill. Håkon Mjåset Johansen var som vanlig en sterk og kreativ drivkraft på trommer. I tillegg fikk vi høre Hanna Paulsberg og saksofonist og vokalist Sissel Vera Pettersen, som både synger og spiller utrolig fint.

Og ikke minst Marianna Sangita Røe og faren hennes, Oluf Dimitri Røe, som ga konserten sterke, greske element.

Marianna Sangita Røe og Trondheim Jazzorkester. (Foto: Thor Egil Leirtrø)

Det ble en usedvanlig flott kveld, med impulser fra flere verdensdeler. Konserten viste også enda en gang at Trondheim Jazzorkester, med sine ulike besetninger, består av musikere i verdensklasse.

Jeg ble med på en utrolig reise da jeg møtte Chick Corea og Erlend Skomsvoll for 25 år siden. Reisen er like spennende i dag, for Trondheim Jazzorkester står ikke stille.

Trondheim Jazzorkester feirer 25 år i år. (Foto: Thor Egil Leirtrø)

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Eirik Hegdal Buddy Jazzprisen

Norsk jazz hedret: Her er vinnerne av Jazzprisen 2025

Scene og sal på Cosmopolite i Oslo var tettpakket av musikk og musikere fra det store jazzfeltet da de feiret...

Chick Corea

Chick Corea: Hold musikkens flamme levende og sterk

Den verdenskjente pianisten Chick Corea døde denne uken, 79 år gammel. Han rakk å formulere et sterkt budskap til musikk-verdenen,...

Chick Corea og kona Gayle Moran, sangdikter, vokalist og keyboardist, backstage på Blue Note Club i New York, 16. november

Minneord om Chick Corea (1941-2021)

Daglig leder i Midtnorsk jazzsenter, Bjørn Willadsen, har skrevet minneord om verdensstjernen Chick Corea med de mange og sterke båndene...

Chick Corea

Chick Corea og Trondheim Jazzorkester på Norgesturné

Den amerikanske jazzpianisten Chick Corea har takket ja til å reise på turné sammen med Trondheim Jazzorkester i februar 2001....

Tora Dahle Aagård

Tora Dahle Aagård med bestillingsverk til Jazzfest Trondheim

«Hun er proff til fingerspissene og representerer noe ungt, friskt, uredd og høyst personlig,» sier festivalsjef Ernst Wiggo Sandbakk om...

Enslaved på Riksscenen i 2015 Foto: Lars Opstad

Norske låtskrivere og artister aksjonerer med stillhet mot ny åndsverklov

NOPA og GramArt står bak aksjonen #utenmusikk. De mener loven vil ha alvorlige, negative konsekvenser for norske låtskrivere og artister.

Randi Langøigjelten

– Skolesekken har større bredde og presenterer større mangfold til elevene enn «gamle DKS»

Innlandet fylke imøtegår kritikk om arbeidsforhold i Den kulturelle skolesekken: – Satsene har økt. Og skal du forhandle, må du...

Konsert med The Dogs på Studenthuset City Scene i Alta november 2015. Foto: Vibeke Opgård

Er klubb-konserten i ferd med å bli den nye vinylen?

Festivalmarkedet tar mer av kaka, studentstedene prioriterer annet innhold og ungdommen har mindre tid i et mettet marked.