Chick Corea: Hold musikkens flamme levende og sterk

Den verdenskjente pianisten Chick Corea døde denne uken, 79 år gammel. Han rakk å formulere et sterkt budskap til musikk-verdenen, gjengitt her. Ballade har også fått muligheten til å dele noen av historiene om og med ham fra norsk musikkliv gjennom trompetist Hildegunn Øiseth.

Det er med stor sorg vi melder at Chick Corea gikk bort 9. februar, 79 år gammel. Han hadde en sjelden krefttype som helt nylig ble oppdaget. Gjennom livet og karrieren blomstret Chick i friheten og gleden ved å skape noe nytt. Han var en elsket ektemann, far og bestefar, og en stor mentor og venn for så mange. Gjennom arbeidet hans og tiårene han brukte på å turnere verden rundt berørte og inspirerte han millioner av mennesker.

Slik lyder dødsbudskapet familien til Chick Corea delte på hans facebookside rett før midnatt 11. februar, et budskap som har engasjert hundretusener verden rundt. Chick Corea selv rakk å formulere et sterkt, rørende og hjertevarmt budskap til alle han kjente og var glad i – og til alle som var glad i ham:

Jeg vil gjerne takke alle jeg har truffet på reisene mine som bidrar til å holde musikkens flamme levende og sterk. Det er mitt håp og ønske at de som har en gnist i seg til å spille, skrive, opptre eller annet, gjør det. Om ikke for din egen skyld, så for alle oss andre. Det er ikke bare det at verden trenger flere kunstnere. Det er også rett og slett kjempegøy.

Og til mine fantastiske musikkvenner, som har vært som familie for meg så lenge jeg har kjent dere: Det har vært en velsignelse og en ære å lære fra og å spille med dere alle. Mitt oppdrag har alltid vært å fremme gleden over å skape der jeg kunne, og å gjøre det sammen med alle dere kunstnerne som jeg har så stor og kjærlig beundring for – dette har vært rikdommen i livet mitt.

En av de mange norske musikerne som ble godt kjent med Chick Corea er trompetist og bukkehornspiller Hildegunn Øiseth. Hun var i en årrekke del av Trondheim jazzorkester, som hadde flere store samarbeid med Corea. Et av dem omtales fortsatt som «mirakelkonserten», da komponist og pianist Erlend Skomsvoll re-komponerte Coreas musikk til en konsert på Moldejazz i 2000. Konserten ble til en norgesturné med Rikskonsertene, og til liveinnspillingen Live in Molde (2005).

I 2016 ble Trondheim jazzorkester invitert av Chick Corea til hans 75-årsmarkering i New York, med hele fire konserter sammen på legendariske Blue Note Jazz Club i verdensmetropolen. Hildegunn Øiseth var der:

– Jeg fikk faktisk spille en liten duett-impro med Chick Corea på Blue Note. Litt rart å tenke på i dag, forteller hun til Ballade. – Han prøvde selv å spille på bukkehornet backstage. Han var en superfin fyr. Så mye energi. Han gikk ofte på hotellet og jobbet etter konsertene. 75 år gammel!

– Jeg synes det var så inspirerende, nettopp det at han øvde og lærte seg nye ting. Vi spilte jo på feiringen av hans 75-årsdag, derfor husker jeg så godt alderen, fortsetter hun.

– Vi satt en gjeng (ganske sent) etter en av konsertene på Blue Note. En av assistentene hans var med oss da han fikk en telefon fra Chick som ville ha hjelp med noen keyboards, elektronikk og opptaksutstyr som kranglet. Da satt han nemlig på hotellrommet og jobba med noe nytt. Håper jeg har den samme driven hvis jeg når den alderen. Men 75 er jo ingen alder, når Torben Ulrich, den kjente danske multikunstneren og faren til Metallica-trommis Lars Ulrich ga ut jazz-album (spoken word) i går. 92 år gammel.

– Chick sa på gjensyn til oss etter den siste konserten vi gjorde sammen, i Olavshallen på Jazzfest i Trondheim i mai 2018. Jeg har gledet meg siden da. Vi skulle etter planen ut igjen i 2020, som så ble flyttet til i år. Husker jeg synes det var uendelig lenge til.