Hilmarprisen 2025 til koreograf og danser Sigurd Johan Heide

Heide får prisen for «enestående arbeid med å fornye og løfte norsk folkedans – både som kunstform og som levende kulturarv», sier juryen.

Sigurd Johan Heide er danser, koreograf og leder for dansekompaniet Kartellet, som Ballade har skrevet om flere ganger – blant annet i denne saken om den fine dansefilmen «Kan du komme ned og hente meg igjen?» fra 2022.

Juryen bak Hilmarprisen skriver at har årets prisvinner viser hvordan folkedans kan være både rå, leken og moderne, uten å miste kontakten med røttene. Og slik har han inspirert publikum og dansere over hele landet og i utlandet gjennom mange år, melder juryen.

Les og se mer om Kartellet her: «Unge kropper som vil huske gammel dans» og musikkvideoen med fingerpolka fra Tamokdalen i Ballade video

I tillegg har han vært en viktig stemme for å styrke utdanning, samarbeid og rekruttering innen folkedansmiljøet, og bidratt til at feltet får større plass i norsk kulturliv og gjøre folkedansen relevant for nye generasjoner.

Sigurd Johan Heide tar imot prisen på Hilmarfestivalen på Steinkjer lørdag 8. november, der han framfører forestillingen Bygdefest sammen Kartellet og Ragnhild Furebottens orkester.

Årets jury har bestått av Anders Skaugen for Trøndelag fylkeskommune, Svein Kåre Haugen for Steinkjer kommune og Geir Egil Larsen fra Stiftinga Hilmar Alexandersen. Sekretær for juryen er Johan Einar Bjerkem.