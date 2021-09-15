En danser på tinget for Arbeiderpartiet

Kartellets danser Nils Ole Foshaug er valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet i Troms – kultur er en av hans hjertesaker, men forsvar i nord er hans prioritet nummer én.

– Vi kan med glede si at dansekompaniet Kartellet sin Nils Ole Foshaug er valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet i Troms. Det skriver dansekompaniet Kartellet til Ballade.

Nils Ole Foshaug er en av Norges første profesjonelle folkedansere, helt fra 90-tallet. Han har blant annet danset for Tromsø Danseteater før han i 2012 var med å starte Kartellet. Foshaug har siden danset i over 60 forestillinger med Kartellet, og Foshaug og kompaniet mottok Troms Fylkes Kulturpris i 2016.

– Vi gratulerer og syns det er stas med en danser på Stortinget, skriver Kartellets koreograf Sigurd Johan Heide.

Avisa iHarstad intervjua Foshaug da det var klart at én stol på Løvebakken blir hans de neste fire årene:

– Hva er dine viktigste saker?

– Jeg har jobbet mye med forsvar og totalforsvar. Det handler om mer enn kuler og krutt. Vi har mye å gjøre for å skape næring og industri rundt forsvaret. Nå er vi bare en råvareleverandør av sjø, luft og vann. Skolepolitikk og kultur er også viktig for meg og ligger nært opp til mitt liv og erfaringer. Så tror jeg inderlig på at vi må ha en jernbane i Nord-Norge, sier Foshaug.

Han har vokst opp med folkemusikk og dans som en del av hverdagen. Tidlig begynte han å danse selv. Det ble etter hvert et levebrød, da han ble med i dansegruppen Kartellet.

– Jeg har vært så heldig å få være med i ulike oppsetninger, og vært med i ei profesjonell dansegruppe. Jeg har levd av å danse. Men så tok politikken meg, sier Foshaug til iHarstad.

