SPØR MINISTEREN: Morgan Engebretsen Langfeldt (FrP)

Morgan Engebretsen Langfeldt (FrP) har sendt skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery for å be henne sikre nasjonalt fag- og katalogsystem før mer kulturarv går tapt.(Foto: Stortinget)

NotisFolkemusikk

Krever svar av kulturministeren om folkemusikkarkiv

15.05.2026 15:02
- Red.

Vil sikre arkivopptak.

På vegne av Museumsforum Innlandet, Innlandsarkiva, Norges museumsforbund, Arkivforbundet, Norsk senter for folkemusikk og folkedans og FolkOrg, skreiv Knut Aastad Bråten i Nasjonen at han han mener kulturarven neglisjeres.

Bladet Folkemusikk har fulgt opp, etter å ha sitert Knut Aastad Bråten på at «arven kan forsvinne – for all tid». Organisasjonene beskriver arkivsystemet FIOL som utdatert. Det skal stå i fare for å bryte sammen. FIOL har i flere tiår vært det sentrale digitale kartoteket for registrering av lyd- og filmopptak av norsk folkemusikk og folkedans.

Nå tar Frps Morgan Langfeldt saken til Stortinget, og har sendt skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery for å be henne sikre nasjonalt fag- og katalogsystem før mer kulturarv går tapt.

Interesseorganisasjonene i norsk tradisjonsmusikk krever nå en oppdatert digital løsning for folkemusikk- og joikearkiva.

Folkemusikk spurte Kulturdepartementet om saken, der statssekretær Trude Storheim svarer:
– Vi er opptekne av å sjå denne saka i eit heilskapleg perspektiv, for å sikre at ressursane blir nytta på ein føremålstenleg måte og til det beste for kulturarvsfeltet som heilskap.

Nasjonalbiblioteket har allerede etablert arkivsystemet Axiell Collections og har signalisert vilje til å utvikle ein egen modul for folkemusikkarkiva, skriver Folkemusikk. Ifølge spørsmålet fra Langfeldt mangler prosjektet et øremerket tilskudd på rundt fem millioner kroner for å kunne realiseres.

