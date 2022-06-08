Nominasjonene klare i nye Heddapris-kategorier

«Beste musikkteaterforestilling» er en av de nye kategoriene i scenekunstutmerkelsen Heddaprisen. I dag ble nominasjonene gjort offentlig.

Heddapris-nomiasjonene ble offentliggjort på Det Norske Teatret i formiddag, og nytt av året for prisen som har vært delt ut siden 1998 er de nye kategoriene Beste danseforestilling, Beste musikkteaterforestilling​ og Beste teaterforestilling, i tillegg til hedersutmerkelsen Årets Hedda til en blant de nominerte som har «satt særlige spor».

I kategorien Beste musikkteaterforestilling er disse fem nominerte:

Assassins

– musikk og sangtekster av Stephen Sondheim, manus John Weidman, regi Markus Virta.

Den Nationale Scene

Mor av en nasjon

– av Nosizwe Baqwa, regi Zeze Kolstad

Nosizwe Baqwa i samarbeid med Riksscenen og SPKRBOX

Barberen i Sevilla

– av Gioachino Rossini med libretto av Cesare Sterbini, regi Jetske Mijnssen

Den Norske Opera & Ballett

Stardust

– av Hilde Louise Asbjørnsen og Teodor Janson, regi Mattias Carlsson og Teodor Janson

StarWorks og Sweet Morning Music

Djevelen og eg

– av Frode Grytten, regi Lasse Kolsrud

Det Vestnorske Teateret

En av de nominerte, Nosizwe Baqwa, sier dette til Ballade:

– Det er alltid vanskelig å jobbe i scenekunstfeltet. Som Mia Habib sa: «Har du vært en som jobba i scenekunstfeltet i over 10 år, fortjener du uansett en medalje!» Jeg er relativt ny i «klassen», og synes det er rått å være samlet i et rom med dyktige folk som har stått på og slitt og jobba beinhardt for å skape fantastiske sceneøyeblikk, spesielt i den tiden vi har nettopp vært gjennom. En stor ære, rett og slett.

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er ansvarlig arrangør for Heddaprisen. Heddajuryen 2022 har vært Hilde Andersen, Brynjar Bandlien, Hedda Fredly, Anki Gerhardsen, Petter Rosenlund, Mode Steinkjer og Andreas Wiese.

Årets Heddapriser deles ut under en festforestilling på Det Norske Teatrets hovedscene søndag 19. juni kl. 16.30 og strømmes i Heddaprisens kanaler, opplyser arrangøren. Les mer om Heddaprisen og nominasjonene her.