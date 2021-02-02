Facebooksvindlere florerer – forsøkte seg mot Gjerdrum-minnekonsert

Konsertarrangører og artister bruker Facebook for å nå publikum, men må bruke stadig mer tid på svindelangrep. Sist var det minnekonserten for ofrene i Gjerdrum som opplevde strømmene av facebookspam. – En minnekonsert for etterlatte og ofre etter en stor nasjonal krise, da blir det ekstra grelt.

Publikum som bare ville legge en hilsen på minnekonsert for rasulykken i Gjerdrum ble møtt med svindelforsøk. Artister som deLillos og Ida Jenshus og deres apparat snakker nå om å boikotte Facebook fordi plattformen ikke klarer å stogge mengden spam og falske sider. Facebookspam har lenge vært et stort problem, men ser ut til å ha økt når konserter oftere sendes online.

– Det var verst tett opp mot konserten, særlig det siste døgnet før konserten, beskriver Anne Ekenes. Hun leder Gjerdrum Kulturhus, og var prosjektleder for minnekonserten som ble sendt på NRK søndag kveld. Helgas jobbing med minnekonserten – etter tragedien der ti personer mista livet i jordraset – ble etterhvert mye en jobb for å stoppe facebooksvindlere fra å fylle opp arrangementets facebookside. Flere av forsøkene prøvde å lede publikum til sider der de skulle legge igjen kredittkortinformasjon. Såvidt Ekenes så i onlineryddinga underveis, klarte ingen å legge igjen lenker til falske sider uten å få dem sletta.

– Vi holdt på kontinuerlig å blokkere ut folk, organisasjoner eller hvem det var som sto bak, blokkerte brukerne og muligheten for å gi kommentarer – men de klarte å komme seg forbi det allikevel.

Så da ble det å slette, slette, slette. Hundrevis av forsøk bare i helga.

Initiativtaker til minnekonserten var musiker Knut Bjørnar Asphol. Blant dem som opptrådte, finner du navn som Rolf Løvland sammen med Alexander Rybak, samt Silya, Chris Holsten, Hkeem, Ellen Andrea Wang, Asphol og Maiken Kroken.

– Jeg må si det var særdeles ukoselig. En ting er at det gjorde arbeidet vårt vanskelig, vi var mange som jobba hardt for å stoppe det, og for å opprettholde en god kommunikasjon med publikum. Men en annen ting enn selve arbeidsmengden er dette spesielle arrangementet og bakgrunnen for det: Dette var en minnekonsert for etterlatte og ofre etter en stor nasjonal krise, da blir det ekstra grelt, sier Ekenes.

– Det som er synd er at vi ikke får til å gjøre noe som gir konsekvenser for de som utsetter oss for disse angrepene, skriver Hilde C. Leinebø, som bisto Gjerdrum med sosiale medier rundt støttekonserten. I hennes jobb som kreativ leder for digital kommunikasjon i Kulturmeglerne har hun sett samme fenomen på oppdrag for mange norske kulturaktører:

– Vi ser at problemet har vokst i takt med antall digitale arrangementer etter nedstengingen av samfunnet. Jeg har det siste året jobbet med store og mindre sider som Børning-filmen, Norsk Litteraturfestival, Nettkino – og nå sist Gjerdrum Kulturhus som alle har blitt utsatt for eller forsøkt utsatt for enten spamming, hacking og phishing. Jobben vår har da selvsagt vært å hindre dette og følge nøye med.

Phishing er når noen prøver å lure personlig informasjon ut av deg, forklarer Leinebø.

– Enkelte ser sitt snitt til å legge ut falske arrangementer, falske kontoer og utgir seg for å være arrangører. Målet med dette er at deltakerne i et arrangement for eksempel skal klikke seg inn på en falsk lenke og legge igjen personopplysninger. Det kan jo være lett å bli lurt om man tror en betaler for tilgang til et ekte arrangement.

deLillos’ identitet klonet

– Facebook sitt rapporteringsverktøy hjelper ikke, sukker marketing manager Mona Helleland Varpe, som jobber for noen av Norges største artister, gjennom Grappa Musikkforlag og Drabant Music. Hun gjør markedsføring på over 200 Facebook- og Instagramkontoer.

– Hvis en spammer tar et arrangement og kopierer all informasjonen i det opprinnelige og lager nytt falskt, hjelper det ikke at vi er tusenvis som rapporterer det, da Facebook sine roboter ikke finner noe galt. Per nå har jeg for eksempel en falsk deLillos-konto som vi ikke får slettet. De har laget en deLillos-konto og kopierer alle innlegg vi legger ut. Så legger de ut falske lenker til streamingkonserter som ikke eksisterer, der folk må legge igjen kortinformasjon.