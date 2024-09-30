Natt og dag er over i gjen

Natt & Dag er over – igjen: Sådan lyder overskrifta på avisas eget avskjedbrev.(Foto: Skjermdump av forside av Natt & Dag 30. september 2024.)

Spikeren i kista for Natt & Dag

30.09.2024
- Red.

– Selvhøytidelige og lettkrenkede kjendiser trenger en gneldrete bølle som gir dem motstand, sier redaktøren, og håper andre tar over drifta.

Daglig leder Christian Fure forteller at magasinet rett og slett ikke har hatt muskler til å finansiere prosjektet alene.  I en pressemelding kaller Natt & Dags sjefredaktør Geir Magne Staurland annonsemarkedet «et stort Sahara».

Staurland sier i samme åndedrag at de har jobbet hardt og laget journalistikk som mange har vært villig til å betale for, men at «lommebøkene til målgruppen vår er beskjedne, spesielt i dyrtid».

Det fremoverlente og selverklært bøllete Natt & Dag legges altså ned om kort tid. 1. oktober opphører gratisavisa, som har gjenoppstått en rekke ganger etter grunnleggelsen i 1988.

Om ikke en sleivete kommentar om prinsesse Märtha Louises datter Leah Behn under Vixen Awards (og krigen med kulturtidsskriftet Subjekt) var det enderlige hammerslaget for Natt & Dag, har i grunnen kista ligget klar en stund. En rekke uheldige hendelser har preget driften.

Foruten konkursene i 1993 og 2008, forlot sjefsredaktør Ida Wammer sin stilling i 2021. I de to påfølgende årene var avisa redaktørløs og i dvalemodus. Parallelt med dette pågikk rettssaken mot tidligere sjefsredaktør, overgrepsdømte Gaute Drevdal.

Etter dette kunne Journalisten.no melde at Gaffas sjefsredaktør Geir Magne Staurland med liv og lyst gikk inn i samme stilling hos Natt & Dag.

Det siste året har han gjort flere fikse tiltak for å trekke leserne tilbake, men til ingen nytte. Ett av dem var å sette det insisterende varemerket, papirutgaven, på pause i mars 2024. Et annet var å gjøre avisa til en abonnementstjeneste.

Da Natt & Dag startet i 1988, baserte de seg på modellen til den svenske gratisavis Nöjesguiden, grunnlagt i Malmö 1982. Den konsentrerte seg i likhet med Natt & Dag om kultur, uteliv og omegn. Ja, rett og slett «nöje», som tilsvarer det norske «fornøyelse».

I årenes løp har Natt & Dag gått fra å være en underholdningsblekke til å bli en samfunnsoppdrag(ende) kulturavis med tydelig politisk og satirisk brodd. I tillegg til en viktig leverandør av kulturkritikk, som nedproriteres av mange kommersielle redaksjoner.

Det later dessverre til at de nødvendige grepene som skulle til, ikke var forenlig med Natt & Dags økonomiske rammer. I et intervju med Jakob Semb Aasmundsen i Aftenposten 30. september oppfordrer likevel Staurland noen andre til å påta seg rollen som bølle og vaktbikkje:

– Selvhøytidelige og lettkrenkede kjendiser trenger en gneldrete bølle som gir dem motstand, sier Natt & Dag-redaktør Geir Magne Staurland.

De siste årene har avisa vært eid av Mainstream Media Norge AS, med Christian Fure som daglig leder. I likhet med Staurland, oppfordrer både han og styreleder i Mainstream Media eventuelle nye eiere til å videreføre drifta.

 

Red. mrk.: Omtalte Ida Wammer er medlem av Ballades styre.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

