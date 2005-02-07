Audun Vinger: – Skjønner at folk kan synes at Petre blir fremtredende

Natt & Dag-redaktør Audun Vinger var en av stifterne til Alarmprisen, og har lagt ned adskillige frivillige arbeidstimer i prisen. Han mener at arrangementet må forholde seg til den virkeligheten som finnes, men skjønner også at det kan oppstå en diskusjon rundt Petres rolle. – Petre kan selvsagt ikke få enerett på både musikformidling og prisutdelinger her hjemme – det ville være direkte farlig, sier Vinger. I helgen ble det ellers kjent at Monica Larsson fra Norsk Rockforbund vil ta over som styreleder for stiftelsen Alarm etter Nils Heldal.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Ballade snakket mandag formiddag med styremedlem og Alarm-medstifter Audun Vinger, som var gjennomgående godt fornøyd med helgens arrangement.

— Jeg synes det gikk rimelig bra, særlig når man husker på at dette dreier seg om en gedigen dugnad, med mye frivillig innsats fra alle de involverte. Jeg tror folk kanskje skjønner graden av personlig engasjement, når de blir møtt av folk som Nils Heldal og Håkon Moslet i døren, som selv prøver å holde styr på gjestelister og all mulig logistikk. Det ligger ganske mye menneskelig engasjement bak fasaden, for å si det slik. Det gjelder alle fra styremedlemmer til slitere og designere.

Samtidig har det den siste tiden kommet frem en hel del kritikk, deriblant fra studentradioene, som mener seg presset ut av Petre-dominansen som finnes innad i Alarm?

— Jeg skjønner at folk kan synes at Petre får en fremtredende plass, og tar på mange måter den kritkken, sier Audun Vinger. – Om det skulle vise seg at mange deler den oppfatningen, er det definitivt noe vi bør ta fatt i. Vi vil jo gjerne bli trodd på at arbeidet vårt med Alarmprisen skjer ut i fra genuin musikinteresse og en oppriktig misjoneringstrang. Petre kunne sikkert ha slått seg sammen med Spirit og Dagbladet Fredag og lagd sin egen musikkpris, men jeg tror at Alarmnavnet er knyttet til noe ganske ærlig og autentisk, som det er vanskelig for andre å få til med samme tyngde.

— Petre kan selvsagt ikke få enerett på både musikformidling og prisutdeling – det ville være direkte farlig. På den annen side er det vanskelig å se at man kan komme seg utenom Petre, når man skal ha en pris med en viss gjennomslagskraft og tyngde her hjemme. Det er synd om folk får inntrykk av at Petre er en dominerende faktor i Alarm-stiftelsen, men dette er nå en gang nødvendigvis et temmelig dyrt arrangement, som trenger tunge støttespillere á la Petre. Sånn sett er vi rett og slett ganske prisgitt virkeligheten.

Når det gjelder kritikken som denne uken er blitt fremmet i bl.a. Dagbladet og Aftenposten om at Alarmprisen ikke lenger har noen særlig «alternativ» profil, mener Vinger at det nok mest skyldes at musikklandskapet har endret seg sterkt de senere årene.

— Både pop- og rockscenen her hjemme har endret seg betraktelig. Det som var undergrunn for noen få år siden, blir i dag hørt – og det tror jeg Alarm har vært med på å få til. Noen kan kanskje synes at det er rart at et så corny band som WE skal få rockeprisen, fordi de er blitt såpass etablerte det siste året. Men da må kanskje heller rette skytset mot journalistene som nominerer, og publikum som avgir stemmer over nettet. Alarmprisene speiler rett og slett hva folk liker i dag – og det er et helt annet bilde enn for fem år siden.

Audun Vinger, som til daglig er redaktør av Natt & Dag, er selv ikke fremmed for tanken om at Alarmprisen igjen må dykke mer ned i undergrunnen.

— Vi kan ikke låse oss til en mal her. Det er helt sikkert mye vi kan gjøre bedre – ellers hadde det jo bare vært å gi opp. Om folk synes at vi bør stramme inn undergrunnsprofilen, og også ellers kaste et selvkritisk blikk på rammene våre, tar vi gjerne den oppfordringen.

Aftenposten kunne i helgen melde at det er Monica Larsson i Norsk Rockforbund som vil ta over styreledervervet som tidligere NRK-sjef Nils Heldal har innehatt de siste årene. I intervjuet med Aftenpostens Cecilie Asker fortalte Larsson at hun går løs på oppgaven med stor entusiasme og en ditto overbevisning om at Norge er et stort nok land til å huse to musikkpriser på en måned.

— Jeg har tenkt å være en aktiv styreleder, som først og fremst jobber videre med Alarmprisens visjon om å skape en arena for norsk kvalitetsmusikk, sier Larsson, som fremdeles vil fortsette som daglig leder av Norsk Rockforbund. – Min store kampsak blir å sikre det økonomiske grunnlaget for Alarm fremover. Det er flott at Alarm er bygget på en dugnadsstruktur, men det sliter på en organisasjon i lengden – og gjør den sårbar.

Det er fremdeles initiativtager Svein Bjørge som er daglig leder for Alarmprisen. I tillegg til den ferske styrelederen fra Norsk Rockforbund, består Alarmstyret i dag av Håkon Moslet, Kim Erlandsen, John Eivind Meland, Thomas Knutstad, Paal Ritter Schjerven, Merethe La Verdi, Kjetil Selmer-Olsen og Audun Vinger. Det er i dag Concept Communications som tar hånd om de kommersielle rettighetene for Alarmprisen, slik de også har gjort det for Quartfestivalen de siste årene.

Nils Heldal vil den nærmeste tiden arbeide som selvstendig konsulent i forskjellige sammenhenger.