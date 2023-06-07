Flertall for dyrere studieplasser

Internasjonale studenter må betale hundretusener for studieplass. Kunstutdanningene forventer at færre kommer til Norge for å studere og skape.

Stortinget kommer til å vedta ny lov som gjør det mulig å innkreve studieavgift, også kalt skolepenger, fra internasjonale studenter i Norge. Det skriver Khrono i dag. Selv om begge regjeringspartiene har programfestet at de ikke vil innføre skolepenger for internasjonale studenter, og deres støtteparti SV, er sterke motstander av dette, vil Stortinget fredag og mandag første- og andregangsbehandle og si ja til loven som innfører skolepenger i Norge, skriver Khrono videre.

Reaksjonen fra studentorganisasjonen SAIH er ikke nådig: — I dag begraver vi gratisprinsippet, sier påtroppende leder Selma Bratberg.

Tidligere kultur- og likestillingsminister for Venstre, Abid Raja, kritiserer særlig SV skarpt for å ikke stoppe de omstridte skolepengene for ikke-EU-EØS-studenter som vil gå på norske statlige høyere utdanning, og kaller det en katastrofe for norske universitet og høyskoler: – Med dette har regjeringen med støtte fra SV, Høyre og FrP valgt å la Ola Borten Moe fortsette med sin rasering av akademia. De mister flinke elever, får dårligere økonomi, et dårligere rykte internasjonalt og et fattigere mangfold på campus, mener Raja blant annet (mer om hans og andres reaksjoner i saken på Khrono).

Dette påvirker kvaliteten og mangfoldet i studiemiljøet vårt og i bransjen vår på lengre sikt. – Astrid Kvalbein, NMH

– Forsterker skillet mellom oss og dem

Ballade.no skreiv i vår at kunstutdanninger som Norges musikkhøgskole frykter at de mister viktig utveksling med andre miljøer. Kunstutdanningene er blant de type utdanninger som blir særlig dyre når den nye prisingen blir realitet:

– På master hos oss er over ti prosent av dem som har fått tilbud om studieplass fra utenfor EØS-området. På ett program er det sju vi helst vil ha inn, men tre vi etter alt å dømme ikke får fordi de ikke kan betale. Dette påvirker kvaliteten og mangfoldet i studiemiljøet vårt og i bransjen vår på litt lengre sikt. Det er et politisk villa forsterka skille, mellom noen som er oss og noen som er dem. Det kommer an på hvor du er født. Det at det blir så hårreisende dyrt presser særlig kunstutdanningene særlig hardt. Jeg synes det er skammelig, sa Astrid Kvalbein, rektor ved NMH, til Ballade.

Rektorene ved alle de statlige kunstutdanningene har bedt Senterpartiets statsråd for høyere utdanning, Ola Borten Moe, og regjeringa om at den norske staten tar regninga. Avgangselevene ved Kunstakademiet i Oslo har protestert på endringene.