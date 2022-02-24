Global Oslo Music med kunstnermøter i ny podkastserie: Lytterne får ta del i noe vesentlig og allmenngyldig

I «Kunstnere møter kunstnere» møtes skapende og utøvende kunstnere med svært forskjellige livshistorier og kunstneriske karrierer til økt kunnskap om mangfoldet som finnes.

Fredag 25. februar kl. 12.00 starter podkastserien «Kunstnere møter kunstnere». Produsenten kaller det en serie der skapende og utøvende kunstnere med ulik bakgrunn møtes til samtaler om oppvekst, utdanning, kunstneriske profiler og uttrykk, arbeidsmetoder og karrierer.

Global Oslo Music står bak serien, og er i følge egne nettsider en konsertarrangør, kurator og et kunstnernettverk som bygger oppunder artister som kommer fra hele verden, men som i hovedsak bor i Norge. I 2008 tok musiker, komponist og kunstnerisk leder Malika Makouf Rasmussen initiativet til Global Oslo Music, i kjølvannet av Mangfoldsåret i Norge.

– Global Oslo Music jobber for å profilere og bygge oppunder musikk med røtter i kulturer fra hele verden. Vi samarbeider i stor grad med skapende og utøvende kunstnere som av musikkbransjen og media gjerne sorteres under betegnelsen utøvere av verdensmusikk, som verken er spesifikk eller godt beskrivende for musikken det gjelder, forteller Rasmussen til Ballade.

– Verdensmusikk er et litt uhåndgripelig fenomen som tradisjonelt har vært behandlet som noe “fremmed og annerledes”, der utøverne har havnet i et utenforskap med risiko for å tape terreng sammenlignet med mye annen musikk, fortsetter hun. – Vi har erfart at denne situasjonen ofte har skapt en følelse av fremmedgjøring blant mange kunstnere med minoritetsbakgrunn, som altså har blitt henvist til verdensmusikkscenen. Denne innsnevringen av det som i utgangspunktet er et rikt og variert tilskudd til den norske musikkscenen har hatt en effekt: Verdensmusikkscenen har vært nærmest sin egen organisme, hvor mange av aktørene innenfor i mindre grad har hatt kontakt med andre musikkmiljøer, eller hatt plass i mer synlige og sentrale deler av musikklivet.

Dette har ikke blitt mindre tydelig når man har hevet blikket utenfor miljøer knyttet til verdensmusikkscenen, mener Rasmussen, som har hatt en rekke verv i norsk kulturliv. Hun var blant annet medlem av styrene til Rikskonsertene, Cosmopolite Scene og Horisont, som tidligere var ansvarlig for Melafestivalen, og ledet en periode Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte hos Norsk kulturråd.

– Vi har i møte med ulike miljøer – organisasjoner i kulturlivet, departementer, utdanningsinstitusjoner og media – og kunstnere, med norsk opprinnelse, ofte fått tilbakemeldinger på at de har lite eller ingen kunnskap om kunstnere med minoritetsbakgrunn og kjenner generelt lite til verdensmusikkmiljøet. Svaret på hvorfor det er slik er naturligvis sammensatt, det som imidlertid særlig har fanget vår oppmerksomhet er den interessen vi har møtt når vi i ulike sammenheng har vært i kontakt med aktører som har lite kjennskap til miljøer vi jobber med og som ofte har vært preget av nysgjerrighet og et ønske om større kjennskap om disse.

– Økt kunnskap om kulturelle uttrykk fra hele verden er et viktig bidrag til å skape større nærhet mellom utøvere og andre aktuelle, langs aksen av ulike musikalske uttrykk, tradisjoner, opprinnelse og livshistorier og samtidig lar et større publikum ta del i det som kan være lærerikt og interessant. Podkastserien ”Kunstnere møter kunstnere” er ment å være et slikt bidrag, utdyper hun om bakgrunnen for konseptet, som dermed også kan bidra til større kjennskap til ulike musikkuttrykk og musikere ut i hele landet.

– Podkasten er ment å være et ustrippet, varmt og interessant møte mellom kunstnere. Lytterne skal få en god opplevelse, og sitte igjen med en følelse av å ha fått ta del i noe vesentlig og allmenngyldig. Man kunne jo også ha trukket inn aktører fra andre aktuelle miljøer, men vi har valgt å spesifikt invitere kunstnere til denne serien fordi vi i vårt arbeid først og fremst har fokus på nettopp skapende og utøvende kunstnere.

– Hvordan har dere valgt ut kunstnerne som skal møtes parvis i podkastepisodene?

– Vi har valgt kunstnere som på hver sin måte har utmerket seg innen sine felt, men som jobber forskjellig og som ikke kjenner til hverandre. Dette fordi vi ønsker å skape nye rom for utveksling, som berører både svært forskjellige livshistorier og kunstneriske karrierer, som derigjennom bidrar til økt kunnskap om det mangfoldet som finnes.

– Du har lenge vært opptatt av at musikere med internasjonal bakgrunn har hatt vansker med å komme inn i profesjonelle nettverk og få tilgang til etablerte konsertscener og festivaler, noe du blant annet fortalte i et intervju med Ballade i forbindelse med Global Oslo Musics 10-årsjubileum. Hvordan vil du si situasjonen er for musikere i Norge med internasjonal bakgrunn nå?

– Man ser en noe større vilje blant festivaler og konsertscener til å programmere deres musikk, men det er enda et stykke igjen til at de er et naturlig førstevalg for de litt tyngre og prestisjetunge oppdragene. Her har også media et arbeid å gjøre. Det finnes fremragende utøvere fra hele verden som har bidratt mye til den norske musikkscenen gjennom ti, tjue, tredve år. Man har enda til gode å lese store portrettintervjuer i media med dem når de feirer runde tall eller bli omtalt som de beste utøverne av et instrument eller i en sjanger, selv om de er virtuose og absolutt i toppsjiktet av utøvere.

– Hvordan har pandemien påvirket forholdene for Norgesbaserte internasjonale musikere?

– En tilbakemelding under pandemien var at situasjonen som rammet de fleste musikerne, og som innvarslet en negativ spiral som var svært utfordrende for de aller fleste, var en situasjon svært mange musikere med minoritetsbakgrunn lever under i normaltilstand: mangel på oppdrag og etterspørsel, uoversiktlig fremtid og dårlig økonomi. Dette uten å undergrave at mange musikere, uansett bakgrunn, kan hevde at en usikker situasjon er hverdagskost.

Episodene i podkastserien slippes annenhver måned, og først ut er griot og koraspiller Ibou Cissokho og klassisk harpist Sidsel Walstad. De to visste ikke om hverandre, og hadde aldri møtt hverandre før de ble invitert til å treffes til kunstnersamtale i podkasten. Samtalene ledes av journalist Hilde Ljøen.

Podkastserien starter altså fredag 25. februar kl. 12.00, og kan høres via publiseringstjenesten Global Sonics på Itunes eller via globaloslomusic.podbean.com, opplyser produsenten.