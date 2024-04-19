Vi går inn i forsommeren med kinGeorg, Hanne Kolstø, Kristin Asbjørnsen, Celiin, Poor Bambi, Sunface, Nina Gaarden, Why Kai, Thefuck og Loka Brazi.

Dette er utgave nummer 225 av Ballade video, med hele ti bidrag. Og det er mye fint å oppdage her. Hanne Kolstø og Kristin Asbjørnsen bør være kjent for de fleste av våre lesere, mens selveste Thom Hell gjemmer seg i det nordiske bandet Thefuck. Det er nok i en litt hardere drakt enn de fleste kjenner ham fra.

Vi har dessuten premierer med blant annet kinGeorg, Celiin og Why Kai, og setter stor pris på det. Vi kan nevne at vi også i år er representert ved Halden Internasjonale Musikkfilm Festival – HIMF. Der har vi plukket ut et dusin eksempler, som vi mener representerer noen av de beste norske musikkvideoene dette året.

Kort sagt: God fornøyelse!

KINGEORG: Trykk Play

Førpremiere!

Fredag 26. april kommer kinGeorg fra Indre Østfold med en ny single kalt «Trykk Play». Her setter artisten, også kjent som Kim Lunde, igjen søkelys på kjærlighet og ensomhet – «inspirert av den skrudde verden vi lever i».

Som vokalist og låtskriver i bandet Sørgekåpe, og senere med soloprosjektet kinGeorg, har Kim Lunde jobbet med velrennomerte produsenter som Lars Voldsdal (Madrugada, Turbonegro, Sivert Høyem), Johan Larsson (Onkl P & De Fjerne Slektningene) og Seigmen-sjef Alex Møklebust.

– Med en blanding av rock og fengende melodier tar kinGeorg lytterne med på en kraftfull stemning som garantert vil fenge mange i sommer, heter det i forhåndsomtalen vi har mottatt.

– «Trykk Play» er en låt som drar deg rett inn i de små øyeblikkene i livet som bringer glede, selv når virkeligheten virker dyster, sier artisten selv.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Denne sommeren gjør kinGeorg en rekke festivaljobber, ikke minst med Lars Winnerback på Glommafestivalen i Fredrikstad 11. juli. Han skal også spille med Dum Dum Boys og CC Cowboys. Tidligere i år ga han ut «Helter», en cover av David Bowie-klassikeren «Heroes», der han selv hadde oversatt teksten til norsk.

«Trykk Play» er skrevet av Kim Lunde og Christer Krogh, der sistnevnte også har produsert. Videoregi og produksjon er ved André Holstad.

HANNE KOLSTØ: Til det blir mørkt

Etter åtte album på åtte år tok Hanne Kolstø seg en liten pustepause. Hvis en kan kalle det en pause å starte et nytt band, duoen Midnight Machine med Pow Pow-medlem Sigurd Thomassen. Og skrive sin første roman, som kommer på Oktober forlag i dag. Den har fått den pirrende tittelen Psykopatmusikk.

Et hus i skogen i Hvitsten er Hanne Kolstøs nye base. Det nye albumet E det berre mej kom på Jansen Records i mars, med et omslag som artisten hadde malt selv. I fjor sommer hadde hun sin første utstilling, den multimediale Siste miks 33 moh på Hvitsten Salong.

Om den ferske videoen sier Hanne Kolstø:

– «Til det blir mørkt» er sterkt inspirert av den ulykkelege kjærleikshistoria til ein ven av meg, og i videoen ser du meg gå rundt i eit Oslo som går frå sommer til haust og endar i vinter.

– Videoen er filma over eit halvt år, og det var nesten uthaldeleg varmt å gå i bukser, t-skjorte og genser i 30 pluss på første tagning i juni, men eg er glad eg ikkje valde shorts når eg til slutt stod der i same antrekk og hutra på Aker brygge i -15.

Videoen til «Til det blir mørkt» er av StorakerSchwartz og Hanne Kolstø. De har tidligere samarbeidet om videoer som «Stein/saks» og «Heime».

Hittil i år har Jansen Records ellers gitt ut nye album med Fangst, Mall Girl, Louien og The Northern Belle, og kommer snart med en ny utgivelse med Torgeir Waldemar.

KRISTIN ASBJØRNSEN: Godt å komme hjem

Her er musikkvideoen til Kristin Asbjørnsens nye single, som kom sist fredag på Kirkelig Kulturverksted. Den er hentet fra albumet Hjemveier, som utgis 7. juni.

– En sangtekst begynner iblant som en konkret fornemmelse, sier Asbjørnsen. – Min seks år gamle datter kom løpende inn døra, slengte fra seg bagen og nærmest ropte ut: – Å, mamma, så godt å komme hjem!

– Jeg fornemmer at jeg satt ved pianoet i stuekroken, hadde sittet der i flere timer, og jeg husker forvandlingen; det plutselige fargeskiftet, det var som om noe lettet og åpnet seg. Vinduet tok imot lyset igjen.

– Hjem ble hjemme igjen. Dette fortalte jeg til filmregissør Johanne Helgeland, som fikk ideen til å lage denne videoen som feirer mor-datter relasjonen. Mest av alt er videoen blitt så varm og nær om hjemkomst og samhørighet, i det hverdagslige, men også i det vemodige, der mennesker skilles og lever i ulike land.

Johanne Helgeland er utdannet regissør fra den norske filmskolen og har regissert reklame, musikkvideo, tv og kortfilm i en årrekke. I 2020 debuterte hun med spillefilmen Flukten over grensen (Maipo Film), som vant Amanda-prisen for beste barnefilm.

Helgeland har både regissert og klippet videoen «Godt å komme hjem», mens Thomas Løberg er fotograf. Tekst, musikk, co-produksjon og vokal er ved Kristin Asbjørnsen, som har med seg Olav Torget (baryton gitar, el-gitar), Eivind Aarset (el-gitar, elektronikk), Anders Engen (piano, perkusjon, vokal), Suntou Susso (kora, vokal) og Monica Ifejilika (vokal).



CELIIN: Violins

Premiere!

Celiin, også kjent som Celine Helgemo, har hatt selv idé og script til denne videoen, som er lagd i samarbeid med regissør og fotograf Markus Hagen Henriksen. Artisten sier selv om dette prosjektet:

– Dette føles virkelig som en liten film. Jeg føler alle følelsene i låta kommer frem – Markus har virkelig fått formidlet tekst og tema, og ikke minst fanget estetikken jeg ønsket meg.

– For meg er en låt aldri “bare” en låt – den er et stykke kunst som først virkelig får leve sitt fulle liv når den visuelle delen er på plass. Det syns jeg vi fikk til skikkelig bra her. Jeg er ekte stolt av dette.

Martin Hov står for B-foto, og er også kreativ produsent. Produksjonsassistent er Martine Akselsen, mens Selma Hærnes er fiolinisten. Kasper Syljusveen spiller den forvirrede herren.

– Denne videoen ble til med et fantastisk knippe av mennesker, som på hver sin måte har gjort dette mulig. Konkret handler låten om det øyeblikket noen sier «jeg elsker deg», men du fysisk ikke klarer å si det tilbake, fordi du ble litt tatt på senga, kanskje ikke mener det og er usikker på om du egentlig er forelsket nok.

Celiin har gitt ut flere digitale singler og EP-er, der «Young Blood» og «French Lilies» er blant de nyeste.

POOR BAMBI: Unbreakable

– Om du kunne kvitte deg med hva som helst fra livet ditt, som ikke lenger gir deg glede: hva ville det vært?

Det stavangerbaserte noise rock-bandet Poor Bambi har den siste tiden fått mye oppmerksomhet for sin single «Unbreakable», som ble sluppet 26. januar på HQ Indie/Apollon Records. Den fanget oppmerksomheten til blant annet amerikanske KEXP og NRK P13. Den 18. april kom en splitter ny musikkvideo til samme låt.

Regissørene Pål Berg Mortensen og Stian Skjerping står bak konseptet og ideen til musikkvideoen. Med utgangspunkt i historien bak låten, kom de frem til utsagnet over.

– Vi skulle vel alle ønske at vi enkelt kunne kvitte oss med et dårlig minne eller en dårlig vane, forteller Berg Mortensen og Skjerping.

– Her i musikkvideoen har vi tatt det steget litt lenger.

Vokalist Sarah Hestness sier: – «Unbreakable» handler om å prøve å fremstå uknuselig i et samfunn som er i ferd med å falle sammen. Jeg hentet mye inspirasjon fra blant annet nyhetsbildet og samfunnsdebatter om det som skjer i verden. På tross av alt som skjer, så fortsetter vi mennesker med vårt daglige liv og fremstår litt uknuselige. Derav låt-tittelen.

I musikkvideoen følger vi en rekke karakterer til et varehus som fungerer som en slags miljøstasjon.

– Tanken er at karakterene drar hit for å kvitte seg med sine dårlige vaner og minner.

Poor Bambi er Sarah Hestness (vokal og gitar), Espen Eidem (gitar) og Simen Amundrud (trommer). Bandet ble startet høsten 2020, og har siden gjort to norgesturnéer, spilt konsert i New York og festivalopptredener på blant annet Jærnåttå, Fjellparkfestivalen og 100 dagar.

SUNFACE: Violent Ponds

Også Sunface fra Oslo slipper nytt album i dag. Dette er oppfølgeren til debutalbumet Observatory fra desember 2016, der tittellåten ble spilt flere hundre tusen ganger over hele kloden. Her besto bandet av Martin Horn Sørlie (trommer), Jon Haugnes Karlsen (gitar, vokal, lap steel) og Kyrre «Cool» Sundt (bass).

– Denne gangen ønsket vi å skape et ferskt lydbilde og prøve ut en ny, men fortsatt veldig gammel form for perkusjon, forteller Sunface, som opprinnelig startet opp i 2012.

– Vi elsker å kombinere inspirasjoner, uansett hva det er. Vi elsker afrikansk musikk og musikk fra Midtøsten. Vi elsker nedstemte og tunge gitarer. Og vi elsker psykedelisk rock med mellomrom.

Åtte år etter Observatory er Sunface tilbake , nå med det mye albumet Cloud Castles. Ifølge utgiver Apollon Records er dette et møte mellom stamme–perkusjon og stoner/psych – «med en vegg av høyttalerkabinetter, fuzz og et bredt spekter av djembe, conga og tablås».

Den animerte videoen til «Violent Ponds» er av Mike Tenebrae.



NINA GAARDEN: If Love Was Right In Front of You

Denne er ikke helt ny, men vi tar den med siden Nina Gaarden snart er aktuell med en ny single. Og ikke minst fordi både videoen og sangen er vel verdt å få med seg, med sine løfter om vår og tidlig sommer.

– Videoen er selvlaget og filmet i vakre Botanisk hage i Oslo. Det er et fredfullt pusterom i storbyen, hvor man lett kan finne små skatter av vakre motiver, forteller Gaarden til oss.

– Sangen handler om en slags aha-opplevelse: hva om kjærligheten vi søker – enten til oss selv eller i ulike relasjoner – egentlig alltid er tilgjengelig? Og så er det opp til oss selv å våge å åpne opp for den?

Videoen viser først tomme benker og naturens ensomhet, men sakte kommer folk sammen for å nyte skjønnheten i det hele.

– På en måte speiler det vår ensomme verden de siste årene, men nå er vi kanskje klare til å åpne hjertene våre for verden og all dens magi igjen? spør Gaarden, som står bak både melodi, tekst og video.

Gaarden har med seg Andreas Lanesjord på gitar, bass og trommer, mens hun tar seg av sang, gitar og mellotron. «If Love Was Right In Front of You» er produsert og mikset av Andreas Lanesjord, alias Dolf, og er mastret av Christian Obermayer hos Strype Audio.

Nina Gaardens neste single har fått tittelen «Våkne med sola», og kommer 3. mai. Den kommer vi nok tilbake til.



WHY KAI: Tourist

Premiere!

Why Kai slipper single nummer tre, som også er tittelsporet fra det kommende debutalbumet Tourist. Why Kai er aliaset til den Oslo-baserte komponisten og produsenten Kai von der Lippe, som debuterte med den kritikerroste EP-en «Deep Fishing» i 2021.

– «Tourist» er en melodi-drevet house-låt som kombinerer akustiske instrumenter som piano, melodika og trommer med elektronisk housemusikk. Med tydelig jazz-inspirasjon og organiske grooves kan man trekke linjer til artister som Floating Points og Project Pablo, heter det om prosjektet.

– Låta begynner med et lo fi-feltopptak fra bakgården på Becco i Oslo, der låta spilles i rommet ved siden av. Lytteren nærmer seg gradvis hovedrommet, og etter 30 sekunder starter låten for fullt med hovedtema og house-groove.

Med Elias Tafjord på trommer er Why Kai også kjent for sine visuelle konserter, med interaktive og live-kontrollerte elementer. De projiserer videomateriale fra kameraer som filmer i sanntid på scenen, og har integrerte MIDI-styrte roboter som spiller med musikken.

Tourist kommer 3. mai. Videoen er regissert av Fahil Anweri og Kai von der Lippe, der den førstnevnte også har filmet. Vi ser også Sindre Eriksson Vik.



THEFUCK: Sheislikethewind

Thom Hell har mange fans og lyttere rundt om i landet. Han har mottatt tre Spellemannpriser, og har markert seg i band som Mr. Mibbler og The Love Connection. Nå er han i gang med sitt trettende studioalbum som soloartist. Singelen «Time To Move On» slippes i dag, 19. april.

– Da Frank Hammersland gikk bort i fjor vinter, satte jeg meg ned og skrev denne låta. Med det som bakteppe, ble det en sang om det tapte og lengsel til det som var, sier Thom Hell.

Det er foreløpig ikke noen video til denne sangen, så vi viser isteden «Sheislikethewind» med Thefuck. Dette er en nordisk trio som kanskje ikke alle vet at kristiansanderen er involvert i.

– Thefuck er et lite sideprosjekt med base i Malmø, forteller Hell, alias Thomas Helland. – Her blander vi rock, pop, noise og elektronika.

Bandet består av Thom Hell fra Norge, Ludwig Böss fra Sverige og Arnar Gu∂jónsson fra Island. Ludwig Böss har spilt i det svenske bandet Ray Wonder, og var også med i Band Of Horses fra 2008 til 2010. Arnar Gu∂jónsson har samarbeidet med flere av de ledende artistene på Island, og spiller for tiden i duoen Warmland.

Videoen er satt sammen av gamle filmklipp som har falt i det fri, noe Thom Hell har gjort til noe av en spesialitet. Her er materialet hentet fra Atomic Rulers of the World – en film fra 1965 som ble redigert sammen for amerikansk TV fra den japanske kortfilmserien Super Giant fra 1957.



LOKA BRAZI: Frank, Tonny, Milo

Loka Brazi, alias Audun Caspersen, er en hip hop-artist og rapper fra Ellingsrud i Oslo. Han skrev sitt første rapvers i 1994, og har drevet aktivt med musikk siden 1999. Han har flere solo demo/mixtape-utgivelser på CV’en, i tillegg til skiver/mixtapes med kollektivet Fusion of Styles og gruppene Blind Visionaries og Mårnings Recordings.

Dette skrev Musikkfest Oslo, i forbindelse med at Loka Brazi spilte der i 2020. Han har ellers gjort låter med Jaa9 & Onkl P, Nils m/ Skils, Tommy Orion, Flexi Aukan, Wolverine og mange andre. Mellom 2010 og 2017 ble det mindre satsing på musikk, siden han ble pappa og studerte film på Westerdals.

I 2017 bestemte Loka Brazi seg for å satse igjen, og har sluppet flere singler med mange tilhørende musikkvideoer. I 2023 ga han ut «Fuck Problemer», som handler om å se på problemene dine som utfordringer med løsninger. Han ga også ut «Rush» med prosjektet Pengesekk, som han deler med Tommy Klemp.

«Frank, Tonny, Milo» er med skuespilleren Karan Joshi. Den er en av låtene på Loka Brazis EP «Bare forsyn deg», som kom ut mot slutten av fjoråret. Dette prosjektet oppsto for rundt to år siden, der Daniel Farbood Takvam står for all produksjon, mix og mastring.

Audun Caspersen har selv manus, storyboard og co-regi på videoen, der Mikael Aron Thorarinsson står for foto, klipp, etterarbeid og co-regi. Assistanse på klipp og etterarbeid er ved Kashvin Kannan.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 225 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤