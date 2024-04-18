Filmmusikk og musikkfilmer i Halden: – At det ikke er laget filmer om folk som Jokke og Ole Paus er to grove eksempler på kulturell unnlatelsessynd.

Fra 18. til 20. april er Halden arnested for diskusjoner, samtaler og filmvisninger med musikkdokumentaren og filmmusikk i fokus. Og Ballade er med i programmet med musikkvideo-sessions og sceneintervju med filmkomponist Therese Aune.

– Det mest gledelige er at det lages mer og mer musikkdokumentar i Norge. Jeg tror det er veldig viktig for vår forståelse av hva musikken har hatt å si for det norske samfunnet etter andre verdenskrig. Det er haugevis av potensielle historier å fortelle. Mitt syn er altså at dette må prioriteres og støttes mye mere.

Det sa Tom Skjeklesæther til Ballade da den første Halden internasjonale musikkfilmfestival fant sted på vårparten i fjor. Nå er det igjen tid for festivalen som setter søkelyset på musikkdokumentaren – og med den, den viktige dokumentasjonen og formidlingen av musikkhistorien.

Ballade er glad for å være med på programmet til musikkfilmfestivalen også i år. Redaktør Guro Kleveland og musikkskribent og Ballade video-ansvarlig Arvid Skancke-Knutsen har håndplukket noen av de mest spennende videoproduksjonene fra det siste året, og utvalget vises torsdag og fredag morgen.

Halden internasjonale musikkfilmfestival (HIMF) var egentlig en ti år gammel idé, fortalte Skjeklesæther, og understreket at ideen bare ble mer og mer aktuell de siste årene, i takt med at omfanget av – og den store globale interessen for – musikkdokumentarer, konsertfilmer og spillefilm med musikktema har økt.

Jeg mener det er et nasjonalt kulturanliggende at vi får laget de filmene vi bør få laget.

Tom Skjeklesæther



Festivalen har et fagprogram på dagtid, fylt av foredrag, samtaler og paneldebatter: Torsdag er filmmusikk i fokus, med foredrag av Halldor Krogh fra filmmusikkstudiet på Lillehammer om hva som er god (og ikke fullt så god) musikk til filmmediet; sceneintervju med filmkomponist Therese Aune og paneldebatt om kunstig intelligens og musikkskaping med blant andre førsteamanuensis Arnt Maasø fra Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO og NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen.

Fredag forteller Rachel Davies fra BBC om deres musikkstrategi ved i bestillinger og innkjøp av programmer – og om hvordan den eldste og største nasjonale og internasjonale allmennkringkasteren har opprettholdt sin framtredende rolle i britisk kulturliv; musikkritiker og journalist Ragnhild Veire i NRK forteller om rikskringkasterens musikkambisjoner; et panel diskuterer hvor ansvaret ligger for å dokumentere den nasjonale kulturhistorien gjennom musikkfilm, et annet diskuterer balansen mellom dokumentaristens bruk av effekter og en mer direkte fortellerstil. Lørdag formiddag kan publikum få med seg en samtale mellom den legendariske britiske filmskaperen, DJ-en og musikeren Don Letts og festivalens programansvarlige, Tom Skjeklesæther.

Så er det filmvisninger, selvsagt. På programmet er det åtte musikkfilmer, blant dem Stop Making Sense med Talking Heads, Simple Minds: Everything is Possible, konsertfilmen Perler fra Svein, en hyllest til låtskriveren Svein Tang Wa, Let the Canary Sing, som omtales som en nostalgisk utforskning av livet og karrieren til det legendariske popikonet Cyndi Lauper, Brev til Håkon Banken, en av Norges mestselgende artister på 1970- og 80-tallet, den helt nye dokumentaren Somliga går i trasiga skor om den svenske nasjonalpoeten Cornelis Vreeswijk, og Ett hjärta är alltid rött, som skildrer historien om det svenske rockebandet Imperiet fra tida som punkbandet Ebba Grön til å være bandet som fylte de store arenaene. Dette og mer til kan du lese om på festivalens hjemmesider, og samtidig røper Skjeklesæther at det blir et par overraskelser.

– At det ikke er laget filmer om folk som Jokke og Ole Paus er to grove eksempler på kulturell unnlatelsessynd, så vi må få opp farta, sa Tom Skjeklesæther nylig i et intervju med musikkjournalist Erik Valebrokk. – Filmene om Kalvøya, a-ha, Lillebjørn Nilsen og den nye TV-serien Jazzeventyret viser veldig tydelig for alle som bryr seg om musikk hvor viktig det er å få fortalt disse historiene, og akkurat nå spesielt Lillebjørn. I årene fremover håper jeg på en miniserie om Åge, en miniserie om Jonas Fjeld, en miniserie om Øystein Sunde, om Madrugada, om DumDum Boys og deLillos og så videre. All denne musikken har vært utrolig viktig for oss nordmenn som identitetsskapere, de er kunstneriske og kulturelle redningsbøyer, og det kommer til uttrykk når noen av disse folka går bort eller sier de skal slutte å spille. Jeg mener det er et nasjonalt kulturanliggende at vi får laget de filmene vi bør få laget, sier Tom Skjeklesæther. Bak HIMF står i særdeleshet fem sentrale personer: Nevnte programansvarlige Skjeklesæther, fotograf Veronica van Groningen, som er administrativ leder av festivalen sammen med amerikanske David John Smith, som omtales som «eventmaker, produsent, forfatter og tidligere etterretningsoffiser (!) postert i Vest-Berlin under den kalde krigen», fotograf og musikkviter Per Ole Hagen, og some-ansvarlig, teknisk kyndighetsperson og webdesigner Sivert Ølberg.



