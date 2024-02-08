Musikkskribent Arvid Skancke-Knutsen jubilerer

I dag er han 60 år, vår gode Ballade-kollega og kjempe i vårt ganske musikkland.

Han er viden kjent i musikklivet og blant musikkinteresserte her til lands, og antakelig ganske langt utenfor dette også. Han er en av de fremste, om ikke den fremste, musikkquizmasteren i landet, med et sjeldent stort musikkhistorisk kartotek og leksikon innabords. Han er selv musiker, for mange kjent fra bandet White Lord Jesus sammen med Thomas Robsahm. Han har en ekte gyllen penn som serverer lesere av musikkstoff landet rundt engasjerende, perspektivrike og kunnskapsbyggende artikler om musikk, musikere, opphavere og alt som rører ved musikklivet. Han har skrevet om musikk, levd av musikk og levd i musikk siden han var purung tenåring.

Han er Arvid Skancke-Knutsen, og i dag fyller han 60 staselige år.

Det er nesten et slags sølvbryllup, forholdet mellom Ballade og Arvid Skancke-Knutsen. Som litt eldre Ballade-lesere vil huske, men som kanskje er ny kunnskap for nyere lesere, var Arvid den aller første redaktøren av Ballade. Nettpublikasjonen startet opp helt tilbake i 2000, med Arvid ved roret (og tastaturet) og en liten, iherdig stab som hver dag fylte «den elektroniske veggavisen» med nyheter, kritikk og debatt fra Norges store og brede musikkliv. I 2007 gikk han videre til andre jobber i musikklivet, men fortsatte naturligvis å skrive om musikk – i bokform, som anmelder, som musikkhistoriker, for å nevne noe.

Gjennom årene bidro han med ulike tekster også til Ballade. Da jeg tok over som Ballade-redaktør gikk Arvid og jeg i gang med et nyskapende prosjekt: En fast spalte der vi viser og omtaler nye musikkvideoer fra musikklivet i landet vårt. Vi ga prosjektet en prøveperiode på tre måneder. Akkurat nå, i starten av februar 2024, har Ballade video løpt hver fredag i fem år, og Ballade sitter på landets største musikkvideo-arkiv med rundt 1600 videoer – ta gjerne et dykk i arkivet her.

Under pandemien skrev og publiserte Arvid og fotograf Per Ole Hagen to bøker om akkurat det vi stod oppi. Den første, Da musikken stilnet, kom ut allerede i desember 2020. I 2021 fikk de to den svært velfortjente prisen Årets musikkjournalistikk. Og høsten 2022 kom oppfølgeren, Da musikken våknet.

En av tekstene Arvid skrev i Ballade i tida mellom hans redaktør-periode og vårt samarbeid, er kronikken «Vi snyter oss selv for mye moro», publisert i mars 2013. Her tar han for seg bortfallet av fysiske format i musikken, og med det tapte muligheter for å ivareta og formidle viktig musikkhistorie og -dokumentasjon.

Arvid delte i dag kronikken i Facebook-gruppa «Norske albumklassikere», et prosjekt Arvid er en helt sentral bidragsyter i som blant annet forfatter av tekster til album-omslag, såkalte liner notes. Han kommenterte selv slik ved delingen av kronikken:

SIDEN JEG fyller 60 år (!) i dag, tenker jeg det er lov å titte litt i bakspeilet. Da kom jeg over en artikkel jeg skrev i 2013, som noen kanskje får lyst til å lese. Den handler om viktigheten av fysiske produkter, det å ta vare på historien og faktisk omgi seg med den. På mange måter etterlyser jeg akkurat det Christer, vi og dere har fått til med Norske albumklassikere-prosjektet. Gleder meg til vi starter opp igjen!

Og Christer her, det er Christer Falck. Sammen med John Rickard Stenberg startet han crowdfunding av nyutgivelser av plater som aldri tidligere hadde vært på CD, serien Norske albumklassikere. Falck har delt noen veldig fine og velfortjente ord til jubilanten i dag, som vi gjerne vil sitere litt fra – og skrive helhjertet under på:

I dag blir Arvid Skancke-Knutsen 60 år.

De fleste jeg kjenner trapper ned etter fylte 60. Arvid trapper opp.

Om et par måneder slipper jeg to nye bøker med ham: «Per Bergersen: PB» og «250 plater». Hver uke renner det inn liner notes og store artikler i innboksen. Han skriver ukentlig i Klassekampen og Ballade, arrangerer musikkquizer og holder bok- og platebad for plater som knapt nok noen har hørt om.

Han er like ivrig når jeg ber ham om å skrive om Banana Airlines som Exlex.

Og alt han leverer har skyhøy kvalitet.

Han er en av de mest aktive på Facebook når det kommer til formidling av ny og gammel musikk, og har like peiling på folkemusikk som metall, samtidsmusikk som country og kan like mye om musikken som kom 1923 som den som kommer i dag.

Datamaskinen hans er kanskje det mest dyrebare vi har i Norge når det kommer til Den Norske Kulturarven. I 20 – kanskje 30 år – har han jobbet med et dokument hvor han kartlegger all musikk som noen gang har kommet ut i Norge. Jeg har sjekket lista hans mot Discogs, Wikipedia, Rockipedia og bandenes egne hjemmesider, og han sitter på en mer komplett oversikt enn alle til sammen. (…)

Gratulerer så mye med dagen, gode og kloke kollega, musikkvenn og inspirator. Gleder meg til fortsettelsen!