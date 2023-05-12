Flere satser på musikkdokumentar i Norge. Henning Andersen er en av dem.

Rockumentaryen «Håp i Amerika» er et forsøk på å finne håp i mørket gjennom musikken.

Sonisk Musikkfilmfestival i Trondheim og Halden Internasjonale Musikkfilmfestival har begge hatt sin debut det siste halvåret. NRK har vist filmen om Notodden Bluesfestival («Bluestown Rising»), og satser på kortkonsert-serien NRK Scenen og musikkdokumentarer som «Klangen av Andsnes». Og Henning Andersen har fått finansiering til å jobbe videre med sin rockumentary, «Håp i Amerika».

Han har tidligere fått støtte fra Fritt Ord og Music Norway til å promotere musikken sin og lage film fra en hektisk og omfattende USA-reise sist høst. Nå bidrar Viken Filmsenter med 100 000 kroner, og Andersen har fått med seg sterke navn i prosjektet: musikerne Amund Maarud og Marius Drogsås Hagen skal bruke Andersens album for å lage et skreddersydd soundtrack til filmen, og Einar Film har kommet med som medprodusenter. Bård Gundersen er med på foto, film og klipp. Filmen er planlagt ferdigstilt i løpet av året.

– Hvorfor satte du prosjektet i gang? Hva var utgangspunktet og formålet?



– Jeg prøver å si noe om ytringsfrihet og debatt gjennom musikken, det er utgangspunktet for prosjektet. Bakteppet var at jeg synes det var en så dyster og ensidig framstilling av USA, med utsikter til voldelige opprør og et brukket demokrati. Jeg håpet at det ikke var så ille. Så jeg ville få folk i tale gjennom musikken. Danny (Young, fra bandet Gluecifer, red. mrk.) foreslo å dra til USA, og det gjorde vi – uten noe annet i bagasjen enn musikken.

Andersen og Young raste så rundt i USA i november, og brukte musikken for å få folk til å snakke om vanskelige temaer i et polarisert USA.

– Musikk er en viktig ytringsform. Hvis flere spiller og lager musikk, så er det bra for samfunnet. Vi prøvde å finne håp i mørket gjennom den, sier Andersen.

En av de Andersen og teamet fikk møte med var politikeren og senatoren Bernie Sanders.

– Da vi fikk avtalen med Bernie Sanders styrte det oss rett inn på saken, rett inn i det vi søkte. Vi snakket med Sanders, vi snakket med rockestjerner og predikanter, vi fulgte demokrati- og ytringsfrihetssporet. Prosjektet har blitt mye større enn jeg trodde. Det har ballet på seg, med Sanders, pengestøtte, samarbeidet med Einar Film, Amund Maarud og Marius Drogsås Hagen.

– Ytringsfrihet, demokrati og å utforske hva som skjer i et samfunn som USA, det er ting jeg er opptatt av og nysgjerrig på. Jeg synes det er spennende, interessant og gøy, og ikke minst det å kunne bruke musikken, lage musikk og tekster, få folk til å like det, forstå det. Og folk blir engasjert!

– Vi startet i det små med en enkel idé og konsept, forklarer Andersen. – Det er fortsatt et lavkost-prosjekt, men jeg tror vi er inne på et spennende spor. Med så gode folk med på laget og god støtte fra sentrale aktører på film- og musikkfeltet blir det gøy å kjøre på videre.

Gitarist og låtskriver Amund Maarud og Marius Drogsås Hagen (kjent blant annet fra bandet Team Me) har meldt seg frivillig til prosjektet.

– Jeg synes bildene fra USA-turen er helt fantastiske. Så er det en god idé å bruke musikk til å skape en positiv dialog. Derfor støtter jeg prosjektet gjennom å bidra med musikk, sier Maarud.

Musiker, låtskriver og produsent Drogsås Hagen har samarbeidet med Andersen på albumet Going Home, som ble sluppet sist november.

– Jeg kjenner Hennings låter veldig godt fordi jeg var med å lage albumet hans. Vi skal bruke låtene kreativt ved å bearbeide enkeltpartier og instrumenter for å underbygge stemninger i filmen. Det er en fet og kreativ måte å jobbe på, som jeg gleder meg til.

Tom Skjeklesæther, initiativtaker og leder av Halden Internasjonale Musikkfilmfestival, sa til Ballade i vinter at han mener musikkdokumentaren i Norge må få høyere prioritet og støtte:

– Det mest gledelige er at det lages mer og mer musikkdokumentar i Norge. Jeg tror det er veldig viktig for vår forståelse av hva musikken har hatt å si for det norske samfunnet etter andre verdenskrig. Det er haugevis av potensielle historier å fortelle. NRKs dokumentar om Lillebjørn Nilsen understreker nettopp dette. Mitt syn er altså at dette må prioriteres og støttes mye mere.

Internasjonalt har musikkdokumentarer fått et stort oppsving de siste årene hvor de store strømmetjenestene har satset mye på egne produksjoner og innkjøp, forteller Andersen.

– Mest kjent er selvsagt Get Back-prosjektet med The Beatles hos Disney. HBO har et omfattende samarbeid med produsenten Billy Simmons. Han gjorde «30 for 30»-dokumentarene for sportskanalen ESPN, og «Music Box», med blant annet en nydelig film om sangeren og gitaristen Jason Isbell. Netflix har hatt et variert utvalg musikkdokumentarer lenge.

Andersen har selv lagd to sportsdokumentarer tidligere, den første, «Vi er Snowboard», ble også nominert til Gullruten.

– Det er ingen stor satsing på musikkdokumentarer i Norge ennå, men det er mange norske artister som har fantastiske prosjekter og spennende personligheter det hadde vært gøy å følge. De har det med å betrakte verden med litt skjevere briller enn menigmann, ler Andersen.