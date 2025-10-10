Ballade video: Vi løper for livet

25 år med Ballade på nett. Vi feirer med Meadows & IO, Emmerhoff & The Melancholy Babies, Yesterdaze, Fred Stranger, Susanna, Ea Othilde, Marthe Halvorsen og X-Pleasure.

Det ble en stor markering av Ballade på Kampen Bistro i Oslo denne uken. Ballade-redaktør Guro Kleveland kunne ønske en fullsatt sal velkommen. Det var også satt sammen paneler for anledningen, der både Ballades historie og norsk musikkjournalistikk ble satt under lupen.

I tillegg var det svært fine opptredener med Tuva Syvertsen, July August og fire av medlemmene i gruppa Gamle Oslo Gammaldans. Det var også tid til hilsener fra sentrale aktører i norsk musikkliv, samt mye mingling og sosialt samvær.

Dette er ellers utgave nummer 284 av Ballade video. Og vi tenker jo at vi har satt sammen en toppet og svært solid meny i forbindelse med våre første 25 år på nettet.

Kort sagt: God fornøyelse!

MEADOWS & IO: Absorber of the Supreme Sun

Vi starter med Meadows & IO, som virkelig slår til med en visuelt svært gjennoarbeidet sak. «Absorber of the Supreme Sun» beskrives som en film som tar for seg flo og fjære i tid, rom, følelser, biologi og fysikk.

– Dette er en eksperimentell film med musikk som forsøker å formidle visse ikke-verbale forestillinger om de skjulte strukturene i menneskelig atferd, hukommelse, evolusjon og vår søken etter en høyere mening i en verden i kaos, heter det i beskrivelsen.

– Det er ingen datagenererte bilder i filmen. Bildene er tatt i kameraet på en mikroskopisk skala med forskjellige kombinasjoner av lys, linser og væsker.

«Absorber of the Supreme Sun» har alt blitt vist på filmfestivaler over hele verden: UnderGround International Filmfestival, 5th Alibag Short Film Festival, Bogotá Music Video Festival, 11th Goa Short Film Festival, West Bengal Short Film Festival, Izmir Int. Short Film Fest, Himachal Short Film Festival 14, Minimalen Kortfilmfestival, Kerala Short Film Festival, Philip K. Dick Science Fiction and Supernatural Festival, Kortfilmfestivalen og Altered Images Fest.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Videomaker Claus Arthur Breda-Gulbrandsen er kunstner, fotograf/filmfotograf, klipper, musiker, lydkunstner, regissør, produsent og filmlærer. Han har en mastergrad i visuell kunst fra Kunstakademiet i Trondheim, og står selv for syntehesizer og sang i Meadows & IO.

Musikken til «Absorber of the Supreme Sun» finnes på albumet Above and Below fra 2024, utgitt i flere formater på Handmade Records. Her består bandet ellers av Vegard Eggum (gitar, vokal, synthesizer, perkusjon). Julian Bugge Moe (bass) og Svein Olav Eriksen (trommer).



EMMERHOFF & THE MELANCHOLY BABIES: In The Hour of The Wolf

Do not go gentle into that good night / Rage, rage against the dying of the light …

Disse kjente linjene ble skrevet av walisiske Dylan Thomas i 1947. Nå har de inspirert den bergenske rockegruppen Emmerhoff & The Melancholy Babies.

– Døden kommer til oss alle. Dylan Thomas’ ikoniske dikt kontemplerer og omfavner livets skumring, men også kampånd og vedvarende motstand mot det uunngåelige.

Emmerhoff & The Melancholy Babies feirer sitt 30-årsjubileum i 2026, og kan nå betrakte seg som elder statesmen innen rocken.

– Med slike perspektiver kommer også erkjennelsen av livets forgjengelighet. På horisonten ligger det nå flere begravelser enn bryllup, og det begynner å tynnes i rekkene av både idoler fra vår ungdom og jevnaldrende musikerkollegaer, sier bandet selv.

Det nye albumet The Dying Of The Light slippes på Apollon Records nå i oktober. Det er tilegnet minnet om Per Harald Ottesen (1974-2022), som var bassist i Emmerhoff & The Melancholy Babies fra 1996 til 1998. Dagens utgave av bandet består av Gunnar Emmerhoff (vokal, gitar), Inge Rypdal (gitar), Arild Vikane (gitar), Einride Torvik (bass) og Iver Sandøy (trommer).

Videoen skal ha blitt spilt inn på den kaldeste dagen i 2025, og er filmet på Sydnes i bydelen Bergenhus. Den inneholder også opptak fra Solslottet Studio i Bergen Kjøtt, og er skapt av Atle Kold Hansen.



YESTERDAZE: Wait / NOW

Oslo-baserte Yesterdaze består av islandske Armann I. (vokal), samt norske Torje Antonsen (trommer), Lars Stray (bass) og Øyvind Lunde (gitar). De har vi presentert ved flere anledninger tidligere, så søk dem gjerne opp i det store arkivet vårt.

Yesterdaze sier selv at de er inspirert av band som Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Biffy Clyro, Muse og Royal Blood, samt den sceniske energien til Idles og Turnstile. Nå er de på gang med en ny EP kalt «Animalysis», der dette er den første smakebiten.

«Animalysis» blir oppfølgeren til debutalbumet Sentences, som ble sluppet på Indie Recordings i november 2024. Videoen til «Wait / NOW» er regissert og klippet av Ólafur Ørn. Produksjon og miks er ved Martin Selen.

Denne høsten skal Yesterdaze spille konserter i både Norge, Sverige og Danmark, der Stavanger, Trondheim og Oslo er de kommende datoene. De vekker også oppmerksomhet utenlands, som når den brasilianske bloggen Roadie Metal beskriver den nye singelen slik: «Wait/NOW» affirms Yesterdaze as a rising force in alternative rock.

Her hjemme har Metal Hammer Norway omtalt dem som «en perfekt kombinasjon av hooks og kraft».



FRED STRANGER: May God’s Love Be With You

En av paneldeltagerne i Ballade-debatten om norsk musikkjournalistikk var Ida Madsen Hestman. Hun skriver flere steder, inkludert Klassekampen, og startet for fem år siden sitt eget nettsted: TBA.

TBA beskrives som et uavhengig, non-profit kulturnettsted støttet av Fritt Ord og Kulturdirektoratet. Her tilbyr Madsen Hestman og hennes kolleger gratis kulturjournalistikk og kritikk for en ung målgruppe.

TBA tilbyr et vidt spekter av stoff, inkludert musikk, film, spill og scenekunst. I en av de nyere utgavene plukker de frem en ny video med Oslo-artisten Fred Stranger. Den er regissert av Marvin Sereba, som ellers er vokalist i bandet Skitne kroner.

– Jeg visste at jeg ønsket å arbeide med KKK. Kvinnen, kjolen og kisten, sier Sereba til nettstedet.

– KKK er med oss i flere kjente eventyr. Snøhvit ligger for døden i sin uforglemmelige kjole, samme med Tornerose, selv Alice drømmer seg nærmest fatal i pikekjolen. Mannen skal dø i sine boots og kvinnen i sin kjole. Uansett kreves det mer mot å bruke klisjeer enn å være «unik».

– Fred og jeg gikk tre-fire måneder uten å prate sammen etter produksjonen. Det var alt annet enn en smooth sailing, forteller Sereba i intervjuet.

– Shout out til Tekla Lou som lagde kjolen, Thea som løp som en etiopier, Embrik som skjøt, Torje som ordnet kirken, naboen min som ble forskrekket av kisten i kjelleren og selvfølgelig Fred for samarbeidet.



SUSANNA: I Took Care of Myself

Premiere! Susannas nittende album, Meditations on Love, ble utgitt i august 2024, til svært gode omtaler. Utgivelsen vant også Spellemannprisen i Åpen Klasse.

– Jeg tror jeg skrev disse låtene på Meditations on Love i større grad til meg selv enn jeg var klar over i prosessen med skrivingen, sier Susanna til oss.

– Det er i hvert fall opplevelsen jeg har nå, ett år etter albumet ble utgitt. Tekstene og musikken får alltid nytt liv i live-versjoner, men jeg står i en helt annen livssituasjon nå enn i fjor høst. Noe som gjør at materialet i aller høyeste grad lever og vibrerer, med meg, og med alle de som vil være med på reisen.

– «I Took Care of Myself» handler om en eksplosiv kraft til å gå, til å reise seg, til å transformeres, når grensen er nådd og tiden er inne. Den kraften trenger vi i mange situasjoner, små og store, og ikke minst under livsomveltende omstendigheter.

– Jeg elsker i hvert fall å spille låten live. Denne videoen er fra konserten vår i Stormen konserthus i Bodø tidligere i år. Neste konsert er ellers på Nasjonal Jazzscene i Oslo 7. november.

På scenen har Susanna med seg medprodusent Juhani Silvola på keyboards, perkusjon og gitar, trommeslager Jan Martin Gismervik, saksofonist Marthe Lea og Morten Barrikmo på bassklarinett og klarinett.

Videoen er klippet sammen av Sigurd Ytre-Arne, og er produsert for SusannaSonata.



MARTHE HALVORSEN: Gone

Marthe Halvorsen slipper i dag musikkvideoen til «Gone» – beskrevet som «en poetisk klimalåt med lyder fra havdypet».

Sangen er hentet fra hennes nye album Feed the Fire, Breathe the Night. Det ble sluppet i august i år.

– Jeg skrev denne sangen som en refleksjon over menneskets forhold til naturen og den skjøre balansen vi stadig utfordrer, forteller Halvorsen.

Arbeidet med låten startet under et Artist in Residency-opphold på Træna i Nordland for noen år siden. På samme tid jobbet Halvorsens co-produsent og mangeårige musikalske partner, Ove Pedersen, på et forskningsprosjekt på hval. Det så på hvordan livet i havet påvirkes av klimaendringer og såkalt antropogen støy.

Gjennom prosjektet fikk Pedersen etter hvert tilgang på hydrofoner for å gjøre undervannsopptak fra havdypet. Opptak av spekkhoggere, knølhvaler og grindhvaler ble etterhvert til melodiske elementer, mens perkusjonen på «Gone» er bygget opp av lyden av seismikk skyting, brukt i forbindelse med oljeleting.

– Det var utrolig spennende å kunne bruke unike undervannsopptak i låta, og slik kunne underbygge låtens tematikk gjennom selve lydbildet – det føltes som om de to verdenene smeltet veldig naturlig sammen, sier Halvorsen. Materialet ble ellers spilt inn mellom Nord-Norge og Montreal

Musikkvideoen til “Gone”slippes i dag. Den poetiske videoen i svart/hvitt er filmet av Noah Olmedo, og er regissert og klippet av Mangalaia.



EA OTHILDE: I Will Not Be Like That

Til tross for at hun bare er 21 år, har Ea allerede rukket å bli nominert til Spellemannprisen og Årets stjerneskudd. Hun har spilt på Øya, Bylarm og Pstereo, og fått oppmerksomhet i blant annet Tyskland.

Nå slipper hun debutalbumet sitt, også kalt I Will Not Be Like That. Det er skrevet og spilt inn i Oslo i 2024. De ti låtene ble skrevet «parallelt med livet slik det faktisk utspilte seg, i perioder med ubalanse, i etterkant av krangler, i korte pauser mellom forpliktelser. Et kjærlighetsforhold på vei ut, familiespenninger og plutselige skifter».

– Jeg skriver ikke med et overordnet tema, men når jeg ser tilbake på det nå, er det tydelig hva jeg gikk gjennom, sier Ea selv. Hun forteller at tittelsporet ble skrevet som et slags indre oppgjør.

– Jeg kommer nok aldri til å ta den konfrontasjonen i virkeligheten, men sangen lot meg gjøre det på min egen måte. Å skrive den utløste en bølge av inspirasjon som preget hele platen.

Ea Othilde har selv produsert debuten sammen med Hans Olav Settem og Marit Othilie Thorvik, som nylig gjorde en svært god jobb med det ferske albumet til Beharie. I Will Not Be Like That er mastret av Matias Tellez, og gjør bruk av musikere som Elias Tafjord, Nikolai Hængsle, Sander Eriksen Nordahl, cellistene Ellen Martine Gismervik og Sunniva Lilian Shaw, samt saksofonisten Runa Husøy.

– Noen av låtene på I Will Not Be Like That ble skrevet i stillhet, andre midt i kaos. Til sammen forteller de noe om hvordan det er å prøve å holde fast i seg selv, når alt rundt er i bevegelse.

Videoen er laget av Laura Dodson.



X-PLEASURE: Nordavind

– Musikalsk er «Nordavind» ment å være direkte, fengende og ganske tradisjonell i form og farge, forteller X-Pleasure til oss. Bandet startet opp alt i 1999, og er fra Tønsberg. I fjor gjorde de comeback med albumet His Master’s Voice på Apollon Records.

– «Nordavind» har et maskinelt og lekent lydbilde, preget av en særegen og fremtredende vokal. Med denne låten har vi forsøkt å skape en stemning av noe vilt og vakkert på samme tid.

X-Pleasure tenker at nordavinden symboliserer flere ting; Kulde, bevegelse, forandring og kreftene i naturen, men også renhet, avstand og ettertanke.

– I teksten forsøker vi å berøre temaer som barndommens uskyld til voksenlivets ansvar og friheten som ligger i aksept. I X-pleasure forsøker vi alltid å balansere lys og mørke, tro og håp, uro og ro.

Nordavind er den tredje sangen X-pleasure utgir med norsk tekst. Bandet bestå i dag av Ruben Heide (vokal, el-gitar, akustisk gitar), Dan Heide (el-gitar, akustisk gitar, lap-steel og sang), Kjell Rønning (bass, sang), Øivind Stavik (synthesizer, orhjel, keyboards) og Carl Marcus Rognstad (trommer).

Tekst og musikk er ved Dan Heide, mens Carl Fredrik Normann i Tower Film har filmet, redigert og regissert videoen.



Vi ønsker som alltid våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er som nevnt utgave nr. 284 av Ballade video. Du må ellers gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.