Aksel Vedis strykenonett fra utdelingen av Musikkforleggerprisen 2022.

(Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles)

Åpent for påmelding til Musikkforleggerprisen

17.10.2022
- Red.

Musikkforlagene har sin egen prisutdeling.

Musikkforleggerne er ute og leter blant skapere av verk, låter, musikkskapere som har fått noe plassert på et filmscore, blant annet. Fram til 20. november kan man nå melde seg på til Musikkforleggerprisen 2023.

Det kan meldes på innen kategoriene Årets opphaver, Årets gjennombrudd, Årets verk og Årets synkronisering. I tillegg vil prisene Årets mest spilte låt og Årets Ærespris bli delt ut.

På bildet ser du Aksel Vedis strykenonett, med studenter fra Norges Musikkhøgskole og Høgskolen Barratt Due, fra da Vedi var nominert til Årets gjennombrudd – Klassisk-/samtidsmusikk. De spilte ny musikk av Vedi på Musikkforleggerprisen 2022.

Alle opphavere som meldes på må være tilknyttet et musikkforlag og være medlem i Tono. For opphavergrupper eller verk der det er flere opphavere kreves det at én av opphaverne oppfyller disse kriteriene. Det kreves ikke at musikkforlaget er medlem i Tono.

Prisene deles ut 29. mars 2023.

Påmeldingsfrist: 20. november 2022 (klokka 23.59! skriver Musikkforleggerne).

 

