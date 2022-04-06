Musikkforleggerprisen Chris Holsten med crew crop

- Folka bak og låta «Smilet i ditt eget speil» har vært et eventyr for meg – den hadde ikke vært det uten den fantastiske gjengen bak her, sa Chris Holsten da han mottok prisene for Årets mest spilte låt og Årets verk. Her er han med Synne Vo, Lars Rosness, Alexander Fallo og Benjamin Giørtz. (Foto: Akam)

Musikkforleggerprisen 2022: Årets mest spilte låt og Årets verk til Chris Holstens «Smilet i ditt eget speil»

06.04.2022
Guro Kleveland

Chris Holsten, Marie Ulven aka girl in red, Maja S. K. Ratkje, Ørjan Matre og filmmusikken til storfilmen «Aksel» var blant kveldens vinnere av årets Musikkforleggerpriser.

Chris Holstens låt «Smilet i ditt eget speil» vant prisen for Årets mest spilte låt. – Dette er en låt jeg egentlig ikke ville gi ut, sa Holsten da han mottok prisen, – den føltes altfor personlig.

– Folka bak og låta «Smilet i ditt eget speil» har vært et eventyr for meg – den hadde ikke vært det uten den fantastiske gjengen bak her, fortsatte Chris Holsten, og ga med det applausen videre til Synne Vo fra Arctic Rights Management / BMG Rights Management, Lars Rosness fra Sony Music Publishing Scandinavia, Alexander Fallo og Benjamin Giørtz.

«Smilet i ditt eget speil» stakk også av med prisen for Årets verk innen populærmusikk. Låten ble framført live av mannskoret Oslo Fagottkor som en intro til utdelingen av prisen, med «en sinnssykt original versjon», som Chris Holsten sa etterpå: – Dette så jeg ikke komme! Dette er helt forbanna rått!

Ballade publiserte tidligere i dag et intervju med blant andre Synne Vo om å lydlegge filmer og serier, der hennes duett med Chris Holsten, «Ett minutt», er lydsporet til en av de sterkeste scenene i siste sesong av NRKs «Rådebank».

girl in red og Ørjan Matre årets opphavere: – 2021 var et litt tåkete år
Marie Ulven, bedre kjent som girl in red, fikk prisen Årets opphaver innen populærmusikk. Hun deltok på prisutdelingen via film sendt fra mobilen rett før annonsering av prisen.

– Tusen takk – å bli årets opphaver er veldig stas! Kos dere, skulle gjerne ha vært der!, sa hun fra green room på konsertarenaen i Washington, der hun og bandet spiller i kveld.

Komponist Ørjan Matre fikk også en av årets opphaver-priser, innen klassisk og samtidsmusikk. Juryen trakk fram Matre som en «helt egen karakter og stemme», at han lager «store og aktuelle komposisjoner», og at hans slagverkkonsert fra 2021, «Concerto for Percussion and Orchestra» har et originalt tonespråk og gir et tidsbilde fra året den er skrevet.

– 2021 var et litt tåkete år, sa Matre i takketalen. – De siste to årene har i grunnen vært et par ganske tåkete år. Tusen takk – vi klarte utrolig nok å lage ganske mange fine konserter med alle samarbeidspartnerne gjennom fjoråret også. Så: Takk for pris!

Ørjan Matre fikk Årets opphaver-prisen i klassisk/samtidsmusikk. (Foto: Akam)

Gjennombrudd til pop og korps
Prisen for Årets gjennombrudd innen populærmusikk gikk til låtskriver og produsent Vetle Junker, som de siste årene har arbeidet med artister som Ary, AURORA, Gundelach, Hannah Storm, Nils Bech, Sondre Lerche, Frida Ånnevik, og Metteson.

Samme kategori innen klassisk og samtidsmusikk ble tildelt talentet Ingebjørg Vilhelmsen, som i året som gikk blant annet har tilrettelagt for mer repertoar til bruk av stryke- og blåseorkestre i samspill, hovedsakelig til bruk i kulturskoler og korps, opplyser prisarrangøren.

Ærespris til Norsk Musikforlags leder Unni Boretti – gir stipend til John-Ole Morken
Unni Boretti ble hedret med årets ærespris. Juryen fremhevet at Boretti i over 30 år har jobbet for og med norske komponister og rettighetshavere for å tilgjengeliggjøre norsk musikk i inn- og utland.

Den som får æresprisen får samtidig mulighet til å tildele et stipend til en opphaver eller musikkforlegger hen har stor tro på. Unni Boretti ga stipendet på kr. 20 000 til folkemusiker og komponist John-Ole Morken.
– Morken har et stort engasjement og driv for norsk folkemusikk, både innen nyskaping og bevaring og er et stort talent som både utøver og opphaver, sa Boretti i sin begrunnelse.

Dette er den komplette listen over prisene som ble delt ut på Musikkforleggerprisen 2022:

Årets synkronisering
“Aksel Score”, filmmusikk til dokumentarfilmen “Aksel”
Kristoffer Lo – GILT
Fay Wildhagen – Budde Music Scandinavia

Årets gjennombrudd – Populærmusikk
Vetle Junker – Edda Music

Årets verk – Populærmusikk
“Smilet i ditt eget speil“ (Chris Holsten)
Synne Vo – Arctic Rights Management / BMG Rights Management
Christoffer Holsten – Warner Chappell Music Publishing
Lars Rosness – Sony Music Publishing Scandinavia
Alexander Fallo
Benjamin Giørtz

Årets opphaver – Populærmusikk
Marie Ulven – Universal Music Publishing UK

Årets gjennombrudd – Klassisk-/samtidsmusikk
Ingebjørg Vilhelmsen – Norsk Noteservice, Vigmostad & Bjørke AS

Årets verk – Klassisk-/samtidsmusikk
“Considering Icarus”, Maja Ratkje – Edition Wilhelm Hansen

Årets opphaver – Klassisk-/samtidsmusikk
Ørjan Matre – Edition Peters

Årets mest spilte låt
«Smilet i ditt eget speil» – Chris Holsten
Synne Vo – Arctic Rights Management / BMG Rights Management
Christoffer Holsten – Warner Chappell Music Publishing
Lars Rosness – Sony Music Publishing Scandinavia
Alexander Fallo
Benjamin Giørtz

Årets ærespris: Unni Boretti

Jury synkronisering: Eivind Landsvik, Ida Madsen Hestman, Elisabeth Monge
Jury populærmusikk: Marthe Heggenhougen, Tord Litleskare, Anna Noor Sørensen
Jury klassisk/samtidsmusikk: Leah Tagami Andonov, Lasse Thoresen, Tine Surel Lange

