Opphaverne hedres med Musikkforleggerprisen 2021: De nominerte er klare

Låten “S.U.C.C.E.S.S” av stavangerbandet Sløtface er sentral i den britiske serien “We are Lady Parts”, en serie om opp- og nedturer for de fire muslimske kvinnene i punkrockbandet Lady Parts. Sløtface er en av de nominerte til prisen "Årets synkronisering".(Foto: Marthe Thu)
Prisen som skal løfte frem skaperne av ny, norsk musikk og musikkforlagene som står bak arrangeres på Sentralen i Oslo 6. april. Her er de nominerte.
– Hvert år skapes det veldig mye god musikk av norske låtskrivere, tekstforfattere og komponister. Til tross for at vi har vært gjennom et vanskelig år så ser vi at det har blitt skrevet, spilt inn og fremført enormt mye bra musikk!
Det sier Ingrid Ytre-Arne, prosjektleder for Musikkforleggerprisen, som 6. april deles ut for åttende gang. Musikkforleggerprisen er til for å hedre og løfte frem skaperne av ny, norsk musikk; komponistene, låtskriverne og produsentene, og musikkforlagene som står bak.
Blant årets nominerte er kjente og etablerte navn som Marie Ulven (girl in red), Maja S. K. Ratkje, Aurora, Knut Vaage, Eivind Buene og Alan Walker, side om side med nykommere som Hagle og Synne Vo. (Se listen over de nominerte lenger ned i saken.)
Prisene som deles ut er Årets verk, Årets gjennombrudd, Årets opphaver og Årets synkronisering, og prisene deles ut i kategoriene «populærmusikk» og «klassisk/samtidsmusikk». I tillegg deles det ut priser til Årets mest spilte låt og Årets ærespris.
Prisen Årets synkronisering går til musikk i film, serier, spill og reklame, og er den eneste i sitt slag i Norge, opplyser prisarrangøren. Jurymedlem og kritiker Ida Madsen Hestman forteller at synkronisering handler om hva man ønsker å formidle i møtet mellom lyd og bilde:
– Valget av musikk som legges over visuelle bilder spiller naturligvis en helt avgjørende rolle for hvorvidt man vil legge føringer – eller ikke – for hva tilskueren skal føle og oppleve i møtet med en film eller serie. Det er med andre ord helt sentralt for den totale opplevelsen av et audiovisuelt uttrykk. Ikke bare skaper denne prisen større bevissthet rundt dette, men også hvor viktig selve jobben å velge ut musikk til levende bilder faktisk er.
Norsk musikk brukes stadig mer i internasjonale spill, filmer og serier, som i den tyske etterkrigsfilmen Große Freiheit («Stor frihet») der filmmusikken er ved trompetist Nils Petter Molvær og den tyske saksofonisten Peter Brötzmann. Låten “S.U.C.C.E.S.S” av stavangerbandet Sløtface er sentral i den britiske serien “We are Lady Parts”, en serie om opp- og nedturer for de fire muslimske kvinnene i punkrockbandet Lady Parts. Sløtface var også i 2020 nominert til Årets synkronisering, som da var en ny priskategori, etter at låten «Nancy Drew» ble brukt i serien Sex Education på Netflix, i et parti der karakterene både lytter på og snakker om Sløtface.
Det er Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag, som arrangerer prisen.
Dette er de nominerte:
Årets synkronisering
“Matches” (score) til filmen Große Freiheit
Nils Petter Molvær – Arctic Rights Management/BMG Rights Management Scandinavia
“S.U.C.C.E.S.S” i serien “We are Lady Parts” av Sløtface
Haley Shea – Propeller Music
Nils Jørgen Nilsen – Propeller Music
Lasse A. Lokøy – Propeller Music
Tor-Arne Vikingstad – Propeller Music
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
“Aksel Score”, filmmusikk til dokumentarfilmen “Aksel”
Kristoffer Lo – GILT
Fay Wildhagen – Budde Music Scandinavia
Årets gjennombrudd – Populærmusikk
Synne Vo – Arctic Rights Management / BMG Rights Management Scandinavia
Vetle Junker – Edda Music
Gucci Caliente – Nordic Music Partners Oslo
Årets verk – Populærmusikk
“Bøgda” (Hagle, Staysman)
Anders Nilsen – Warner Chappell Music Norway
Mathias Nilsen – Popular Demand / Universal Music Publishing AB
Stian Thorbjørnsen – Popular Demand / Universal Music Publishing AB
Magnus Hagen Clausen – Universal Music Publishing AB
Hallvard Gaardløs
Matias Hilmar Iversen
Andre Jensen
Almir Meskovic
Kay Arne Sulutvedt
Olav Tokerud
“Sorry“ (Alan Walker feat. ISÁK)
James Njie – MER Publishing
Alan Walker – Sony Music Publishing Publ. Scandinavia
Fredrik Borch Olsen – MER Publishing
Marcus Arnbekk – MER Publishing
Sander Meland – MER Publishing
Gunnar Greve – Sony Music Publishing Publ. Scandinavia
Øyvind Sauvik – MER Publishing
Ella Marie Hætta Isaksen
Carl Hovind
“badminton” (Lokoy)
Lasse Andreassen Lokøy aka Lokoy – Nordic Music Partners Oslo
“Creme de la Creme“ (Kamelen)
Emir Hvidsten Hindic – Warner Chappell Music Norway
Anders Nilsen – Warner Chappell Music Norway
Andre Jensen Marcus Møll Mosele
Maciek Ofstad
Adrian Rendell
“Dopamine” (Purple Disco Machine feat. Eyelar)
Alexander Standal Pavelich – Warner Chappell Music Norway
Eyelar Mirzazedeh – Ultra Music Publishing Scandinavia
Tino Schmidt – BMG Rights Management
Edvard Førre Erfjord – EMI Music Publishing Scandinavia Jenson David Aubrey Vaughan – Kobalt Music Publishing LTD
“Svevde høyt der oppe“ (Erlend Ropstad)
Erlend Ropstad – Indie Music Publishing
“Fighter“ (Fay Wildhagen, Kristoffer Lo)
Kristoffer Lo – GILT
Fay Wildhagen – Budde Music Scandinavia
“Sofia“ (Askjell, Iris, AURORA)
Askjell Solstrand – Warner Chappell Music Norway
Vilde Kolltveit – Warner Chappell Music Norway
Aurora Aksnes – Budde Music Scandinavia
“Smilet i ditt eget speil“ (Chris Holsten)
Synne Vo – Arctic Rights Management / BMG Rights Management
Christoffer Holsten – Warner Chappell Music Publishing
Lars Rosness – Sony Music Publishing Scandinavia
Alexander Fallo
Benjamin Giørtz
“Serotonin“ (girl in red)
Marie Ulven – Universal Music Publishing AB
Årets opphaver – Populærmusikk
Lars Rosness – Sony Music Publishing
Nils Petter Molvær – Arctic Rights Management / BMG Rights Management Scandinavia
Alida – Honua Music Publishing
Marie Ulven aka girl in red – Universal Music Publishing UK
Alexander Pavelich – Warner Chappell Music Norway
Årets gjennombrudd – Klassisk-/samtidsmusikk
Fredrick Schjelderup – Norsk Noteservice, Vigmostad & Bjørke AS
Aksel Vedi – Norsk Musikforlag
Ingebjørg Vilhelmsen – Norsk Noteservice, Vigmostad & Bjørke AS
Årets verk – Klassisk-/samtidsmusikk
“Considering Icarus”, Maja S.K. Ratkje – Edition Wilhelm Hansen
“Relieff – Cellokonsert”, Knut Vaage – Norsk Musikforlag
“Tuba Mirum”, Marcus Paus – Norsk Musikforlag
“Concerto for Percussion and Orchestra”, Ørjan Matre – Edition Peters
“Personal Best”, Eivind Buene – Edition Wilhelm Hansen
Årets opphaver
Ørjan Matre – Edition Peters
Marcus Paus – Norsk Musikforlag
Arild Jensen – Cantando Musikkforlag, Vigmostad & Bjørke AS
Thomas Caplin – Cantando Musikkforlag, Vigmostad & Bjørke AS
Jury synkronisering: Eivind Landsvik, Ida Madsen Hestman, Elisabeth Monge
Jury populærmusikk: Marthe Heggenhougen, Tord Litleskare, Anna Noor Sørensen
Jury klassisk/samtidsmusikk: Leah Tagami Andonov, Lasse Thoresen, Tine Surel Lange
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk komponistforening og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade.