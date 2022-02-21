Opphaverne hedres med Musikkforleggerprisen 2021: De nominerte er klare

Prisen som skal løfte frem skaperne av ny, norsk musikk og musikkforlagene som står bak arrangeres på Sentralen i Oslo 6. april. Her er de nominerte.

– Hvert år skapes det veldig mye god musikk av norske låtskrivere, tekstforfattere og komponister. Til tross for at vi har vært gjennom et vanskelig år så ser vi at det har blitt skrevet, spilt inn og fremført enormt mye bra musikk!

Det sier Ingrid Ytre-Arne, prosjektleder for Musikkforleggerprisen, som 6. april deles ut for åttende gang. Musikkforleggerprisen er til for å hedre og løfte frem skaperne av ny, norsk musikk; komponistene, låtskriverne og produsentene, og musikkforlagene som står bak.

Blant årets nominerte er kjente og etablerte navn som Marie Ulven (girl in red), Maja S. K. Ratkje, Aurora, Knut Vaage, Eivind Buene og Alan Walker, side om side med nykommere som Hagle og Synne Vo. (Se listen over de nominerte lenger ned i saken.)

Prisene som deles ut er Årets verk, Årets gjennombrudd, Årets opphaver og Årets synkronisering, og prisene deles ut i kategoriene «populærmusikk» og «klassisk/samtidsmusikk». I tillegg deles det ut priser til Årets mest spilte låt og Årets ærespris.

Prisen Årets synkronisering går til musikk i film, serier, spill og reklame, og er den eneste i sitt slag i Norge, opplyser prisarrangøren. Jurymedlem og kritiker Ida Madsen Hestman forteller at synkronisering handler om hva man ønsker å formidle i møtet mellom lyd og bilde:

– Valget av musikk som legges over visuelle bilder spiller naturligvis en helt avgjørende rolle for hvorvidt man vil legge føringer – eller ikke – for hva tilskueren skal føle og oppleve i møtet med en film eller serie. Det er med andre ord helt sentralt for den totale opplevelsen av et audiovisuelt uttrykk. Ikke bare skaper denne prisen større bevissthet rundt dette, men også hvor viktig selve jobben å velge ut musikk til levende bilder faktisk er.

Norsk musikk brukes stadig mer i internasjonale spill, filmer og serier, som i den tyske etterkrigsfilmen Große Freiheit («Stor frihet») der filmmusikken er ved trompetist Nils Petter Molvær og den tyske saksofonisten Peter Brötzmann. Låten “S.U.C.C.E.S.S” av stavangerbandet Sløtface er sentral i den britiske serien “We are Lady Parts”, en serie om opp- og nedturer for de fire muslimske kvinnene i punkrockbandet Lady Parts. Sløtface var også i 2020 nominert til Årets synkronisering, som da var en ny priskategori, etter at låten «Nancy Drew» ble brukt i serien Sex Education på Netflix, i et parti der karakterene både lytter på og snakker om Sløtface.

Det er Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag, som arrangerer prisen.

Dette er de nominerte:

Årets synkronisering

“Matches” (score) til filmen Große Freiheit

Nils Petter Molvær – Arctic Rights Management/BMG Rights Management Scandinavia

“S.U.C.C.E.S.S” i serien “We are Lady Parts” av Sløtface

Haley Shea – Propeller Music

Nils Jørgen Nilsen – Propeller Music

Lasse A. Lokøy – Propeller Music

Tor-Arne Vikingstad – Propeller Music

“Aksel Score”, filmmusikk til dokumentarfilmen “Aksel”

Kristoffer Lo – GILT

Fay Wildhagen – Budde Music Scandinavia

Årets gjennombrudd – Populærmusikk

Synne Vo – Arctic Rights Management / BMG Rights Management Scandinavia

Vetle Junker – Edda Music

Gucci Caliente – Nordic Music Partners Oslo

Årets verk – Populærmusikk

“Bøgda” (Hagle, Staysman)

Anders Nilsen – Warner Chappell Music Norway

Mathias Nilsen – Popular Demand / Universal Music Publishing AB

Stian Thorbjørnsen – Popular Demand / Universal Music Publishing AB

Magnus Hagen Clausen – Universal Music Publishing AB

Hallvard Gaardløs

Matias Hilmar Iversen

Andre Jensen

Almir Meskovic

Kay Arne Sulutvedt

Olav Tokerud

“Sorry“ (Alan Walker feat. ISÁK)

James Njie – MER Publishing

Alan Walker – Sony Music Publishing Publ. Scandinavia

Fredrik Borch Olsen – MER Publishing

Marcus Arnbekk – MER Publishing

Sander Meland – MER Publishing

Gunnar Greve – Sony Music Publishing Publ. Scandinavia

Øyvind Sauvik – MER Publishing

Ella Marie Hætta Isaksen

Carl Hovind

“badminton” (Lokoy)

Lasse Andreassen Lokøy aka Lokoy – Nordic Music Partners Oslo

“Creme de la Creme“ (Kamelen)

Emir Hvidsten Hindic – Warner Chappell Music Norway

Anders Nilsen – Warner Chappell Music Norway

Andre Jensen Marcus Møll Mosele

Maciek Ofstad

Adrian Rendell

“Dopamine” (Purple Disco Machine feat. Eyelar)

Alexander Standal Pavelich – Warner Chappell Music Norway

Eyelar Mirzazedeh – Ultra Music Publishing Scandinavia

Tino Schmidt – BMG Rights Management

Edvard Førre Erfjord – EMI Music Publishing Scandinavia Jenson David Aubrey Vaughan – Kobalt Music Publishing LTD

“Svevde høyt der oppe“ (Erlend Ropstad)

Erlend Ropstad – Indie Music Publishing

“Fighter“ (Fay Wildhagen, Kristoffer Lo)

Kristoffer Lo – GILT

Fay Wildhagen – Budde Music Scandinavia

“Sofia“ (Askjell, Iris, AURORA)

Askjell Solstrand – Warner Chappell Music Norway

Vilde Kolltveit – Warner Chappell Music Norway

Aurora Aksnes – Budde Music Scandinavia

“Smilet i ditt eget speil“ (Chris Holsten)

Synne Vo – Arctic Rights Management / BMG Rights Management

Christoffer Holsten – Warner Chappell Music Publishing

Lars Rosness – Sony Music Publishing Scandinavia

Alexander Fallo

Benjamin Giørtz

“Serotonin“ (girl in red)

Marie Ulven – Universal Music Publishing AB

Årets opphaver – Populærmusikk

Lars Rosness – Sony Music Publishing

Nils Petter Molvær – Arctic Rights Management / BMG Rights Management Scandinavia

Alida – Honua Music Publishing

Marie Ulven aka girl in red – Universal Music Publishing UK

Alexander Pavelich – Warner Chappell Music Norway

Årets gjennombrudd – Klassisk-/samtidsmusikk

Fredrick Schjelderup – Norsk Noteservice, Vigmostad & Bjørke AS

Aksel Vedi – Norsk Musikforlag

Ingebjørg Vilhelmsen – Norsk Noteservice, Vigmostad & Bjørke AS

Årets verk – Klassisk-/samtidsmusikk

“Considering Icarus”, Maja S.K. Ratkje – Edition Wilhelm Hansen

“Relieff – Cellokonsert”, Knut Vaage – Norsk Musikforlag

“Tuba Mirum”, Marcus Paus – Norsk Musikforlag

“Concerto for Percussion and Orchestra”, Ørjan Matre – Edition Peters

“Personal Best”, Eivind Buene – Edition Wilhelm Hansen

Årets opphaver

Ørjan Matre – Edition Peters

Marcus Paus – Norsk Musikforlag

Arild Jensen – Cantando Musikkforlag, Vigmostad & Bjørke AS

Thomas Caplin – Cantando Musikkforlag, Vigmostad & Bjørke AS

Jury synkronisering: Eivind Landsvik, Ida Madsen Hestman, Elisabeth Monge

Jury populærmusikk: Marthe Heggenhougen, Tord Litleskare, Anna Noor Sørensen

Jury klassisk/samtidsmusikk: Leah Tagami Andonov, Lasse Thoresen, Tine Surel Lange

