NRK Marienlyst

"Musikksjefen i NRK forsøker hverken å svare på problemstillingene han skisserer, eller kommer med noen konkrete tiltak eller eksempler på hvordan NRK skal løse disse utfordringene. Og gitt det vi ser og hører av musikk og musikkrelatert innhold på NRK sine plattformer hver dag, er det umulig å ta musikksjefens ord på alvor," skriver komponist, musikklærer og kurator Martin Torvik Langerød. Bildet viser NRK-huset på Marienlyst. (Foto: NRK)

InnleggPolitikk & debatt

– Mer retorisk tåkeprat fra musikksjefen

Publisert
27.05.2026 16:22

– Kan dere slutte å innbille dere at vi kjøper dette narrativet, og heller vise oss hvordan dere har tenkt å rette opp og forbedre NRKs skjeve og kommersielle musikkprofil? spør komponist Martin Torvik Langerød.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Teksten er et svar til musikksjef i NRK, Mats Borch Bugges, nylige innlegg i debatten om «TikTok-ifisering», formater og den klassiske musikken. Torvik Langerøds tekst er en utvidet versjon av en kommentar han skrev på Facebook.

Av Martin Torvik Langerød, komponist, musikklærer og kurator

Martin Torvik Langerød (Foto: Guro Sommer)

Nok en gang kaster musikksjef i NRK, Mats Borch Bugge, seg ut i en intetsigende retorisk kronikk der han forsøker å ta for seg den stadig pågående kritikken som rettes mot NRK sin musikkprofil. Kritikk om at NRK svikter i sitt lovfestede mandat og oppdrag om å formidle hele bredden av musikkfeltet, ikke bare det kommersielle som i dag får omtrent all plass og de største flatene.

I kronikken skriver Borch Bugge flere setninger som jeg isolert sett kan si meg enig i, som at «NRK skal være en motvekt til den kommersielle kulturdekningen» og det retoriske spørsmålet «Hvem tør å satse på musikken du ikke visste du elsket?».

Problemet er at han i kronikken hverken forsøker å svare på problemstillingene han skisserer, eller kommer med noen konkrete tiltak eller eksempler på hvordan NRK skal løse disse utfordringene. Og gitt det vi ser og hører av musikk og musikkrelatert innhold på NRK sine plattformer hver dag, er det umulig å ta musikksjefens ord på alvor.

Nesten hver gang det rettes helt legitim kritikk mot NRK sin svært kommersielle og markedsstyrte musikkprofil, forsøker musikksjef Borch Bugge å skrive en halvkokt kronikk der han tilsynelatende er på kritikernes side og forstår alvoret – samtidig som han forsøker å nyansere kritikken ved å ‘namedroppe’ og løfte frem de få tingene NRK allerede gjør som ikke er superkommersielle. Borch Bugge ønsker tydeligvis å få det til å virke som om NRK allerede utøver sitt mandat som den ikke-kommersielle musikkformidleren, og at vi vil det samme.

Jeg tror ikke på ham. For vi er jo ikke dumme, alle vi som jobber i det frie feltet, med alt fra klassisk til samtidsmusikk, jazz, elektronika og elektroakustisk kunstmusikk, folkemusikk, indie og undergrunnsmusikk, støy, post-hardcore, scenekunst, multimedial og interdisiplinær musikk, ja – vi som opererer i alle nisjer, kriker, kroker og periferier av det mangfoldige musikklivet.

Vi vet jo selvsagt om alt dere ikke spiller, dekker, omtaler og gir plass og oppmerksomhet. Som publikum og engasjerte lyttere, vet vi. Vi ser det enorme tomrommet, den skamløse ignoransen, og den totale mangelen på musikkfaglig og redaksjonelt innhold som tar hele bredden av musikk- og kunstfeltet på alvor.

Dere legger ned de få programmene som har spilt og dekket den smalere musikken. Som musikksjef, med både handlingsrom og mandat til å gjøre endringer, har du nå skrevet flere hule, tåkete og flosklete kronikker som dette, uten noe konkret å melde.

Kan dere slutte å innbille dere at vi kjøper dette narrativet, og heller vise oss hvordan dere har tenkt å rette opp og forbedre NRKs svært skjeve og kommersielle musikkprofil?

Ledige stillinger

Arktisk Filharmoni AS

Rådgiver samisk og kvensk musikk og kultur

Troms | 14/06/2026
Universitetet i Bergen

System- og prosesskoordinator (rådgjevar) ved Fakultet for kunst, musikk og design

Vestland | 07/06/2026
Målselv kommune Kulturskolen i Målselv

Kulturskolelærer

Troms | 07/06/2026
Universitetet i Bergen

Universitetslektor i utøvande musikk, trombone ved Griegakademiet

Vestland | 10/06/2026
Lund Kirkelige Fellesråd

Kantor

Rogaland | 11/06/2026
Improbasen

Produsent for Barnas Jazzhus

Oslo | Snarest
Norsk viseforum

Norsk viseforum søker kommunikasjonsrådgiver i 40% stilling

Oslo | 03/06/2026
Se alle stillinger

Jeg har noen få eksempler til slutt, og mange flere på blokka hvis NRK vil ha tips.

Christian Wallumrød Ensemble har nettopp sluppet en helt spinnvilt bra plate, «Non Sonett», det samme har nasjonalskatt og pianist Morten Qvenild med «Lokalt Piano».

Med litt planlegging kunne NRK vært med bak fasaden, i studio, på veien, på lydsjekk eller på konsert. Dere kunne spilt platene i beste sendetid på radio, invitert folk som Tor Hammerø, Arild R. Andersen, Lars Mørch Finborud, Solveig Slettahjell og andre involverte i studio for å snakke om prosessene, ideene, materialet, improvisasjon, komposisjon, samarbeid og de kunstneriske møtene, og så mye mer. Dere kunne sendt et par journalister med kamera og opptaksutstyr til Nesodden Jazzfestival, og foreviget Morten Qvenilds konsert sist helg – utendørs langs vannet i helt magiske omgivelser, mens solen rolig la seg bak horisonten.

Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus har nylig blitt nominert til gjev internasjonal forskningspris for formidlingen med «(u)Romantisk / Improviserende interpretasjon»-prosjektet, sammen med filmskaper Sigurd Ytre-Arne på laget.

Benedicte Maurseth og Kristine Tjøgersen ble nettopp nominert til Nordisk råds musikkpris (Ola Kvernberg også!), med verk skrevet for det legendariske ensemblet Kronos Quartet, som attpåtil er skrevet for helt nye og unike ‘harding’-instrumenter laga av felemaker og musiker Ottar Kåsa i Bø i Telemark. Kristine ble også nettopp annonsert som huskomponist for Oslofilharmonien de neste tre årene, som er et historisk steg for byens orkester.

Oslo Sinfonietta feirer 40 år til helga, og urfremfører tre verk av Jonas Skaarud, Mariam Gviniashvili og grunnlegger Asbjørn Schaathun. Forrige uke ble Magnus Lindbergs ikoniske verk ‘Kraft’ fremført for første gang i Norge av Oslo-filharmonien, på Klaus Mäkeläs siste konsert som sjefsdirigent før han vender nesa mot ny jobb i Chicago. Susanna Wallumrøds «The Dream of Hildegard» fant sted på konsertserien Modus Medieval i Sofienberg Kirke i helgen. nyMusikks Only Connect-festival, Borealisfestivalen og Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har nylig funnet sted, med masse nyskrevet og eksperimentell musikk på plakatene. Og Egersund visefestival, nå ‘Tideless’, har booket årets kanskje kuleste popfestival-lineup med noen av mine favoritter på programmet, som Cate Le Bon, Sharp Pins, Jenny Hval og I Was A King.

Tenk om NRK kunne laga reportasjer og dybdestoff om alle disse prosjektene, utgivelsene og konsertene, og så mye mer som går under radaren i dag. Å aktivt bidra til å løfte helt fantastiske prosjekter og musikkopplevelser inn i norske stuer (eller telefoner, da). Det er jo der lista bør ligge!

Martin Torvik LangerødMats Borch BuggemediekritikkNRKNRKs musikkdekningTikTok-ifisering

Ledige stillinger

Arktisk Filharmoni AS

Rådgiver samisk og kvensk musikk og kultur

Troms | 14/06/2026
Universitetet i Bergen

System- og prosesskoordinator (rådgjevar) ved Fakultet for kunst, musikk og design

Vestland | 07/06/2026
Målselv kommune Kulturskolen i Målselv

Kulturskolelærer

Troms | 07/06/2026
Universitetet i Bergen

Universitetslektor i utøvande musikk, trombone ved Griegakademiet

Vestland | 10/06/2026
Lund Kirkelige Fellesråd

Kantor

Rogaland | 11/06/2026
Improbasen

Produsent for Barnas Jazzhus

Oslo | Snarest
Norsk viseforum

Norsk viseforum søker kommunikasjonsrådgiver i 40% stilling

Oslo | 03/06/2026
Se alle stillinger

Relaterte saker

Mats Borch Bugge

NRKs musikksjef: Hvem tør å satse på musikken du ikke visste du elsket?

NRK skal være en motvekt til den kommersielle kulturdekningen, skriver musikksjef Mats Borch Bugge i dette innlegget i debatten om...

Anders Lindstad kamerakar

– Et utålmodig publikum kan også begeistres

"Knut Skansen tør å si høyt hva NRK faktisk betaler for musikkprogrammer de ikke lager selv. Det er befriende. Nå...

TikTokifiseringen

TikTok-ifiseringen av norsk musikkliv

"Om 50 år vil ingen kunne gå tilbake og studere hvordan et norsk orkester tolket vår tid gjennom en fragmentert...

Knut Skansen, Oslo filharmonien

Oslo-filharmonien: Musikk er lim og helse

Oslo-filharmoniens direktør takker regissør Robin Sletthagen for å sette agendaen: "Han setter fingeren midt i et smertepunkt alle symfoniorkestrene kjenner...

Terje Ekrene Vik

NRK-debatten: – Lytterne undervurderes av dere, NRK

INNLEGG: NRK nærmer seg samme tyngde som de generiske spillelistene Spotify har laget til trening, kaffedrikking eller lesing til passiv...

Knut Olaf Sunde

Hvor blir det av den andre musikken i NRK?

INNLEGG: Kulturfeltet er under press i samfunnet. Med nedleggingen av en rekke nisjeprogrammer er vi bekymret for at NRK bidrar...

Flere saker

Kelvin Foto: Martin Litwicki

Sjef over egen skjebne

Oda Ulvøy er ikke bare vokalist og låtskriver, hun er også manager og bookingagent for bandene hun er med i....

Ingrid Helene Håvik er blant de nominerte til Musikkforleggerprisen Foto: Geir Mogen

Disse er nominert til Musikkforleggerprisen

Prisen som hedrer norske opphavere, komponister, låtskrivere og forlag sitt arbeid i 2016 går av stabelen på Sentralen i Oslo...

Vilde Fang

Klassisk vinter

Standarden er imponerende på sesongens kammerkonserter i Oslo. Emil Bernhardt har hørt Vilde Frang, Norsk Barokkorkester og Håvard Gimse i...