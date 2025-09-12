NRK-debatten: – Lytterne undervurderes av dere, NRK

INNLEGG: NRK nærmer seg samme tyngde som de generiske spillelistene Spotify har laget til trening, kaffedrikking eller lesing til passiv lytting. Gi oss dyplytting og god journalistikk, skriver Terje Ekrene Vik.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Teksten er et innlegg i debatten om endringer i NRKs musikkformidling, som du kan lese mer om på Ballade.no – blant annet her.



Av Terje Ekrene Vik, leder av Sheep Chase Records / Sauajazz



Etter NRKs musikksjef Mats Borch Bugge for litt siden gikk ut med nyheten om nok et kutt i sendetid, programbredde og flater for musikk i NRK har det gått et sukk gjennom norsk musikkbransje.

Både utgivere, artister, interesseorganisasjoner, journalister med flere stiller seg undrende, men ikke sjokkerte, til nok en runde med det som fra vår verden ser ut som nok en nedprioritering av bredde, kvalitet, sjangeruttrykk og musikkhistorie. Samtidig så loves det gull og grønne skoger fra NRK, om at denne åpenbare kuttingen er en satsning. De skal bli «tydeligere, skarpere og mer tilgjengelige».

Programmene «Jazzklubben», «Musikkreisen», «Y2K», «Hegstad», «Klassisk vorspiel» og «Spillerom» avvikles, men noe innhold skal innlemmes i andre program eller «merkevarer». Det skal også satses mer på MGP, NRK P3, Urørt og Kork. For meg så fremstår dette som nok en runde med tomt kommunikasjonsbyrå-prat fra Bugge, og planene videre blir presentert utrolig vagt med store ord. Det nevnes et nytt konkret tilbud i form av «Markus og Wolfgang snakker klassisk», der Markus Neby, kjent fra programmer som «24-stjerners julekalender» og «P3 morgen» skal formidle klassisk musikk sammen med Wolfgang Plagge. Dette skjer kort tid etter omgjøringen av NRK P13 til P3 Musikk, og nedleggelsen av flere andre P13-programmer. Og det er etter hvert en lang historie med nedprioriteringer av musikk og forvaltningsansvaret til NRK.

Du må vite dette, Mats: Tilliten til NRK som musikkformidler og flate for den brede og kvalitetstunge musikken vi produserer her i landet, er fra bransjens ståsted tynnslitt etter årevis med kutt og nedprioriteringer av et klart formidlingsansvar hos dere. At planene fremover er så uklare, er ingen trygghet.

Som flere allerede har påpekt så fremstår det som at markedsandeler og det å nå de unge gjennom populærmusikk er i førersetet. Det er en følelse som har blitt bekreftet gang på gang gjennom lang tid. Jeg betviler ikke at det finnes mye musikkompetanse hos dere, men jeg er usikker på om den finnes på riktig sted der oppe hvor avgjørelsene tas.

De dyktige programlederne deres blir tilsynelatende slengt litt hit og dit frem til de blir stuet bort i verste sendetid og glemmes. Gjerne gjennom noe som først fremstår som en ny satsning, som så kuttes. Med P3 Gull har dere til og med bidratt sterkt til å punktere viktigheten og høytideligheten med Spellemann-prisen i Norge, der flatene for de unge nå dekkes av kommersielle og svært sjangerbegrensede uttrykk som dere bruker mye penger på. Jeg vet Spellemann ikke er et NRK-konsept, men viktigheten av prisen forringes av kanalen som skal være formidleren vår. Samtidig har MGP blitt en helårsfestival på NRK1 som må koste ufattelige store pengesummer. Kvaliteten og bredden i norsk musikkliv finnes ikke her.

Det å bygge gode programmer og løsninger for sjangre og uttrykk tar tid, og i lille Norge skal det mye til for å få høye lyttertall. Det gjelder både på radio, i strømmetjenestene og over platedisken. Dette vet jeg mye om. Som utgiver av en ganske stor bredde av musikksjangre som ofte får gode anmeldelser, elskes av våre kjære platebutikker, og til med tidvis nomineres til en Spellemann, så vet jeg at det dessverre sjeldent vises igjen på salgstall og økonomi.

Færre leser musikkjournalistikk, og den kuttes overalt. Færre går i platebutikken og prater med kunnskapsrike mennesker. Færre og færre får med seg det som skjer i bredden i musikk-Norge. Samtidig blir flere og flere styrt av algoritmer gjennom strømmetjenester med stygge bakmenn, og flere får musikksmaken sin satt gjennom hva de blir utsatt for i sosiale medier.

På siden av dette har bredden og kvaliteten i norsk musikkliv aldri vært større og bedre. Derfor er det viktigere enn noen gang at NRK følger forpliktelsene sine og jobber for og med den unike kvaliteten vi har i bredden vår. Gjennom folkemusikk, jazz, rock, klubbmusikk osv., osv.

Det betyr blant annet at når NRK lager et jazz-program som ikke fungerer som planlagt, så skal ikke NRK legge ned jazz-dekningen sin. De skal gjøre den bedre. Og det tar lang tid å utvikle og sementere gode programmer, på samme måte som det tar lang tid å etablere gode artister som ikke opererer i det kommersielle feltet – og det blir sjeldent et levebrød av det. Vi lever tidvis på nåde fra støtteordningene vi er så utrolig heldige at finnes i Norge. God radiodekning kan bidra helt konkret inn i denne økonomien.

Og så er det en ting som er veldig viktig å få med her: NRK er en statlig eid kanal og formidler, og NRK og alle kanalens lønninger betales over skatteseddelen. Det er kanskje lett å glemme etter vi gikk bort fra den årlige lisensen, men det er altså vi som betaler for NRK.

Det er bra det er slik, men med det følger store forpliktelser som nå ikke blir fulgt. Som det står i NRK-plakatens §17:

NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og offentlige kulturinstitusjoner.

Det er noen kraftige misforståelser som ligger bak her også, tror jeg. Blant annet så tror jeg Bugge blander begrepene underholdning og formidling, der kvantitet nå tilsynelatende kommer over kvalitet.

Det er kanskje best å utvikle seg på det grunnlaget og med det oppdraget man har? Og da må en nok også innse at, lineært eller ikke-lineært, så vil ikke lyttertallene bli like store som de historisk sett har vært på radio generelt eller NRK spesielt. Det har verden endret seg for mye til, og det er på tide å innse det og godta det. Det er ikke i konkurransefeltet dere skal være, det er i feltet der kvalitetsformidling skjer.

Jeg beklager, Mats. Beklager at jeg rett og slett ikke tror på deg når du kommer med luftige og svulstige løfter uten noe konkret innhold.

Men jeg håper virkelig du viser at jeg og samtlige bransjekolleger jeg har pratet med den siste tiden tar feil. De norske lytterne undervurderes av dere, og da verken blir eller kommer de til dere. NRK nærmer seg samme tyngde som de generiske spillelistene Spotify har laget til trening, kaffedrikking eller lesing til passiv lytting, med noen få og hederlige unntak enn så lenge. Gi oss dyplytting og god journalistikk. Det er på nerde-nivå de gode historiene finnes.

Etter å ha lest tilsvaret Mats Borch Bugge har skrevet etter styreleder i Norsk Komponistforening, Knut Olaf Sunde, sin ytring rundt samme sak forblir jeg like kritisk til den ulne og lite konkrete kommunikasjonen til musikksjefen. Samtidig øker frykten min for at gode radioprogrammer (lineære eller ikke) i sin helhet blir erstattet av tre-episoders podcaster rundt et levd liv.

Det er bra og vel at det tilbudet skal finnes, men det er også noe helt annet enn den generelle musikkformidlingen vi og musikken vår fortjener. «Pianisten» var dødsbra, men vi trenger kontinuerlig kvalitetsformidling.