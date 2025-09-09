Hvor blir det av den andre musikken i NRK?

INNLEGG: Kulturfeltet er under press i samfunnet. Med nedleggingen av en rekke nisjeprogrammer er vi bekymret for at NRK bidrar til denne utviklingen, skriver styreleder i Norsk Komponistforening.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner.



Av Knut Olaf Sunde, styreleder i Norsk Komponistforening



Fredag 5. september ble det kjent at en rekke nisjeprogrammer i NRK – Spillerom, Jazzklubben, Y2K, Hegstad, Musikkreisen og Klassisk vorspiel – legges ned.

Disse programmene er laget med stor faglig kompetanse og har sørget for fordypning som er tilgjengelig for alle. Det er selvsagt nødvendig at NRK sørger for å være aktuell. Jeg tviler ikke på at NRK ønsker å styrke musikk i sin programmering. Og de brede flatene skal bli mer mangfoldige. Men er det likevel noe musikk som vil forsvinne her?

Norsk Komponistforening (NKF) mener det er viktig at NRK tar vare på sin musikkfaglige kompetanse. Når de nå gjør en omlegging må det skapes nye formidlingsformater som oser av nysgjerrighet og energi for musikk i lengre format.

NRK tar grep for at de brede kanalene skal øke det musikalske mangfoldet, både med det kjente og kjære og det nye, og unike innen det NRK har kalt rytmiske sjangre – og det er bra!

Men hvor blir det av den andre musikken? Den som brer seg ut og har sin egen logikk? Som er kompromissløs, eller blør over i andre kunstformer, tradisjonsmusikk, samtidsmusikk, lydkunst, jazz, lengre formater? Alt det spennende som skjer av musikalsk mangfold i ny norsk musikk trenger å være synlig og levende. Musikken trenger kontekst, dokumentasjon, diskusjon og redaksjonell behandling.

Slik det fremstår nå, er vi i NKF bekymret for at det vil stå igjen et gapende hull rundt hele dette kreative og skapende feltet. Vi er særlig bekymret for at musikk i lengre formater vil få mindre redaksjonell behandling og en ytterligere svekket posisjon.

Det er ekstra uheldig i et stadig mer manipulert samfunn, der vi trenger at hele folket får grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og medieforståelse.

Musikk og lyd som kunst er viktige kunnskapsfelt som næres av fordypning og lange arbeidsprosesser. Det lærer oss å lytte, en egenskap som er essensiell i dagens stadig mer polariserte samfunn.

NKF utfordrer derfor NRK til å klargjøre hvordan de vil bygge opp tilbudet av ny norsk musikk, for å sikre at dekningen av dette kreative og skapende feltet ikke forsvinner med de programmene som legges ned.

Vi forutsetter at NRK forholder seg til NRK-plakaten, som sier at NRKs tilbud skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskaping, samt ha tematisk og sjangermessig bredde.

Tilbudet innen ny norsk musikk må styrkes, ikke svekkes.

