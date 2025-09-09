Knut Olaf Sunde

Norsk Komponistforening utfordrer NRK til å klargjøre hvordan de vil bygge opp tilbudet av ny norsk musikk.(Foto: Renate Madsen)

InnleggBransjen

Hvor blir det av den andre musikken i NRK?

Publisert
09.09.2025

INNLEGG: Kulturfeltet er under press i samfunnet. Med nedleggingen av en rekke nisjeprogrammer er vi bekymret for at NRK bidrar til denne utviklingen, skriver styreleder i Norsk Komponistforening.  

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner.


Av Knut Olaf Sunde, styreleder i Norsk Komponistforening 


Fredag 5. september ble det kjent at en rekke nisjeprogrammer i NRK – Spillerom, Jazzklubben, Y2K, Hegstad, Musikkreisen og Klassisk vorspiel – legges ned.

Disse programmene er laget med stor faglig kompetanse og har sørget for fordypning som er tilgjengelig for alle. Det er selvsagt nødvendig at NRK sørger for å være aktuell. Jeg tviler ikke på at NRK ønsker å styrke musikk i sin programmering. Og de brede flatene skal bli mer mangfoldige. Men er det likevel noe musikk som vil forsvinne her?

Norsk Komponistforening (NKF) mener det er viktig at NRK tar vare på sin musikkfaglige kompetanse. Når de nå gjør en omlegging må det skapes nye formidlingsformater som oser av nysgjerrighet og energi for musikk i lengre format.

NRK tar grep for at de brede kanalene skal øke det musikalske mangfoldet, både med det kjente og kjære og det nye, og unike innen det NRK har kalt rytmiske sjangre – og det er bra!

Men hvor blir det av den andre musikken? Den som brer seg ut og har sin egen logikk? Som er kompromissløs, eller blør over i andre kunstformer, tradisjonsmusikk, samtidsmusikk, lydkunst, jazz, lengre formater? Alt det spennende som skjer av musikalsk mangfold i ny norsk musikk trenger å være synlig og levende. Musikken trenger kontekst, dokumentasjon, diskusjon og redaksjonell behandling.

Slik det fremstår nå, er vi i NKF bekymret for at det vil stå igjen et gapende hull rundt hele dette kreative og skapende feltet. Vi er særlig bekymret for at musikk i lengre formater vil få mindre redaksjonell behandling og en ytterligere svekket posisjon.

Det er ekstra uheldig i et stadig mer manipulert samfunn, der vi trenger at hele folket får grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og medieforståelse.

Musikk og lyd som kunst er viktige kunnskapsfelt som næres av fordypning og lange arbeidsprosesser. Det lærer oss å lytte, en egenskap som er essensiell i dagens stadig mer polariserte samfunn.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

NKF utfordrer derfor NRK til å klargjøre hvordan de vil bygge opp tilbudet av ny norsk musikk, for å sikre at dekningen av dette kreative og skapende feltet ikke forsvinner med de programmene som legges ned.

Vi forutsetter at NRK forholder seg til NRK-plakaten, som sier at NRKs tilbud skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskaping, samt ha tematisk og sjangermessig bredde.

Tilbudet innen ny norsk musikk må styrkes, ikke svekkes.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

 

Knut Olaf SundeNorsk komponistforeningNRKNRK-debattenNRKs musikkprofil

Relaterte saker

Kulturfeltet er en livsnødvendig ressurs, ikke en budsjettpost – og i et valgår der demokratiet er under press, er det farlig stille om kunsten. Knut Olaf Sunde og Ane Carmen Roggen etterlyser ambisjoner, handling og demokratisk finansiering.

Kulturvalget 2025: Hvor brenner det, Ane Carmen Roggen og Knut Olaf Sunde?

I årets valg står kulturpolitikken høyere på agendaen enn på lenge. Hva skal til for å sikre et levende kulturliv...

Knut Olaf Sunde Foto: Henrik Beck

Knut Olaf Sunde skaper stedsbevisst musikk

Gjennom ekstreme konsertopplevelser stiller komponisten og doktorgradstipendiaten krav til publikum. Målet er en dypere lytteopplevelse.

Fra venstre: Bjørnar Habbestad (nyMusikk), Ole Henrik Antonsen (NOPA), Knut Olaf Sunde (NKF)

Enighet rundt samarbeidsavtale om Komponistenes vederlagsfond

NOPA, Norsk Komponistforening og nyMusikk enige om videreføring av Komponistenes vederlagsfond (KVF).

Flere saker

Geirmund Engevik, Steinar Raunholm, Kjell Magnar Helland, Heine Helland og Tore Vik. På veg til spelejobb på Bakkasund, 1986. Fitjargutane måtte ta tre ferjer kvar veg. Bilete er teke ombord på ferja mellom Hufthamar og Hundvåkøy med sjølvutløyser.

Ein underkommunisert del av norsk populærmusikks historie

I denne teksten ynskjer eg å slå eit slag for samlekategorien coverband gjennom å fortelje historia om bandet til far...

Jahn Teigen under en konsert i Langesund i

Jahn Teigen: Ikke som alle andre

Tirsdag kom nyheten om at Jahn Teigen har gått ut av tiden. Ballade ser her litt på hvordan hele eventyret...

Varnrable Sabrina Morales

Norsk på Roskilde 2022: – Det er her man finner artistene som skal fylle de største scenene i fremtiden

Fem norske band og artister er booket til årets Roskilde Festival, den 50. i rekken. Årets program har i følge...