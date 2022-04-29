Ballade video: Ingen løgnere er blitt skadd

Åtte videoer, fire premierer. Sjekk ut de aktuelle kortfilmene til Erlend Ropstad, Shaun Bartlett, Klossmajor, Bård Enerstad, Therese Ulvan, Sigrid og Bring Me The Horizon, Mokri og The Boozer Cruiser med Jacob Holm Lupo.

Vi starter denne runden med å gratulere artist Sei Selina og regissør Niels Windfeldt for Spellemannprisen for Årets musikkvideo. Den fikk de – i våre øyne velfortjent – for den intense og stilsikre kortfilmen «Only When You’re Asleep».

Den viste vi første gang i Ballade video i desember 2021, noe som også var Norgespremiere på videoen. Du kan se den ved å gå til denne utgaven av spalten vår – eller lete den opp fra samlesiden vår over norske videoer de drøyt fire siste årene.

Kanskje er det også noen fremtidige Spellemann-kandidater blant denne ukens utvalgte videoer? Det er i hvert fall en variert og fin meny, som forhåpentlig speiler noe av det som rører seg i det hjemlige musikklivet om dagen.

ERLEND ROPSTAD: Gleden og sorgen

Erlend Ropstad er tilbake med sitt niende soloalbum. Det har fått tittelen Gleden & sorgen, og slippes på Indie Recordings.

– Uten sorgen så er det kanskje ikke så mye glede i gleden. Det er en dualitet, en yin-yang-situasjon mellom de to, som gjør at de utfyller hverandre, sier Ropstad om tittelen.

– På dette albumet ønsket jeg å åpne opp litt mer, i motsetning til det forrige, som var en ganske tettpakket rockeskive.

– Jeg forsøker hele tiden å utvikle meg som tekstforfatter og låtskriver og få opp kvaliteten på sangene. Jeg prøver å finne måter å utforske og utfordre lyttere på, og teste ut hva som fungerer av tekster, og hva tekster i norsk rock kan være. Samtidig vil jeg jo at det skal fenge, påvirke og dytte på følelsene og stimulere til refleksjon hos lytterne, fortsetter han.

Gleden & sorgen inneholder ti nye låter, og er spilt inn i Nabolaget studio med Roar Nilsen som medprodusent.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Vi tilbringer rundt 10 dager i studio, der 5-6 av dem går med til band-live-innspillinger og 4-5 til å drikke kaffe og spille inn strykere, vokal som ikke funker å gjøre når man står i ring i et stort innspillingsrom, og andre pålegg. Noen instrumenter, som Per Tobros bass-spilling ble spilt inn i hjemmestudio, på 2021-vis.

På det nye albumet hører vi Erlend Ropstad, Roar Nilsen, Per Jørgensen Tobro, Gunnar Sæter og Julie Falkevik Tungevåg, i tillegg til flere strykere. Gleden & sorgen slippes i dag, fredag 29. april.

Den fine live-videoen er ved Fredrik Heggelihaugen.

SHAUN BARTLETT: Strike Gold

Premiere!

– Denne sangen handler om å finne rett person til feil tid. Selve videoen er en stop motion, skutt oppe på loftet i løpet av en to ukers periode, inkludert manus, fotografering og klipp.

– Og så er den laget av little old me. Opprinnelig idé var å lage en enkel lyric-video med et fargekonsept som utgangspunkt. Så fikk jeg øye på tre papp-plater og en gaffa-rull i boden, ler Shaun Bartlett.

Med flere album, EP-er, singler og diverse samarbeid siden debuten i 2006, har Bartlett også lagt til to større filmer i sitt kreative bibliotek. Den prisvinnende albumfilmen «Roots and Veins» fra 2021 – og dokumentaren 15 Years of Wonder. Den sistnevnte ble sluppet i desember i fjor, i forbindelse med hans 15-årsmarkering som selvstendig artist.

«Strike Gold» er den første singelen i en serie av kommende, 100% hjemmelagde produksjoner fra den norsk-britiske artisten. Bartlett forteller at fremdriftsplanene inkluderer å lage ferdig en dukketeater-musikkvideo for et band han ikke spiller i selv, kalt Pine Lake.

– Og så vil jeg fokusere på en singel og musikkvideo per release for en stund – fremfor å bite over et helt album, slik jeg har gjort siden starten og vel så det!

Les gjerne vårt store intervju med Shaun Bartlett her, der du også kan se den 40 minutter lange og fascinerende «Roots and Veins».

KLOSSMAJOR: Flaske med vin



Premiere!

– Vi har spilt inn live-videoen i verdens hyggeligste studio, Athletic Sound i Halden, sier Klossmajor til Ballade video. – Her ble også albumet Ordner seg for snille jenter, som nå har tatt sine første skritt ut i verden, spilt inn. Med oss på laget har vi hatt Helene Bergjord på video og klipping, som tidligere blant annet har laget fete musikkvideoer for Paria og Falito + Gucci Caliente.

Klossmajor består av Karoline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Trioen har fremfor alt etablert seg som liveband på norske scener de siste årene, og slipper sitt debutalbum på Drabant Music. De tre vokalistene veksler på å være i front med sine vokalharmonier, melodier og innslag av rap.

På Ordner seg for snille jenter har vokalistene med seg musikerne og medprodusentene Håvard Ersland, Martin Morland og Olav Andreas Abildgaard. Albumet ble sluppet 8. april.

Låtene til Klossmajor er skrevet av Karoline Karlsen, med norske tekster om forventninger til voksenlivet, oppvekst, kjærlighet og prestasjon.

– Albumet har en ærlig og humoristisk tilnærming i møte med en gjennomgående frykt om at ting ikke går helt som det skal. Men det ordner seg for snille jenter, det er hvert fall det jeg tenker. Og under ligger det til syvende og sist en ro og tanke om alt ordner seg til slutt, sier hun.

Om «Flaske med vin» har Karoline Karlsen følgende kommentar:

– Det er en groovy vår-låt om de solskinnsdagene man egentlig vil ha regnvær, og ikke strekker helt til for de rundt seg. Men så går det ofte bra til slutt – om man kan tro litt for hverandre.

BÅRD ENERSTAD: Runde på runde

Og premiere igjen! Denne gangen med en veldig fin og litt annerledes road movie, med et høyst aktuelt tema.

– «Runde på runde» handler i utgangspunktet om bilkjøring, ungdommelig dagdriveri og vennskap. Regissør Kimm Saatvedt har gitt teksten en interessant vinkling, og markerer at det i år er 50 år siden det ble avkriminalisert å være homofil, sier Bård Enerstad i en kommentar til oss.

Multi-instrumentalist Bård Enerstad opplevde suksess med garasjerock-gruppa Cato Salsa Experience på 2000-tallet, der han fungerte som altmuligmann på gitar, perkusjon, tangenter, theremin og vokal. I 2020 slapp han albumet Hvit måned i en ganske annen musikkstil, med vakre melodier innen vise-sjangeren.

Regi, foto og klipp er ved Kimm Saatvedt, som sier dette om sin tolkning av låten:

– Følelser mellom menn kan være veldig vanskelig, og som ung voksen er det ofte utfordrende å finne seg selv.

– Bårds univers på Hvit måned er så vart og vakkert. Jeg føler «Runde på runde» har en underliggende følelse av noe uforløst – noe mellom linjene – en søken etter noe virkelig og ekte. Jeg tok derfor med mine to venner ut på en biltur i en gammel Mercedes og forsøkte nøste opp i trådene.

Hvit måned er gitt ut på Grappa Musikkforlag. Den er spilt inn med co-produsent Bård Ingebrigtsen, og med velrenommerte musikere som Morten Qvenild, Ivar Grydeland, Cato Thomassen, Paulin Voss, Arild Andersen og Olaf Olsen.

THERESE ULVAN: Sneakin’ In

Premiere!

Med 20 års lang fartstid i bransjen har Therese Ulvan turnert verden rundt, vunnet priser og samarbeidet med store internasjonale artister. Hun ble kåret til Best Female Singer-Songwriter av organisasjonen Los Angeles Women in Music i forbindelse med debutalbumet Already There i 2009.

Nå er sangeren og låtskriveren fra Hitra i Trøndelag klar med singelen «Sneakin’ In», som er er en smakebit på hennes kommende album. Singelen handler om kjærligheten og sorgen etter et tap, og hvordan lukter, sanser og minner kan dra deg brutalt tilbake til start.

– Det kan være små ting som gjør at ale minnene kommer strømmende tilbake på godt og vondt. Man tror man har gått videre etter tapet, men så viste det seg at alle følelsene bare lå lagret, klare til å tas frem igjen.

– For meg handler denne låta om baksiden av medaljen når man åpner hjertet. Mange lever i konstant frykt for å bli såret, og tør derfor ikke å inngå meningsfulle forhold. Men jeg tror at hvis man våger å leve og kjenne på smerten og gleden og alle fargene som kommer, så ender man opp som en «rikere» person til slutt.

– Jeg har vært der selv med vondt i hjertet og kommet meg videre. Når man har den første store kjærlighetssorgen, så føles det ut som om man knuses, nesten fysisk. Det gjør vondt å trekke pusten – og man bruker mesteparten av energien på å holde hodet over vannet. Men nettopp der ord slutter begynner musikken. Så kanskje denne låta kan være til trøst for noen som står i sorg?

Vi hører Therese Ulvan (vokal, kor), Paulo Mendoca (gitar, kor, bass) og Frank Fallan (trommer). Videoen er filmet, editert og produsert av Harald Øren, med Kristine Hustad som assistent.

SIGRID & BRING ME THE HORIZON: Bad Life

Sist helg slapp Sigrid Raabe den nye videoen «Bad Life», der hun samarbeider med det britiske bandet Bring Me The Horizon. Sigrid kommenterte nylig samarbeidet, og sa da blant annet dette:

– Jeg er så begeistret for at «Bad Life» er ute i verden med Bring Me-gutta. Vi er veldig stolte av denne låten, og vi håper den kan gi litt trøst. «Bad Life» forteller om når ting er tøffe – og det kan føles som om du aldri kommer til å slutte å føle deg trist.

Videoen og sangen ser ut til å ha blitt godt mottatt, og har blitt vist rundt 2,2 millioner ganger på YouTube på en uke. Bring Me The Horizons regnes i dag som et alternativt og melodiøst orientert metal-band, og spilte sin første konsert i Norge under Hovefestivalen i 2009.

– Dette er kanskje ikke det mest åpenbare samarbeidet, men vi har vært fans av hverandre en stund, og vi er så glade for at vi kunne samarbeide om denne sangen. Og å filme videoen var en fantastisk og sprø opplevelse i seg selv.

«Bad Life» er hentet fra Sigrids kommende andrealbum, som har fått tittelen How to Let Go. Dette blir oppfølgeren til Sucker Punch fra 2019, som oppnådde en fjerdeplass på de britiske hitlistene. I Norge solgte den til dobbel platina-status.

Sangen er skrevet av Sigrid, sammen med Oliver Sykes og Jordan Fish fra Bring Me The Horizon. Den London-baserte regissøren Raja Virdi står bak videoen.

MOKRI: Don’t Wake Me Up

1. april i år slapp Mokri andrealbumet Heart Change, som er oppfølgeren til Total Love fra nesten fire år siden. Bandet består her av Andrea Barsnes Undset (trommer, perkusjon, synth), Niklas Johan Bystrøm Larssen (gitar, synth), Eirik Ørevik Aadland (bass, trompet, synth, effekter) og Christine Marvel Engebretsen (vokal).

Heart Change beskrives av plateselskapet Sheep Chase som «en massiv, kompleks og variert utgivelse, som viser bandet i all sin prakt og fra alle vinkler». Det inkluderer elementer av psykedelisk doom, jazz og post rock, sammen med vakre, eksperimentelle og instrumentelle partier.

Her hjemme har Mokri blitt sammenlignet med såpass forskjellige størrelser som Godspeed You! Black Emperor, Sonic Youth, Pink Floyd og Swans. Heart Change er sluppet på limitert farget vinyl – og som LP, CD og digital utgivelse. Albumet er produsert og mikset av Juhani Silvola and Mokri, med mastring av Christian Næss.

– Virkeligheten kan være krevende, og noen ganger må du trekke deg tilbake eller skape et rom eller en sinnstilstand for deg selv, hvor du har muligheten til å konfrontere disse tingene og holde deg jordet. Skogen har vært et slikt sted for oss, fortalte Mokri nylig til Bands Of Tomorrow.

Sheep Chase Records er ellers et selskap det kan være verdt å følge med på, med band og artister som Delish, Svartepeeng, Porto Geese, Deep Thokus og Dragongirl.

Videoen til «Don’t Wake Me Up» er laget av Henriette Sagfjord.

THE BOOZER CRUISER: No Liars Were Harmed in the Suppression of This Truth | Story with Music

No liars were harmed in the suppression of this truth / No liars were harmed in the building of this illusion …

Den skotske skribenten Martin Kielty aka The Boozer Cruiser, har gitt ut et nytt «prog-dikt» kalt «No Liars». Det skjer i samarbeid med norske Jacob Holm-Lupo, som flere av våre lesere nok kjenner fra prosjekter som White Willow og Donner.

Diktet setter en milliardær opp mot en ung kvinne i en utforskning av aktuelle hendelser, inkludert Ukraina-invasjonen og den globale økonomiske ubalansen.

– Som alltid ble jeg ansporet av musikken til Jacob Holm-Lupo, som komponerte et stykke som forklarer følelsene hans rundt Ukraina-invasjonen, sier Kielty. – For meg krystalliserte det et bredt spekter av tanketråder jeg hadde bearbeidet en stund – med to karakterer som ikke kan innrømme at de er fanget i en verden som skremmer dem.

– «No Liars« er ikke bare et antikrigs-uttrykk. Det er et uttrykk mot selve strukturen til krigen. Vårt grunnleggende overlevelsesinstinkt, drevet av frykt, har ført oss inn i en verden der også milliardærer gjemmer seg av frykt.

– Jeg var selv vitne til en utrolig voldelig scene, der jeg måtte prøve å roe en ung kvinne som var et av ofrene. Det gikk opp for meg at jeg aldri hadde sett ekte terror og redsel på så nært hold før. Jeg følte at jenta plutselig hadde blitt kastet ut fra en verden av TikTok og Strictly – og inn i en ny og langt skumlere tilværelse. Og at dét, utrolig nok, kunne være veien til et nytt liv for henne.

«No Liars … « er det fjerde Boozer Cruiser-progdiktet etter «The Withy», «The Ghost of Terror Bay (med Chrissy Mostyn fra Blackheart Orchestra) og «Echo Echo». Kielty og Holm-Lupo har flere stykker under utvikling, og håper å gi ut en samling med disse senere i år.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 139 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤